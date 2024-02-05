狀王之王｜陳楨怡首演清裝劇造型勁省鏡 曾因「一拖七」入雪櫃1年終獲解凍
《狀王之王》陳楨怡首演清裝劇
陳楨怡自2020年奪得港姐亞軍入行，今次是她首次演出清裝劇，飾演留學歸來的女法醫念珊珊，並將會介入王浩信與姚子羚的婚姻之間，為了王浩信與姚子羚爭風呷醋。
仵作造型獲讚漂亮又有氣質
陳楨怡日前曾在社交網分享其在《狀王之王》中的角色影片，並介紹說：「大家好我係助宋世𠎀查案，精通催眠術、針灸治百病嘅仵作念珊珊。」引來網民紛紛大讚她的角色造型十分漂亮又有氣質。
《廉政狙擊》曾與王浩信有感情線
原來陳楨怡去年在《廉政狙擊》中，都同王浩信有過感情線，飾演王浩信線人的女兒莊慕雪，先是暗戀王浩信，後表白並成為其女友，但最後遇上車禍去世，劇中她更有被高鈞賢五花大綁意玩SM侵犯的戲份。
陳楨怡驚艷閃現《新聞女王》
早前陳楨怡在《新聞女王》中短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等情節，其中一幕與高海寧在山上狂奔，還大晒牛奶肌及逆天長腿，獲網民大讚「驚艷」、靚女兼演技躍進：「陳楨怡今年做得好唔錯，廉政狙擊同王浩信一 pair 都好感人」、「陳楨怡幾靚，演技幾自然」，她與李國麟的父女情亦獲讚感動。
陳楨怡早前打入女飛躍10強
陳楨怡去年先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》的突破性演出贏盡關注，早前在萬千星輝頒獎禮中，更打入女飛躍獎最後10強，最後惜敗給劉穎鏇。她透露其實一直有默默受訓為挑戰打女路線做準備：「我一星期有 Train 兩次劍術，同理古裝通常都有打劍動作，學咗一定有好處。」
轉做打女洗底特訓半年奪2金牌
原來身形高挑的陳楨怡計劃轉行做打女，更在武術比賽中表現出色連奪2面金牌，有望代表香港去外國比賽！身高171cm的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌，心情超興奮的她隨即在IG曬獎牌，並感性表示一分鐘的套路雖然感覺很短，但細節位卻練習了很久，甚至練到膝頭瘀一度想放棄，終於明白「台上一分鐘台下十年功」這個道理。
望拍古裝劇展現武術底子
陳楨怡接受傳媒訪問時透露2年後前因為一個試鏡機會而接觸武術，當時要2星期內打一套蛇拳，師傅見她手長腳長，因此覺得她更加適合耍劍，於是開始學劍術。她笑言半年前開始訂立目標試玩比賽，但由於是半途出家，只能由基本功學起，而且每次上完堂都會全身瘀傷，從沒想過首次比賽就奪兩金。陳楨怡透露下個目標就是要衝出香港去外國比賽，又如笑言今已經有武術底子，希望之後會有機會拍古裝劇！
曾被爆出「一拖七」醜聞封「是非港姐」即入雪櫃
陳楨怡2022年曾被前男友周子掦多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。周子掦表示陳楨怡除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。
陳楨怡事後於IG道歉
與周子揚的感情糾紛愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，令一度避身到內地開工的陳楨怡終於在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。之後陳楨怡因形象插水，被放逐到內地拍劇，時隔一年後，才終於再有機會在TVB劇《廉政狙擊》中亮相，重新受捧。
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