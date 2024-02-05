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狀王之王｜陳楨怡首演清裝劇造型勁省鏡 曾因「一拖七」入雪櫃1年終獲解凍

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TVB新劇《狀王之王》近日有上位小花陳楨怡登場，劇中她飾演女二念珊珊，是一位清朝女法醫，將會介入王浩信與姚子羚之間爭風呷醋，而現實中作為港姐亞軍的陳楨怡，曾因「一拖七」緋聞而被放入雪櫃近1年時間，直到去年才獲解凍，重新開始劇接劇再受力捧。

《狀王之王》陳楨怡首演清裝劇

陳楨怡自2020年奪得港姐亞軍入行，今次是她首次演出清裝劇，飾演留學歸來的女法醫念珊珊，並將會介入王浩信與姚子羚的婚姻之間，為了王浩信與姚子羚爭風呷醋。

仵作造型獲讚漂亮又有氣質

陳楨怡日前曾在社交網分享其在《狀王之王》中的角色影片，並介紹說：「大家好我係助宋世𠎀查案，精通催眠術、針灸治百病嘅仵作念珊珊。」引來網民紛紛大讚她的角色造型十分漂亮又有氣質。

《廉政狙擊》曾與王浩信有感情線

原來陳楨怡去年在《廉政狙擊》中，都同王浩信有過感情線，飾演王浩信線人的女兒莊慕雪，先是暗戀王浩信，後表白並成為其女友，但最後遇上車禍去世，劇中她更有被高鈞賢五花大綁意玩SM侵犯的戲份。

陳楨怡驚艷閃現《新聞女王》

早前陳楨怡在《新聞女王》中短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等情節，其中一幕與高海寧在山上狂奔，還大晒牛奶肌及逆天長腿，獲網民大讚「驚艷」、靚女兼演技躍進：「陳楨怡今年做得好唔錯，廉政狙擊同王浩信一 pair 都好感人」、「陳楨怡幾靚，演技幾自然」，她與李國麟的父女情亦獲讚感動。

陳楨怡早前打入女飛躍10強

陳楨怡去年先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》的突破性演出贏盡關注，早前在萬千星輝頒獎禮中，更打入女飛躍獎最後10強，最後惜敗給劉穎鏇。她透露其實一直有默默受訓為挑戰打女路線做準備：「我一星期有 Train 兩次劍術，同理古裝通常都有打劍動作，學咗一定有好處。」

轉做打女洗底特訓半年奪2金牌

原來身形高挑的陳楨怡計劃轉行做打女，更在武術比賽中表現出色連奪2面金牌，有望代表香港去外國比賽！身高171cm的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌，心情超興奮的她隨即在IG曬獎牌，並感性表示一分鐘的套路雖然感覺很短，但細節位卻練習了很久，甚至練到膝頭瘀一度想放棄，終於明白「台上一分鐘台下十年功」這個道理。

望拍古裝劇展現武術底子

陳楨怡接受傳媒訪問時透露2年後前因為一個試鏡機會而接觸武術，當時要2星期內打一套蛇拳，師傅見她手長腳長，因此覺得她更加適合耍劍，於是開始學劍術。她笑言半年前開始訂立目標試玩比賽，但由於是半途出家，只能由基本功學起，而且每次上完堂都會全身瘀傷，從沒想過首次比賽就奪兩金。陳楨怡透露下個目標就是要衝出香港去外國比賽，又如笑言今已經有武術底子，希望之後會有機會拍古裝劇！

曾被爆出「一拖七」醜聞封「是非港姐」即入雪櫃

陳楨怡2022年曾被前男友周子掦多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。周子掦表示陳楨怡除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。

陳楨怡事後於IG道歉

與周子揚的感情糾紛愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，令一度避身到內地開工的陳楨怡終於在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。之後陳楨怡因形象插水，被放逐到內地拍劇，時隔一年後，才終於再有機會在TVB劇《廉政狙擊》中亮相，重新受捧。

狀王之王 陳楨怡在《狀王之王》飾演念姍姍。
陳楨怡在《狀王之王》飾演念姍姍。（圖片來源：TVB
狀王之王 劇中有洋服造型。
劇中有洋服造型。（圖片來源：TVB
狀王之王 又有清裝造型。
又有清裝造型。（圖片來源：TVB
狀王之王 仲對王浩信反白眼，表情多多。
仲對王浩信反白眼，表情多多。（圖片來源：TVB
狀王之王 睇埋造型照。
睇埋造型照。（圖片來源：TVB）
狀王之王 獲網民大讚非常省鏡。
獲網民大讚非常省鏡。（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳楨怡 打女 陳楨怡是2020年港姐亞軍。
陳楨怡是2020年港姐亞軍。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 港姐 星途 陳楨怡左），謝嘉怡中），郭柏妍右），是2022年的香港小姐三甲。
謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍分別係2020年港姐冠亞季三甲，季軍郭柏妍（右）2022年拍攝《下流上車族》人氣後來居上，更獲得女飛躍獎，相反亞軍陳楨怡（左）一度被雪藏後放逐去拍邵氏劇，而冠軍謝嘉怡更是三甲中最少演出機會嘅一位。（圖片來源：IG@rositakpyy）
狀王之王 萬千星輝頒獎典禮2023 性感 陳楨怡的禮服前後一樣有睇頭！
早前頒獎禮，陳楨怡穿著吊帶的高衩禮服，以鑽石設計包住上圍，十分進取。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 背面係大露背設計。
背面係大露背設計。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 《新聞女王》中陳楨怡與高海寧在山上狂奔，大晒牛奶肌及逆天長腿。
新聞女王》中陳楨怡與高海寧在山上狂奔，大晒牛奶肌及逆天長腿。（圖片來源：TVB）
狀王之王 網民大讚陳楨怡演出有進步，齋睇畫面都感受到佢嘅無助同激動。
網民大讚陳楨怡演出有進步，齋睇畫面都感受到佢嘅無助同激動。（圖片來源：TVB）
狀王之王 《廉政狙擊》中陳楨怡被淫媒騙上酒店房，再被高鈞賢五花大綁意玩SM虐待。
《廉政狙擊》中陳楨怡被淫媒騙上酒店房，再被高鈞賢五花大綁意玩SM虐待。（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 好大犧牲。
喊到妝到花埋。（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡在劇中飾演暗戀王浩信，但因為知道王浩信對自己冇意思，所以決定到韓國學化妝
劇中陳楨怡暗戀王浩信，但因為知道王浩信對自己冇意思，所以決定到韓國學化妝。（圖片來源：TVB）
狀王之王 兩人在戲中都好多對手戲，陳楨怡出國十幾集之後，突然回港與王浩信再續前緣。
兩人在戲中都好多對手戲，陳楨怡出國十幾集之後，突然回港與王浩信再續前緣。（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 但當兩人知道對方心意之後，竟然突然俾車撞死，劇情峰迴路轉
但當兩人知道對方心意之後，陳楨怡竟突然被車撞死，劇情峰迴路轉，睇到一班內地觀眾頭都大埋，大呻陳楨怡「死得莫名其妙」！（圖片來源：TVB）
狀王之王 陳楨怡 打女 的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌。
陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 陳楨怡 打女 陳楨怡打得有板有眼。
陳楨怡打得有板有眼。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 陳楨怡 打女 有望演古裝劇！
有望演古裝劇！（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 周子揚話同陳楨怡拍拖，女方死都唔認，但又被供出大量合照同鐵證，即係點？
2022年，周子揚話同陳楨怡拍拖年半，女方死都唔認，但又被供出大量合照同鐵證，即係點？（圖片來源：讀者提供）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 有指陳楨怡接近無綫高層曾勵珍愛將林正峰，是可以從他身上收到好多料，陳楨怡曾在節目中電到林正峰魂魄唔齊。
有指陳楨怡接近無綫高層曾勵珍愛將林正峰，是可以從他身上收到好多料，陳楨怡曾在節目中電到林正峰魂魄唔齊。（圖片來源：IG@nilklas_lamcf）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 前天堂鳥成員Lincoln有劇拍又識得人多，可以介紹經理人私下幫陳楨怡接Job，好使好用。
前天堂鳥成員Lincoln有劇拍又識得人多，可以介紹經理人私下幫陳楨怡接Job，好使好用。(圖片來源：IG@lincolnhui)
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 馮盈盈的中性打扮女助手本身是攝影師，可以幫陳楨怡影好多靚相。
馮盈盈的中性打扮女助手本身是攝影師，可以幫陳楨怡影好多靚相。（圖片來源：IG@chen2yea）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 已簽邵氏的Jeremy黃俊豪有家底識高層，又是專業模特兒，可以介紹廣告客戶畀陳楨怡。
已簽邵氏的Jeremy黃俊豪有家底識高層，又是專業模特兒，可以介紹廣告客戶畀陳楨怡。（圖片來源：IG@jeremixmatch）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 周子揚指這位曾經與陳楨怡合作的韓國男模，因為可以介紹韓國工作，亦成為陳楨怡的兵仔。
周子揚指這位曾經與陳楨怡合作的韓國男模，因為可以介紹韓國工作，亦成為陳楨怡的兵仔。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 事情越鬧越大，陳楨怡最後都有喺IG道歉
事情越鬧越大，陳楨怡最後都有喺IG道歉，但之後仍在幕前消失了足足1年時間。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 港姐 星途 陳楨怡最近正橫店為《巾幗梟雄之懸崖》進行拍攝。
解凍後陳楨怡劇接劇，早前就在橫店為《巾幗梟雄之懸崖》進行拍攝。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 睇番陳楨怡IG，有不少曬腿靚相。
睇番陳楨怡IG，有不少曬腿靚相。（圖片來源：IG@celina_harto）
狀王之王 不時大派福利！
不時大派福利！（圖片來源：IG@celina_harto）
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（圖片來源：IG@celina_harto）
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狀王之王 林鈺洧 陳楨怡 陳楨怡 打女 陳楨怡被爆私生活混亂「一拖七」之後形象插水，甚少再亮相幕前。
（圖片來源：IG@celina_harto）
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撰文：東方新地圖片來源：IG@celina_harto、TVB、IG@rositakpyy、讀者提供、IG@nilklas_lamcf、IG@lincolnhui、IG@chen2yea、IG@jeremixmatch

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