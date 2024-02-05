狀王之王｜陳楨怡首演清裝劇造型勁省鏡 曾因「一拖七」入雪櫃1年終獲解凍

TVB新劇《狀王之王》近日有上位小花陳楨怡登場，劇中她飾演女二念珊珊，是一位清朝女法醫，將會介入王浩信與姚子羚之間爭風呷醋，而現實中作為港姐亞軍的陳楨怡，曾因「一拖七」緋聞而被放入雪櫃近1年時間，直到去年才獲解凍，重新開始劇接劇再受力捧。