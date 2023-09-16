狂舞派︱7大人物發展大不同 2大男主發展最好、女二轉行唔做演員

由顏卓靈、BabyJohn蔡瀚億、Lokman楊樂文等人主演的電影《狂舞派》不知不覺已經上映10週年，想當年電影一度風靡全港，橫掃電影頒獎典禮多個獎項。如今電影中多位重要人物各有各發展，有人發展得一帆風順，有人發展得半紅不黑，有人甚至已經轉行離開電影圈！