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狂舞派︱7大人物發展大不同 2大男主發展最好、女二轉行唔做演員

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由顏卓靈、BabyJohn蔡瀚億、Lokman楊樂文等人主演的電影《狂舞派》不知不覺已經上映10週年，想當年電影一度風靡全港，橫掃電影頒獎典禮多個獎項。如今電影中多位重要人物各有各發展，有人發展得一帆風順，有人發展得半紅不黑，有人甚至已經轉行離開電影圈！

狂舞派 電影《狂舞派》在TVB重播！
電影《狂舞派》在ViuTV重播！（圖片來源：《狂舞派》海報）
狂舞派 當年在港台等地都掀起街舞熱潮。
當年在港台等地都掀起街舞熱潮。（圖片來源：《狂舞派》劇照）

「花」顏卓靈後勁不繼 同白只7年情玩完

在電影中飾演女主角「花」的顏卓靈，當年曾經憑電影或提名金馬獎和金像獎最佳女主角，在2017年以憑樂壇女新人身份推出多首單曲進軍樂壇，並奪得十大中文金曲和叱咤頒獎典禮的新人獎。雖然顏卓靈風頭一時無兩，但奈何後勁不繼，近年接拍的作品都沒有受到外界的注目。近年要數最大的新聞，就一定係同拍拖7年的白只分手，當時顏卓靈多次於IG暗示兩人戀情已結束又話要參加「Speed Dating」，句句都強調自己回復單身。白只亦在數日後在公開活動中承認兩人7年情正式玩完。

狂舞派 顏卓靈在電影中出演女主角「花」。
顏卓靈在電影中出演女主角「花」。（圖片來源：《狂舞派》劇照）
狂舞派 顏卓靈 相差14年嘅顏卓靈同白只，近日被傳出兩人7年情正式玩完。
相差14年嘅顏卓靈同白只，近日被傳出兩人7年情正式玩完。（圖片來源：IG@cherrysavor）
狂舞派 顏卓靈 經常於IG大曬豪宅內部。
有個酒樓大亨富爸爸的顏卓靈，經常於IG大曬豪宅內部，簡直係人生勝利組（圖片來源：IG@cherrysavor）

「柒良」BabyJohn工作不斷 越撈越掂

蔡瀚億（BabyJohn）在電影中飾演「柒良」，當年曾經憑電影在香港電影金像獎頒獎典禮勇奪「最佳新演員獎」。其後一直片約、工作不斷，在《救殭清道夫》、《荷里活有個大老千》、《大誠實家》等電影、電視劇中都有亮眼表現。近年更在ViuTV的《晚吹 – 空肚講宵夜》擔任主持，從節目播映至今一直深受觀眾歡迎。

狂舞派 BabyJohn於電影中飾演「柒良」
BabyJohn於電影中飾演「柒良」（圖片來源：《狂舞派》劇照）
狂舞派 在《大誠實家》中有亮眼表現。
在《大誠實家》中有亮眼表現。（圖片來源：IG@babyjohnchoi）
狂舞派 有份主持的《空肚講宵夜》都獲好評。
有份主持的《空肚講宵夜》都獲好評。（圖片來源：IG@babyjohnchoi）
狂舞派 與太太Donut結婚十年都依然Sweet到爆。
與太太Donut結婚十年都依然Sweet到爆。（圖片來源：IG@babyjohnchoi）

「Dave」Lokman 三棲發展 演技大爆發

在電影中飾演「Dave」的楊樂文（Lokman），在2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》獲得季軍，並且被選入男子組合MIRROR擔任隊長。Lokman出道後一直專注戲劇方面發展，在2022年主演《IT狗》、《繩角》等電視劇都大獲好評。今年更憑主演電影《命案》衝出國際影壇，出席第73屆柏林影展特別展映單元，可算是《狂舞派》各大主角中發展得最好的一位。

狂舞派 Lokman在電影中飾演「Dave」。
Lokman在電影中飾演「Dave」。（圖片來源：《狂舞派》劇照）
狂舞派 Lokman在《IT狗》中飾演「星之子」Tony，其搞笑演出獲網民讚賞。
Lokman在《IT狗》中飾演「星之子」Tony，其搞笑演出獲網民讚賞。（圖片來源：ViuTV截圖）
狂舞派 2018年參加《全民造星》獲得季軍後，再以入男子組合MIRROR出道。
2018年參加《全民造星》獲得季軍後，再以入男子組合MIRROR出道。（圖片來源：IG@llokmann）

「Rebecca」范穎兒轉行做化妝師

至於電影第二女主角「Rebecca」范穎兒在電影結束後，雖然有一直做舞蹈員出騷，但就沒有再出演任何作品，就連《狂舞派3》都沒有出演。近年范穎兒更移居到英國，轉行做化妝師，並且與男友一起打理服裝、首飾網店。

狂舞派 范穎兒在電影中飾演第二女主角「Rebecca」。
范穎兒在電影中飾演第二女主角「Rebecca」。（圖片來源：《狂舞派》劇照）
狂舞派 近年已經移居英國，轉行做化妝師。
近年已經移居英國，轉行做化妝師。（圖片來源：IG@fanwingyi）
狂舞派 同男友亦非常恩愛。
同男友亦非常恩愛。（圖片來源：IG@fanwingyi）

「奶茶」劉敬雯曾經出歌做歌手

「奶茶」劉敬雯（Lydia）在電影結束後，亦有參演過《哪一天我們會飛》、《惡人谷》等電影，不過均為不太起眼的小角色。直到2017年Lydia以33歲的高齡以新人女歌手身份出道，多年來一共推出5首單曲，不過都沒有太大迴響。近年就重操老本行，開舞蹈教室教小朋友跳舞。

狂舞派 劉敬雯在電影中飾演「奶茶」一角。
劉敬雯在電影中飾演「奶茶」一角。（圖片來源：《狂舞派》劇照）
狂舞派 雖然曾經以歌手身份推出單曲，但都冇太大迴響。
雖然曾經以歌手身份推出單曲，但都冇太大迴響。（圖片來源：IG@lydialeedeeyah）
狂舞派 近年開跳舞教室教小朋友跳舞。
近年開跳舞教室教小朋友跳舞。（圖片來源：IG@lydialeedeeyah）

「佳仔」劉皓嵐參加《校花校草》人氣急升

憑藝名「劉小華」出道的小演員劉皓嵐在《狂舞派3》跳街舞的佳仔。原來當年只有5歲的劉皓嵐睇《狂舞派》後愛上跳舞，其母找來戲中演員「奶茶」劉敬雯成為他的師傅，學舞7年跳得有板有眼，仲獲獎無數。今年14歲的他已升中學大個仔，跳得唱得又演得，早前更參加《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，並且勇奪亞軍，前途無可限量。

劉小華 狂舞派3
劉皓嵐在《狂舞派3》中飾演愛跳街舞的佳仔。（圖片來源：電影海報）
狂舞派 早前更參加《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，並且勇奪亞軍，前途無可限量。
早前更參加《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，並且勇奪亞軍，前途無可限量。（圖片來源：IG@dkphotos0）
狂舞派 越大越精緻。
越大越精緻。（圖片來源：IG@dkphotos0）

​​麥秋成閃婚楊怡 入無綫專做「壞男人」

擔任《狂舞派》舞蹈總監的麥秋成，曾經憑電影獲得台灣金馬獎「最佳動作設計」提名。原為星級編舞師的麥秋成，在2019年10月開始突然轉戰TVB，不但擔任《聲夢傳奇》的舞蹈總監，之後更出演《愛．回家之開心速遞》、《美麗戰場》等多套TVB劇集，不過角色唔係做出軌丈夫，就係做賤格二世祖。向來形象花弗的麥秋成，過往與不少女星傳出緋聞，當中包括曾與港姐亞軍蔡思貝和蔣家旻等，不過在2021年突然宣佈與拍拖不足半年的湯怡閃婚，並且在同年誕下愛女「麥 QQ」。

狂舞派 ​​麥秋成閃婚楊怡，並在同年誕下愛女「麥 QQ」，一家三口經常在IG大曬幸福。
​​麥秋成閃婚楊怡，並在同年誕下愛女「麥 QQ」，一家三口經常在IG大曬幸福。（圖片來源：IG@mcshing）
狂舞派 為賺奶粉錢，竟然入大台拍《愛回家》。
為賺奶粉錢，竟然入大台拍《愛回家》。（圖片來源：TVB截圖）
狂舞派 早前更有份出演《美麗戰場》
早前更有份出演《美麗戰場》（圖片來源：TVB截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：《狂舞派》截圖、ViuTV截圖、TVB截圖、IG@mcshing、IG@dkphotos0、IG@lydialeedeeyah、IG@fanwingyi、IG@llokmann、IG@babyjohnchoi、IG@cherrysavor

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