狂舞派︱7大人物發展大不同 2大男主發展最好、女二轉行唔做演員
「花」顏卓靈後勁不繼 同白只7年情玩完
在電影中飾演女主角「花」的顏卓靈，當年曾經憑電影或提名金馬獎和金像獎最佳女主角，在2017年以憑樂壇女新人身份推出多首單曲進軍樂壇，並奪得十大中文金曲和叱咤頒獎典禮的新人獎。雖然顏卓靈風頭一時無兩，但奈何後勁不繼，近年接拍的作品都沒有受到外界的注目。近年要數最大的新聞，就一定係同拍拖7年的白只分手，當時顏卓靈多次於IG暗示兩人戀情已結束又話要參加「Speed Dating」，句句都強調自己回復單身。白只亦在數日後在公開活動中承認兩人7年情正式玩完。
「柒良」BabyJohn工作不斷 越撈越掂
蔡瀚億（BabyJohn）在電影中飾演「柒良」，當年曾經憑電影在香港電影金像獎頒獎典禮勇奪「最佳新演員獎」。其後一直片約、工作不斷，在《救殭清道夫》、《荷里活有個大老千》、《大誠實家》等電影、電視劇中都有亮眼表現。近年更在ViuTV的《晚吹 – 空肚講宵夜》擔任主持，從節目播映至今一直深受觀眾歡迎。
「Dave」Lokman 三棲發展 演技大爆發
在電影中飾演「Dave」的楊樂文（Lokman），在2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》獲得季軍，並且被選入男子組合MIRROR擔任隊長。Lokman出道後一直專注戲劇方面發展，在2022年主演《IT狗》、《繩角》等電視劇都大獲好評。今年更憑主演電影《命案》衝出國際影壇，出席第73屆柏林影展特別展映單元，可算是《狂舞派》各大主角中發展得最好的一位。
「Rebecca」范穎兒轉行做化妝師
至於電影第二女主角「Rebecca」范穎兒在電影結束後，雖然有一直做舞蹈員出騷，但就沒有再出演任何作品，就連《狂舞派3》都沒有出演。近年范穎兒更移居到英國，轉行做化妝師，並且與男友一起打理服裝、首飾網店。
「奶茶」劉敬雯曾經出歌做歌手
「奶茶」劉敬雯（Lydia）在電影結束後，亦有參演過《哪一天我們會飛》、《惡人谷》等電影，不過均為不太起眼的小角色。直到2017年Lydia以33歲的高齡以新人女歌手身份出道，多年來一共推出5首單曲，不過都沒有太大迴響。近年就重操老本行，開舞蹈教室教小朋友跳舞。
「佳仔」劉皓嵐參加《校花校草》人氣急升
憑藝名「劉小華」出道的小演員劉皓嵐在《狂舞派3》跳街舞的佳仔。原來當年只有5歲的劉皓嵐睇《狂舞派》後愛上跳舞，其母找來戲中演員「奶茶」劉敬雯成為他的師傅，學舞7年跳得有板有眼，仲獲獎無數。今年14歲的他已升中學大個仔，跳得唱得又演得，早前更參加《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，並且勇奪亞軍，前途無可限量。
麥秋成閃婚楊怡 入無綫專做「壞男人」
擔任《狂舞派》舞蹈總監的麥秋成，曾經憑電影獲得台灣金馬獎「最佳動作設計」提名。原為星級編舞師的麥秋成，在2019年10月開始突然轉戰TVB，不但擔任《聲夢傳奇》的舞蹈總監，之後更出演《愛．回家之開心速遞》、《美麗戰場》等多套TVB劇集，不過角色唔係做出軌丈夫，就係做賤格二世祖。向來形象花弗的麥秋成，過往與不少女星傳出緋聞，當中包括曾與港姐亞軍蔡思貝和蔣家旻等，不過在2021年突然宣佈與拍拖不足半年的湯怡閃婚，並且在同年誕下愛女「麥 QQ」。
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