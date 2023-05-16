狂野時速10︳水行俠自爆十年冇做過奸角 細數6大必睇入場原因！
狂野時速10︳1. 《水行俠》Jason Momoa 做反派勁搶fo
DC超英片《水行俠》男星積遜莫瑪(Jason Momoa)加盟《狂野時速10》(Fast X)。佢喺《狂野時速10》中飾演反派Dante。Dante係《狂野時速》系列中前所未見的反派，積遜莫瑪非常興奮可以為Dante這個角色注入自己的風格，佢表示「我已經有大約十年無扮演反派了，能夠在這個系列中擔任這個角色對我來說意義非凡，我很想為這個角色注入新鮮有趣的元素，設計他那種介乎輕鬆隨性和神經質之間的性格特質，這真的很有趣。當列度不知道Dante有多狡猾，也不知道自己已被他操縱於股掌之中。」
狂野時速10︳Han再死而復生
上集Han再次演出非常受粉絲喜愛的角色Han，姜成鎬指：「我從未想過17年後我仍然會在這裡。從第三集《狂野極速：飄移東京》開始，我在這個電影系列中死了多少次？我必須感謝粉絲們的要求使Han回歸，這是一份福氣。」
狂野時速10︳保羅女兒客串！
保羅獲加24歲女兒（Meadow Walker）加盟客串《狂野時速10》，至於會飾演咩角色，大家請拭目以待，待電影上映時入場支持，去尋找佢的蹤影吧！
狂野時速10︳4. 查理絲花朗由奸變忠？
由奧斯卡得主查理絲花朗飾演的Cipher，係當列度等人面對過最無情、最狡猾的對手之一。查理絲花朗表示：「我演 Cipher 這個角色演得很開心，因為我能一直問自己：『今次我們又可以惹上甚麼麻煩呢？』每次讀到她的台詞時，都能感受到一種真實感和探索她這個人物的空間。她是個謎，而且還有很多要發掘的地方，這也是我很期待回歸的原因之一。」
狂野時速10︳最終章之三部曲
二十年，每部續集都引起粉絲的期待。這個系列從街頭競速發展到犯罪劫案和間諜行動，一直秉承著極速飛車、驚險動作和家庭的中心主題。隨著《狂野時速 10》的來臨，粉絲們可以期待著這些固有的元素和更多的新內容，揭開這個系列史詩性的最終章。《狂野時速》結局原分上下兩部分推出，今集將會是上半部分，而早前在宣傳時更被問及結局會否變成三部曲？大家拭目以待！
狂野時速10︳6.The Rock 回歸Hobbs？！
The Rock狄維莊遜由拍攝第8集期間傳出與男主角兼監製雲狄素不和後，最近外國網上盛傳狄維莊遜會出現在《狂野時速10》中，待5月18日正式上映後入場便知！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！