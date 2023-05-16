狂野時速10︳水行俠自爆十年冇做過奸角 細數6大必睇入場原因！

電影《狂野時速》系列在全球大受歡迎，這電影Hit足超過二十年，每一集的賽車、打鬥等畫面都緊張刺激，令觀眾看得十分投入。《狂野時速10》(FAST X)踏入最終章，即將在今個星期5月18日上映，用3億重金打製，結聚原班演員外，仲加入咗更多影帝影后級巨星聯盟，誓要再一次突破這個大銀幕光影傳奇！一齊睇吓6大入場原因。