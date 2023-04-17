「狂野空姐」廖慧儀解凍後再解放 三點式露野玫瑰紋身繼續惹負評

人稱「狂野空姐」的2020年落選港姐廖慧儀，幾乎一出道就冇運行，20年跟《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）傳緋聞，及後舊愛Sam疑因情困輕生，受千夫所指的她形象一夜插水，雪足一年始獲解凍。積極洗底的廖慧儀除了成為無綫娛樂新聞台主播，更主持J2台的《港女野人》，博翻身的她近日回復狂野本色，大晒外遊的三點式照，仲露出腰間的野玫瑰紋身，不過網民就唔多Buy…