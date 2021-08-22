「狂野空姐」廖慧儀晒三點式透露心境變平靜 被雪藏大半年心聲﹗？

《香港小姐2021》進行得如火如荼，上屆落選港姐「狂野空姐」廖慧儀因為負面新聞令演藝工作全面停擺，去年12月《歡樂滿東華》的表演亦受影響由直播變錄影，解凍之日未有日期。在社交網沉寂多時的廖慧儀透露開始食素，並配上三點式火辣照，留言指現時心境變得平靜﹗

文：東方新地｜圖：廖慧儀＠IG