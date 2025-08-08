狄龍激罕回應不和傳聞 邵氏雙俠決裂49年 一句話暗示與姜大衛化解恩怨？
狄龍罕有開腔談姜大衛 「真正朋友是永恆」
近日狄龍在訪問中，被問及與姜大衛的陳年恩怨，他一反常態大方回應，憶述當年兄弟情。狄龍表示：「我在邵氏那時候很年輕，參加了訓練班，和姜大衛一起出道的了。」他形容當時二人形影不離，被外界笑稱「孟不離焦、焦不離孟」，感情深厚。
雖然他承認後來兩人「各奔東西」，但隨即話鋒一轉，語重心長地為這段關係下註解：「但是我覺得不影響我們兩個，因為真正的朋友不在時間上的，而是永恆的。」這番罕有的真情剖白，似乎在向老朋友釋出善意，也讓外界感受到他對這段兄弟情的重視，與過往的沉默態度形成強烈對比。
姜大衛去年曾冷淡回應 「道不同」暗示合作機會渺茫
相對於狄龍的感性發言，姜大衛去年曾接受傳媒訪問，直言與狄龍的關係是「道不同」，強調二人「沒有打交或嗌交」，只是成長後想法不再一樣，所以選擇各行各路，更表示「並沒有覺得可惜」。當被問到二人決裂的導火線是否因狄龍缺席恩師張徹的葬禮時，姜大衛僅表示那是狄龍的個人決定，自己「冇得講」，態度耐人尋味。
他更坦言，與狄龍再度合作的機會不大：「老實講，大家再合作嘅機會就好微。」似乎早已為這段曾經的兄弟情誼劃下句點，令外界更相信二人心結甚深。
在2021年《萬千星輝頒獎典禮》當晚，狄龍為姜大衛頒獎，姜大衛透露事前並不知情，直到抵達會場才得知。他淡然表示沒有什麼大不了，又謂不管是誰頒獎都沒差。
回顧49年兄弟情決裂 傳因恩師喪禮埋下心結
狄龍與姜大衛曾是70年代邵氏電影的兩大王牌，並稱「邵氏雙俠」，合作無間。然而，這段兄弟情卻在1975年傳出裂痕，有指二人在拍攝電影《傾國傾城》時，因戲份問題產生矛盾，甚至一度在片場大打出手。不過，更多傳聞指向，真正讓兩人關係破裂的，是恩師張徹的喪禮。當年狄龍因身在北京拍戲，未有親自返港出席恩師的葬禮，僅派兒子譚俊彥代表致意，此舉傳聞令視張徹如父的姜大衛極度憤怒，認為狄龍不尊重恩師，自此兩人正式決裂，近半世紀幾乎零交流，昔日好兄弟形同陌路。
兩代關係微妙 姜大衛與譚俊彥多次合作大讚：狄龍個仔叻㗎
儘管狄龍與姜大衛的關係冰封多年，但這份恩怨似乎並未影響下一代。有趣的是，姜大衛與狄龍的兒子譚俊彥近年在電視圈合作頻繁，先後共演了《失憶24小時》、《企業強人》以及近期熱播的《麻雀樂團》等多部劇集。姜大衛受訪時曾表示與譚俊彥合作完全沒有問題，更大方稱讚對方：「狄龍個仔叻㗎」，而譚俊彥亦一直尊稱對方為Uncle。這種微妙的兩代互動，為這段陳年恩怨增添了一絲暖意，也讓不少影迷感嘆，上一代的恩怨，或許能在下一代的合作中找到新的延續方式。