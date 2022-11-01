猛鬼3寶 │ 郭奕芯鬼上身派福利 19歲出道超火辣
郭奕芯身形火辣 19歲出道無底線
《猛鬼3寶》中，蘇致豪在戲中飾演郭奕芯的男友，由於女友郭奕芯一直想去5星級酒店Staycation，但因為價錢太貴於是改去工廈Party Room，然而郭奕芯勁生氣斷而鬧分手，但就在同一時間，郭奕芯被鬼上身，態度出現180度大轉變，頓時變得小鳥依人，更與男友開始翻雲覆雨。其實早於19歲時，郭奕芯在拍攝出道作電影《同班同學》中已火辣上陣，當時的電影海報中亦有她的全露背版本。當年，她曾接受訪問解釋不會為自己設下界線，會勇於嘗試不同戲路。
演技被賞識 有助嘗試不同戲路
雖然郭奕芯身材受人注目，其演技也相當不錯，受到多方讚賞。自出道以來，便參與不同的電影和劇集拍攝，例如電影《非分熟女》、《恭喜八婆》和Viu TV《太平紋身店》第八，九集主角穎欣等。而在ViuTv節目「七救星」中更成為七師傅在螢幕首次收的入室徒弟。而歌手張敬軒更在《軒公敲碗之軒公不設防》節目內讚賞她為當代女神中最漂亮女星。
新劇將與人氣偶像AK做情侶
郭奕芯正拍攝新劇《打天下2》，在劇中與Mirror 成員江爗生（Anson Kong）有感情線，當被問及Anson Kong時，她便隨即表示不回應，怕大家的名字牽連在一起，會被他的粉絲鬧。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》