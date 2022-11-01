猛鬼3寶 │ 郭奕芯鬼上身派福利 19歲出道超火辣

《猛鬼3寶》是一套在2022年上映的港產鬼片，該戲由3個單元的鬼故組成，分別有：《猛鬼監獄》、《猛鬼工廈》同《猛鬼商場》。其中一個單元講述郭奕芯與男友去Party Room開房，鬼上身的郭奕芯更穿上性感內衣，盡顯豐滿身形。