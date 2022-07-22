獅子山下的故事劇情｜結局胡杏兒重遇唐文龍 沈震軒與向海嵐結婚
《獅子山下的故事》大結局劇情
《獅子山下的故事》第25集（07/22）
小龍為梁歡打理得佛山分店有聲有色，朗峰告訴梁歡想跟友用合作，更對友用不停誇讚。梁歡和一同為重新撮合友好與梓良，攪盡腦汁，但梓良仍覺愧對友好，友好直言二人之間只剩下對港輝的責任。梓康送早餐給永安欲重修舊好，永安坦言與梓康的感情之中感到很累。朗峰帶梁歡來到友用在佛山的裝修工廠，梁歡表面雖教訓兒子，但心中卻望友用事業有成。梓康看好雷曼兄弟債券，茜美也投入了全部身家。永安決定回內地發展，她離開前遇見朗峰，哭訴無法在香港面對梓康。梓康因雷曼事件失去一切，絕望之際重遇鄺總（沈震軒 飾），他不計前嫌，邀請梓康一起進軍內地，再創一番事業。梓良與友好、梓康和永安，因感情和事業的變化，各自前往內地發展，只有永逸留在香港繼續他的工作。茜美眼看梓康和梓良都回內地，反觀梁歡深得眾人信賴，心中不是滋味。適逢茜美入院動手術，由梁歡負責照顧著茜美，茜美雖不情不願，還是讓梁歡留下。
《獅子山下的故事》第26集（07/23）
梁歡坦言由始至終視茜美如家人，茜美在梁歡的安撫下，終於釋懷。友好和梓良帶港輝吃飯，友好說出到內地發展，梓良亦沒有挽留，友好但覺他仍在逃避。茜美出院後，一同帶她領回鄉證，希望有天能與她游遍大江南北。永安在佛山與思思見面，如今她雖是小配角，但仍努力打拼。梓康乍見永安感情和事業兩得意，心中不無失落。聖誕將至，千雪希望給永逸驚喜，悉心佈置GIVE ME SIX，豈料她一睡不醒，永逸痛失愛妻。千雪生前給梓康、梓良、友好、永安和朗峰等人發訊息，希望大家友誼永固。大家一起進入秘密花園，看到她聖誕節佈置，並給每個人準備了特別的禮物，眾人十分感動。梁歡在佛山分店向眾人宣佈，小龍將成為珠海分店店長，小龍有些抗拒，時永逸過來幫助，卻發現小龍脖子後的胎印，認出他正是害死高山（譚耀文 飾）的街童，大感意外。
《獅子山下的故事》第27集（07/24）
小龍終向梁歡說出自己的罪行，梁歡和永逸晴天霹靂，友好得知此事，也絕不能原諒他，可是梁歡冷靜下來，認為高山當年寧願犧牲自己，也不願小龍行差踏錯，如今小龍既然已重新做人，梁歡決定放下怨恨，原諒小龍過往的不是。友好和梓良帶港輝去玩，談話期間港輝卻走失，令二人大為緊張，二人因此次意外增進感情，破鏡重緣。鄺總舉行茶會，在場宣佈與多年助手顧曉彤（向海嵐 飾）結婚。永逸依舊每年拿著警員小熊上山，緬懷亡妻。眾人因梁歡生日於佛山相聚，每個人都擁有自己的幸福，大家一起拍下大合照，記錄美好時光。梁歡帶港輝尋找酒店，卻遇上大富貴（唐文龍 飾），原來他也開了一家茶餐廳，名叫「太喜歡你」，兩人多年不見，不禁對望一笑，一切盡在不言中。
《獅子山下的故事》 片頭曲由天王黎明主唱
《獅子山下的故事》胡杏兒 吳千語 靠演技搭救演母女
胡杏兒於劇中飾演新來港的梁歡，18歲便已成為千語的媽媽，兩母女千里赴港，與譚耀文團圓，以為一家生活從此快樂，但好景不常，二人經歷喪夫及喪父之痛，從此相依為命，努力在香港打拼。近年轉戰電視圈的千語亦有獲得視后杏兒的肯定，杏兒早在訪問中盛讚千語是名有演戲天份的演員，演出非常穩定。
其實胡杏兒與吳千語於兩年前曾合作拍攝ViuTV劇集《熟女強人》，當時二人飾演的角色是一對表姊妹，早已建立默契，今次再度合作，更首度「升呢」合演母女。事實上胡杏兒僅比吳千語年長14歲，全靠視后杏兒的精湛演技拉闊視覺年齡差，令觀眾都大讚二人「超似母女」！
盤點那些年齡差極小母女檔角色：
除了胡杏兒和吳千語外，其實近年都仲有不少女星演出過一些年齡差極小母女檔角色，到底監製選角時，係覺得演女兒的藝人足夠「童顏」？定係演母親的藝人個樣太「早熟」？
《家族榮耀》熊黛林 VS 劉沛蘅
早前在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，41歲熊黛林（Lynn）飾演31歲劉沛蘅（Hillary）和26歲潘藝桐（Pearl）的母親，其中熊黛林同Hillary只相差約10歲，現實中Hillary和潘藝桐同樣來自熊黛林所屬的模特兒公司，是熊黛林的小師妹。
《陀槍師姐2021》滕麗名 VS 黃美棋
46歲滕麗名與童星出身的32歲黃美棋只係相差14歲，但兩人已在2004年播出的《陀槍師姐IV》以及去年的《陀槍師姐2021》中，先後次扮演兩母女，黃美棋話係滕麗名向監製提議，搵佢返嚟再演「莎莎」呢個角色！
《果欄中的江湖大嫂》甄詠珊 VS 王卓淇
41歲的甄詠珊在2018年劇集《果欄中的江湖大嫂》中，與相差僅11歲的王卓淇飾演母女，甄詠珊直言雖然不是第一次演媽媽角色，但首次有一個這麼大的女兒，有一定的挑戰性。
《十八年後的終極告白》江欣燕 VS 黃智雯
現年54歲的江欣燕在前年播出的首輯《十八年後的終極告白》中，同現年39歲的黃智雯飾演兩母女，但就被指似兩姊妹多過母女，江欣燕坦言當初都有擔心過：「 出到嚟係好似兩姊妹，惟有用演技搭夠！不過計番真實年齡其實我都真係生得到佢，如果我18歲生嘅話！」唔係喎，黃智雯都37歲啦，除非江欣燕15歲未成年懷孕啫，喺合法情況下，點計都生唔出囉！
《迷》田蕊妮 VS 簡淑兒
32歲簡淑兒曾在2017年劇集《迷》中飾演44歲田蕊妮的女兒，兩人只相差12歲，不過劇中簡淑兒以清純的學生妹造型亮相，獲讚完全冇違和感，自此被封為宅男女神！
《好日子》黃淑儀 VS 王綺琴
黃淑儀在2019年播出的劇集《好日子》中飾演五子女之母，當中飾演齊瑂嘅王綺琴喺第一集中叫黃淑儀做媽媽，相信唔少觀眾都會喺度諗究竟自己有冇聽錯，但佢哋就真係演兩母女！現實中，黃淑儀現年72歲，而王綺琴就57歲，兩人只係相差15年，實際年齡相差唔太遠，似兩姐妹多過母女。
常見問題
胡杏兒於劇中飾演咩角色？
胡杏兒於劇中飾演新移民，亦係千語的媽媽⋯⋯詳情請看
《獅子山下的故事》大結局胡杏兒被表白？
《獅子山下的故事》大結局胡杏兒重遇唐文龍⋯⋯詳情請看