獅子山下的故事｜胡杏兒吳千語差14歲演母女 盤點昔日令人意外母女檔藝人

香港開電視新劇《獅子山下的故事》由金牌編劇陳寶華打造，劇中女主角胡杏兒與吳千語繼《熟女強人》後再度合作，不過今次兩人卻由表姊妹「升呢」變母女，二人年齡僅相差14年，拍劇時在演技及化妝上更考演員及幕後的功架。