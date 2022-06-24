獅子山下的故事｜胡杏兒吳千語差14歲演母女 盤點昔日令人意外母女檔藝人
《獅子山下的故事》胡杏兒 吳千語 靠演技搭救演母女
胡杏兒於劇中飾演新來港的梁歡，18歲便已成為千語的媽媽，兩母女千里赴港，與譚耀文團圓，以為一家生活從此快樂，但好景不常，二人經歷喪夫及喪父之痛，從此相依為命，努力在香港打拼。近年轉戰電視圈的千語亦有獲得視后杏兒的肯定，杏兒早在訪問中盛讚千語是名有演戲天份的演員，演出非常穩定。
其實胡杏兒與吳千語於兩年前曾合作拍攝ViuTV劇集《熟女強人》，當時二人飾演的角色是一對表姊妹，早已建立默契，今次再度合作，更首度「升呢」合演母女。事實上胡杏兒僅比吳千語年長14歲，全靠視后杏兒的精湛演技拉闊視覺年齡差，令觀眾都大讚二人「超似母女」！
盤點那些年齡差極小母女檔角色：
除了胡杏兒和吳千語外，其實近年都仲有不少女星演出過一些年齡差極小母女檔角色，到底監製選角時，係覺得演女兒的藝人足夠「童顏」？定係演母親的藝人個樣太「早熟」？
《家族榮耀》熊黛林 VS 劉沛蘅
早前在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，41歲熊黛林（Lynn）飾演31歲劉沛蘅（Hillary）和26歲潘藝桐（Pearl）的母親，其中熊黛林同Hillary只相差約10歲，現實中Hillary和潘藝桐同樣來自熊黛林所屬的模特兒公司，是熊黛林的小師妹。
《陀槍師姐2021》滕麗名 VS 黃美棋
46歲滕麗名與童星出身的32歲黃美棋只係相差14歲，但兩人已在2004年播出的《陀槍師姐IV》以及去年的《陀槍師姐2021》中，先後次扮演兩母女，黃美棋話係滕麗名向監製提議，搵佢返嚟再演「莎莎」呢個角色！
《果欄中的江湖大嫂》甄詠珊 VS 王卓淇
41歲的甄詠珊在2018年劇集《果欄中的江湖大嫂》中，與相差僅11歲的王卓淇飾演母女，甄詠珊直言雖然不是第一次演媽媽角色，但首次有一個這麼大的女兒，有一定的挑戰性。
《十八年後的終極告白》江欣燕 VS 黃智雯
現年54歲的江欣燕在前年播出的首輯《十八年後的終極告白》中，同現年39歲的黃智雯飾演兩母女，但就被指似兩姊妹多過母女，江欣燕坦言當初都有擔心過：「 出到嚟係好似兩姊妹，惟有用演技搭夠！不過計番真實年齡其實我都真係生得到佢，如果我18歲生嘅話！」唔係喎，黃智雯都37歲啦，除非江欣燕15歲未成年懷孕啫，喺合法情況下，點計都生唔出囉！
《迷》田蕊妮 VS 簡淑兒
32歲簡淑兒曾在2017年劇集《迷》中飾演44歲田蕊妮的女兒，兩人只相差12歲，不過劇中簡淑兒以清純的學生妹造型亮相，獲讚完全冇違和感，自此被封為宅男女神！
《好日子》黃淑儀 VS 王綺琴
黃淑儀在2019年播出的劇集《好日子》中飾演五子女之母，當中飾演齊瑂嘅王綺琴喺第一集中叫黃淑儀做媽媽，相信唔少觀眾都會喺度諗究竟自己有冇聽錯，但佢哋就真係演兩母女！現實中，黃淑儀現年72歲，而王綺琴就57歲，兩人只係相差15年，實際年齡相差唔太遠，似兩姐妹多過母女。