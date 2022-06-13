獅子山下的故事｜香港開電視雙線劇撼TVB 一擲2千萬搶周柏豪胡杏兒新劇
《獅子山下的故事》由黎明獻唱片頭曲
《獅子山下的故事》是內地為慶祝香港回歸25周年所拍，共有27集，劇中搵來大量港星主演，包括有胡杏兒、周柏豪、陳家樂等，此外仲有譚耀文、羅嘉良、翁虹等做串星，以及有黎明獻唱片頭曲《無懼競賽》。劇集近日已在內地央視一台開播，而香港方面，將由6月20日（星期一）起逢星期一至五晚上9時半時段在香港開電視播出。此外，香港開電視又購入了由林峯和周秀娜主演的劇集《黑金風暴》，由6月13日（星期一）起逢星期一至五晚上8時半播出，為該台首次展開雙線劇攻勢。
余詠珊指劇集靠曾生搶返嚟
據知《獅子山下的故事》的香港播映權由開電視一擲2千萬元買下，被指為香港開電視策略顧問的余詠珊，在接受傳媒訪問時，透露自己的身份只係「幫吓手」諗個策略點行，她大讚《獅子山下的故事》「個劇咁勁」，可以話係香港開電視藉著投資方同曾生（有線副主席曾安業）的關係、誠意同信任「搶返嚟」。她直言一直都覺得可以發掘更多好的港劇，好似《黑金風暴》就是第一部，而今次這個雙線劇排法，是想給觀眾多個選擇，讓大家知道開電視是在用心經營。
TVB七月播自製回歸劇對撼
TVB近期的雙線劇有內地劇《尚食》及自家劇《十八年後的終極告白2.0》，6月27日起接檔《十八年》的，則是由高海寧（高Ling）、陳展鵬及張振朗主演的《童時愛上你》。而7月4日起接檔《尚食》的，則有5部回歸單元劇《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《神奇的燈泡》、《母親的乒乓球》和《曙光》，以及由郭晉安、陳煒、何廣沛及周嘉洛等主演的15集回歸劇《回歸》。
ViuTV繼續播韓劇
ViuTV方面，現在星期一至五晚上8時半時段正在播映外購韓劇《The Penthouse上流戰爭3》，而9時半時段則正在播映其自製劇《冥冥之中》，6月23日起接檔《上流戰爭3》的仍然是韓劇，為車太鉉、B1A4隊長鄭振永和f(x)成員Krystal主演的《警察課程》。而《冥冥之中》將於7月8日（星期五）大結局，目前ViuTV仍未預告將會以哪一部劇集作為接檔劇，但網友都紛紛猜測會是Edan（呂爵安）和Jeffrey（魏浚笙）等主演的《i.SWIM》。