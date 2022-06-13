獅子山下的故事｜香港開電視雙線劇撼TVB 一擲2千萬搶周柏豪胡杏兒新劇

近年ViuTV同TVB連番對撼，展開了多輪電視大戰，同樣屬香港免費電視台的香港開電視近日亦開始加入戰場，首次展開雙線劇攻勢，被指以高達2千萬重金買下由周柏豪和胡杏兒主演的內地回歸劇《獅子山下的故事》，準備和TVB的《尚食》及《十八年後的終極告白2.0》正面對撼！