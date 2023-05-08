獎門人｜28歲陳星妤著熱褲舉高雙腳疑失守洩春光 畫面照出街
《獎門人》陳星妤 舉高雙腳春光乍現
節目中陳星妤和傅嘉莉一齊玩「過過過」環節，由穿著超短牛仔熱褲的陳星妤負責坐在地上，用腳掌夾實化妝品，於傅嘉莉臉上畫妝，期間舉高雙腳的陳星妤正面面對鏡頭，熱褲下的春光幾乎一覽無遺，而畫面更被直接播出街。
餃子下巴受質疑
此外節目當晚陳星妤更驚現餃子下巴，被指線條好生硬，勁唔自然，被質疑多年來五官曾經歷大進化，而她選港姐時下巴比較偏圓及短，更有網民翻出她讀書時期的照片，五官的確與現在有出入，面形與下巴尤為明顯。本刊記者亦在陳星妤的社交網找到14年前的照片，當時只有18歲的她樣貌平凡，與現在判若兩人。
陳星妤無懼負面新聞 公開否認曾動刀
陳星妤早在參選時已屬多是非佳麗，曾有網民在討論區上力指陳星妤出身公屋卻生活奢華，又貼出舊照指她愈大愈靚惹來「變靚」疑雲等，當時陳星妤就好淡定表示：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」雖然是非纏身，但無阻陳星妤星途，落選的她簽約無綫即備受力捧，比同屆三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初工作機會多幾倍。
《一舞傾城》陳星妤演純情舞女
陳星妤在《一舞傾城》飾演的江潔兒（KK）是「萬國城最後一個處女」，年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，劇中除了不乏破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶Fo。
獲力捧坐C位
劇中陳星妤為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。預告片中，陳星妤鏡頭十分多，明顯獲力捧！陳星妤在劇中講到工作時認識富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。
陳星妤深圳出世 4歲學行catwalk
現年28歲的陳星妤（Yvette）2021年參選港姐入行，自小在家人安排下她接受過不同演藝培訓，包括4歲學catwalk、6歲學古箏等，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。早年陳星妤已有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，美貌早已被肯定。雖然陳星妤最後三甲不入，仍獲簽入無綫做「親生女」，備受力捧。
Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。
Yvette 參選時報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人Follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。入行後Yvette備受力捧，現時IG更有超過7.1萬個Followers。
即睇《獎門人》陳星妤玩遊戲片段：
陳星妤Yvette靚相集：
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