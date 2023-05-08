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獎門人｜28歲陳星妤著熱褲舉高雙腳疑失守洩春光 畫面照出街

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TVB經典遊戲節目《獎門人》現時每逢大時大節，都會為網購平台「鄰住買」而「重出江湖」推出特備節目，近日臨近母親節，「獎門人」曾志偉就帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛及徐文浩，主持《獎門人 I Love 媽媽感謝祭》，而嘉賓則有「一舞傾城」隊的陳法容、蔡潔、文凱玲、傅嘉莉、陳星妤及莊 鍶敏，及「愛‧回家」隊的滕麗名、呂慧儀、姚瑩瑩、趙希洛、沈可欣及何芷姍，實行全女班上陣玩遊戲！

陳星妤 陳星妤與《一舞傾城》的演員一齊上《獎門人》新劇宣傳。
陳星妤與《一舞傾城》的演員一齊上《獎門人》新劇宣傳。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
獎門人 喺後台同監製王晶一齊受訪時，陳星妤雖然靠邊站，但打扮在眾女中最性感。
喺後台同監製王晶一齊受訪時，陳星妤雖然靠邊站，但打扮在眾女中已經係最少布，成功吸睛。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

《獎門人》陳星妤 舉高雙腳春光乍現

節目中陳星妤和傅嘉莉一齊玩「過過過」環節，由穿著超短牛仔熱褲的陳星妤負責坐在地上，用腳掌夾實化妝品，於傅嘉莉臉上畫妝，期間舉高雙腳的陳星妤正面面對鏡頭，熱褲下的春光幾乎一覽無遺，而畫面更被直接播出街。

獎門人 陳星妤著住熱褲照樣舉高雙腳玩遊戲，疑似不慎走光。
陳星妤著住熱褲照樣舉高雙腳玩遊戲，疑似不慎走光。（圖片來源：[email protected]綜藝）
獎門人 著住長袖衫褲超密實的傅嘉莉就負責被化妝。
著住長袖衫褲超密實的傅嘉莉就負責被化妝。（圖片來源：[email protected]綜藝）
獎門人 一眾「獎老」都企側邊睇住傅嘉莉個妝，唯獨「獎門人」企喺傅嘉莉背後，視線喺邊好明顯。
一眾「獎老」都企側邊睇住傅嘉莉個妝，唯獨「獎門人」企喺傅嘉莉背後，視線喺邊好明顯。（圖片來源：[email protected]綜藝）
獎門人 畫完一輪都未得，陳星妤一直keep住舉高雙腳！
畫完一輪都未得，陳星妤一直keep住舉高雙腳！（圖片來源：[email protected]綜藝）

餃子下巴受質疑

此外節目當晚陳星妤更驚現餃子下巴，被指線條好生硬，勁唔自然，被質疑多年來五官曾經歷大進化，而她選港姐時下巴比較偏圓及短，更有網民翻出她讀書時期的照片，五官的確與現在有出入，面形與下巴尤為明顯。本刊記者亦在陳星妤的社交網找到14年前的照片，當時只有18歲的她樣貌平凡，與現在判若兩人。

獎門人 陳星妤 側面睇陳星妤個餃子下巴真係好明顯。
側面睇陳星妤個餃子下巴真係好明顯。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
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（圖片來源：TVB提供）
獎門人 啜乒乓時嘅陳星妤。
啜乒乓時嘅陳星妤。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 陳星妤 呢張三七面仲誇張，絕對係尖得好唔自然。
呢張三七面仲誇張，絕對係尖得好唔自然。（圖片來源：[email protected]
獎門人 陳星妤 18歲時的陳星妤，真係未進化喎！
18歲時的陳星妤，真係未進化喎！（圖片來源：[email protected]

陳星妤無懼負面新聞 公開否認曾動刀

陳星妤早在參選時已屬多是非佳麗，曾有網民在討論區上力指陳星妤出身公屋卻生活奢華，又貼出舊照指她愈大愈靚惹來「變靚」疑雲等，當時陳星妤就好淡定表示：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」雖然是非纏身，但無阻陳星妤星途，落選的她簽約無綫即備受力捧，比同屆三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初工作機會多幾倍。

獎門人 陳星妤 陳星妤在上月播出的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，水著上陣大騷傲人身材。
陳星妤在上月播出的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，水著上陣大騷傲人身材。（圖片來源：無綫影片截圖）
獎門人 陳星妤 就連另一惹火女神彭慧中都輸畀陳星妤。
就連另一惹火女神彭慧中都輸畀陳星妤。（圖片來源：無綫影片截圖）
獎門人 陳星妤 26歲陳聖瑜Yvette，身高5
選港姐時的陳星妤。（圖片來源：無綫提供）

《一舞傾城》陳星妤演純情舞女

陳星妤在《一舞傾城》飾演的江潔兒（KK）是「萬國城最後一個處女」，年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，劇中除了不乏破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶Fo。

獎門人 陳星妤劇中飾演純情舞女，被陳法蓉認為好有潛質。
陳星妤劇中飾演純情舞女，被陳法蓉認為好有潛質。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）
獎門人 一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 遇上富家子關楚耀。
遇上富家子關楚耀。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
獎門人 一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 難免要被負心漢呃！
難免要被負心漢呃！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

獲力捧坐C位

劇中陳星妤為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳。預告片中，陳星妤鏡頭十分多，明顯獲力捧！陳星妤在劇中講到工作時認識富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。

獎門人 一舞傾城 陳法蓉 陳聖瑜 一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！
一眾女主角之中，陳星妤坐中間！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
獎門人 之後更有性感晚裝Look。
之後更有性感晚裝Look。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）

陳星妤深圳出世 4歲學行catwalk

現年28歲的陳星妤（Yvette）2021年參選港姐入行，自小在家人安排下她接受過不同演藝培訓，包括4歲學catwalk、6歲學古箏等，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。早年陳星妤已有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，美貌早已被肯定。雖然陳星妤最後三甲不入，仍獲簽入無綫做「親生女」，備受力捧。

獎門人 陳聖瑜 陳聖瑜Yvette主持帶貨節目《Tell Me Wine》
陳聖瑜Yvette主持帶貨節目《Tell Me Wine》（圖片來源：《Tell Me Wine》截圖）
獎門人 陳聖瑜 仲嘟起心形嘴！
《讀心專家》主持陳聖瑜嘟起心形嘴！（圖片來源：[email protected]
獎門人 陳聖瑜
陳星妤6歲學習古箏，12歲已成功考獲8級資格，身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。（圖片來源：無綫影片截圖）
獎門人 6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。
6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）

Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

獎門人 陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。
陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）

Yvette 參選時報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人Follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。入行後Yvette備受力捧，現時IG更有超過7.1萬個Followers。

獎門人 陳聖瑜 香港小姐2021
Yvette樣子甜美。（圖片來源：[email protected]
獎門人 陳聖瑜 香港小姐2021
Yvette的社交網有大量水著照。（圖片來源：[email protected]

即睇《獎門人》陳星妤玩遊戲片段：

陳星妤Yvette靚相集：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、[email protected]綜藝、TVB提供、《一舞傾城》預告截圖、[email protected]資料或影片來源：[email protected]VB綜藝

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