獎門人｜28歲陳星妤著熱褲舉高雙腳疑失守洩春光 畫面照出街

TVB經典遊戲節目《獎門人》現時每逢大時大節，都會為網購平台「鄰住買」而「重出江湖」推出特備節目，近日臨近母親節，「獎門人」曾志偉就帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛及徐文浩，主持《獎門人 I Love 媽媽感謝祭》，而嘉賓則有「一舞傾城」隊的陳法容、蔡潔、文凱玲、傅嘉莉、陳星妤及莊 鍶敏，及「愛‧回家」隊的滕麗名、呂慧儀、姚瑩瑩、趙希洛、沈可欣及何芷姍，實行全女班上陣玩遊戲！