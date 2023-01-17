開心無敵獎門人｜何超蓮放低最美千金包袱玩到癲　瞓身玩嚇親男嘉賓

農曆新年將至，前天（15日）賀年特別版的《獎門人新春感謝祭》，除了有「獎門人」曾志偉，帶領五位「獎老」阮兆祥、林秀怡、吳嘉儀、程浩駿及徐文浩外，還有「元老級獎老」林曉峰（阿Lo）回歸擔任主持，實屬難得。至於嘉賓陣容包括「兔兔收得隊」有何家千金何超蓮、陳瀅、王灝兒（JW）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）及畢業生侯雋熙（Duncan）、文佐匡（Sean）、陳昊廷（Timothy），另外一隊則是「美女猛獸隊」，有余思霆、陳嘉慧、彭慧中及陳星妤（前名陳聖瑜），程浩駿及徐文浩亦會落場玩埋一份。