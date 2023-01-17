開心無敵獎門人｜何超蓮放低最美千金包袱玩到癲 瞓身玩嚇親男嘉賓
何超蓮放低千金包袱 玩遊戲搏到盡
這集美女如雲，仲有堪稱「最美千金」的何超蓮首度現身《獎門人》，開場她便興奮謂：「我自薦上嚟架，好想上嚟玩！」，在節目中放下千金包袱，零架子的何超蓮全程傾盡全力玩，亳不介意食「辣壽桃包」兼濕身之餘，還於「口噏噏」環節因錯誤解讀JW講粗口，令全場爆笑。
獎門人整蠱「聲夢仔仔」
面對「鑽石級女神」大駕光臨，在場男士也瞬間變「怕醜綿羊仔」；當進行「坐波波」環節時，負責夾實氣球的Sean與Timothy一埋位已面青，超蓮忍唔住呻：「做咩啫？！我依家好恐怖咩？」話口未完，獎門人忽然無預警衝前坐爆Sean大腿上的波，為超蓮這位VVIP作親身示範，受「重創」的Sean即嚇到魂魄唔齊，Timothy見狀亦驚到牙都震……其間，玩得投入的超蓮來回跑跑跳跳，搞到索晒氣兼大嗌「腳軟」，此時獎門人再「怒坐」Timothy向超蓮傳授秘技，場面搞笑。
兩連開口中變「雪人」
望落嬌滴滴的JW則施展「魚躍龍門」雙腳離地彈跳坐爆波，衝擊力之勁令Sean和Duncan面容扭曲恍如受刑，前者見JW飛撲埋嚟一刻更恐懼得大聲慘叫！身高1.56米的JW又遭獎老們連環攻擊，先是於「排排坐」期間被阿Lo暗寸：「有個別嘉賓企喺度，我又唔覺企喺度。」之後玩「開口中」時，JW向獎門人報寸被程浩駿從後偷襲掟Cream，怎料獲批准還擊的她再被「高人」程浩駿嘲諷：「你夠唔夠高架？」激到JW怒「抆」Cream報仇。
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