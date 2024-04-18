獎門人｜播足30年傳即將停播 「獎老」林正峰10字回應引無限猜測
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TVB長壽節目《獎門人》開播至今接近30年，除了帶畀觀眾無限嘅歡樂外，仲係陪伴住唔少人成長的節目！不過《獎門人》系列早前就傳出即將停播的消息，引起咗無數觀眾嘅關注。而就在觀眾感慨一代經典節目即將完結嘅時候，「獎老」林正峰的回應就再一次引起熱議……
獎門人｜播足30年終停播
《獎門人》由1995年起播出至今接近30年，除咗係TVB的經典節目外，亦係長壽的綜藝節目之一。不過在最近一次的《獎門人》錄影中，節目主持「獎門人」曾志偉就突然向觀眾透露，《獎門人》即將進行最後一集的錄製，突如其來的消息亦令觀眾紛紛大呻唔捨得！
獎門人｜林正峰10字回應引猜測
雖然一眾「獎老」對於節目即將停播大感可惜同不捨，不過大家就齊齊表示非常感恩可以以「獎老」的身份參與節目。而「獎老」之一的林正峰認證即將進行最後一集的錄影，但係對於是否停播，林正峰就似乎就有所保留，只係話節目通常都係以一季的形式播出，更稱：「可能幾個月後又會有呢」，未有肯定表示節目真係停播！
獎門人｜網民猜測停播為「讓路」
有不少觀眾對於《獎門人》停播十分驚訝，但係就有網民猜測因為臨近巴黎奧運，《獎門人》停播會否只係「讓路」給奧運播出，而非節目真係正式劃上句號。更有網民以《愛回家》「讓路」《亞洲超星團》為例，猜測《獎門人》的停播只係暫時的決定。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@niklas_lamcf、IG@kirbysau、YouTube@TVB(official)