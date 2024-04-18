獎門人｜播足30年傳即將停播 「獎老」林正峰10字回應引無限猜測

TVB長壽節目《獎門人》開播至今接近30年，除了帶畀觀眾無限嘅歡樂外，仲係陪伴住唔少人成長的節目！不過《獎門人》系列早前就傳出即將停播的消息，引起咗無數觀眾嘅關注。而就在觀眾感慨一代經典節目即將完結嘅時候，「獎老」林正峰的回應就再一次引起熱議……