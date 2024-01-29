獎門人春節感謝祭｜女嘉賓見超星小鮮肉即飛擒大咬 樊亦敏呂慧儀被連環啜
陳懿德被奪螢幕初吻
至於一出場便揚言「唔計 show 都 ok」的四位小花江嘉敏、陳懿德、關楓馨及黃婉恩，與超星們玩「開心無敵接力賽」時亦表現瘋狂，當中尤以陳懿德最搶韁。事緣負責「自轉」及拍住區珀豪玩「人肉呼拉圈」的陳懿德於自轉時已相當搶鏡，平均每轉三個圈便會跌在地上，兼且前後左右傻傻分不清，遭現場獎老狂喝倒采。其後她與丁子朗、黃奕斌及余宗遙玩啜乒乓波，不過她竟然3次都啜不到任何一粒乒乓球，即被錢嘉樂嘲：「我見你笑得最開心係今晚喎！」想不到，她在跟余宗遙玩遊戲時卻終於「失守」，意外地親了下去獻出她的「熒幕初吻」！其他三位女嘉賓關楓馨、江嘉敏、黃婉恩面對一眾練習生的魅力，連波都掂不到，被他們玩弄于股掌之間，練習生們也沒有給她們留下任何機會。
江嘉敏表情恍如劫後餘生
而與德德「尖叫率」不相伯仲的還有江嘉敏，她玩人肉呼拉圈時的面部表情、與三太玩紫菜時一樣恍如劫後餘生，相當有娛樂性；黃婉恩則低胸上陣，用雙腿夾實小鮮肉的畫面太多網民嘩嘩聲；至於四名小花之中，最具備遊戲實力的則為關楓馨，不但極速過關，還全程表現淡定，值得一讚。
樊亦敏呂慧儀啜到勁陶醉
《愛‧回家之開心速遞》的4位「中女」則與超星練習生一齊玩傳紫菜，「三太」樊亦敏雖然見慣大場面，但夾在 Hugo黃奕斌及丁子朗中間的她，全程竟陶醉至不能正常運作，緊張到雙眼緊閉之餘，更一度笑到跌落地兼瘋狂拗腰，眼見「三太」這一面，丁子朗即反客為主變進擊一方，主動啜走她嘴上的紫菜。而呂慧儀則是最進擊的一位，與丁子朗傳紫菜時不但熊抱對方，更出動長腳將對方夾實！至於湯盈盈未知是否怕擔任獎老的老公錢嘉樂呷醋，全程表現半推半就，與姚瑩瑩一樣含蓄又規矩。
56位超星練習生陣容鼎盛
本集出演《獎門人春節感謝祭》的超星練習生包括：（排名不分先後）丁子朗、趙天翼、鐘駿一、舒灝、黃奕斌、龍之介、羅奕傑、朱永強、赫沐恩、李澤楊、智樹、艾煜坤、王東晨、尹俊嵐、江信熹、鄭吏佑、楊傳卓、大夢、路己、張勝希、艾克力亞、阿昕然、黃星綽、林士元、汪穆清、區珀豪、梁詩煜、楊奕辰、李權哲、黃鑫、陳梁、郭殿甲、吳玄曄、沈梓豪、寧浩然、譚思源、黃昇大、蔡鑫、余宗遙、文佐匡、徐源坤、李逸、奧利、金東彬、孫瀟威、黃攀、林展爍、白子奕、謝鑫、張鎬濂、譚奕天、方玉亨、陳鑫昊、王顔宏、江文俊、孫竟東。
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