獎門人 | 徐麟客串獎老似爆粗 啜乒乓擔紅腸邊個最勁？
徐麟客串獎老講金剛話
是集焦點自然是特別嘉賓徐麟，她以百變小櫻Look上陣，表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大晒金剛話：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落order的徐麟亦不負眾望以金剛話炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。
「三太」樊亦敏啜乒乓
「三太」樊亦敏亦同樣精靈搞笑，在玩「開心無敵啜乒乓」時，三太一改平時霸氣形象，無啦啦怕醜妹上身扭扭擰擰，獎門人見狀即笑問她有沒有男朋友，三太聞言竟搞笑地掩面嗌唔得！而在「開心無敵彈遮遮」，三太更出動私伙浴帽和雨褸上陣，大放笑彈。
陳庭欣擔紅腸好鬼狼
是集加插新遊戲「開心無敵估嘢食」，同樣笑料十足，一班女參賽者齊齊拋低女神形象，孫慧雪忘我伸脷舔腐乳、納豆及蛋糕，何泳芍則食到成面朱古力慘變「烏嘴狗」，陳庭欣除了盲樁樁兜頭撞向獎門人外，更直接用口擔住成條紅腸，獎門人亦被其驚人表現嚇窒大嗌：「好鬼狼！」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》