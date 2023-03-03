《獎門人》話唔播又播原來有「特別任務」 連《新四十二章》都要讓路？
《獎門人 Ladies First 感謝祭》「廉政狙擊隊」VS「隱形戰隊」
今次《獎門人 Ladies First 感謝祭》陣容相當強勁，除了有「獎門人」曾志偉，五位「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、林秀怡及程浩駿外，嘉賓隊「隱形戰隊」及「廉政狙擊隊」更是雲集不少視帝視后，其中「隱形戰隊」有馬國明、陳山聰、 劉佩玥、劉穎鏇、吳家樂、樊亦敏，「廉政狙擊隊」則有吳卓羲、黃宗澤、王浩信、胡定欣、蔡思貝、黃智雯（Mandy）。
三太全晚黐實吳卓羲
當中吳卓羲（Ron）由於是多年來首度上獎門人，故此獲特別待遇隆重登場。而被獎門人指是「癲婆」的「三太」樊亦敏，不但造型搶鏡，全晚表現相當瘋狂，更向Ron表明心迹。獎門人及獎老等笑指為幫「三太」圓 夢，竟在「開心無敵傳紫菜」環節中賣大包，讓三太一人對戰四大型男，包括Ron、黃宗澤、王浩信及陳山聰，以「一打四」形式「車輪轉」與四男輪流啜紫菜。
「開心無敵彈遮遮」扮「女殺手」
面對型男強攻，平時霸氣盡露的三太不但忽然少女心，全程瘋狂笑個不停之餘，肢體更數度出現不受控情況。獲安排全晚「與Ron同行」的三太，在辣辣壽桃中的「口不對心」環節中連環出錯拳，即使獲優待玩「超慢板」，仍跟不上節奏輸足幾條街，令對手Ron大感驚嘆。 在最後的「開心無敵彈遮遮」環節，三太再度搶焦，以「女殺手」全黑造型登場之餘，又無厘頭換上吸水力強的毛毛帽，令人摸不著頭腦。
黃宗澤吳卓羲王浩信「反串」勁驚喜
「紫菜四型男」在「以訛傳訛」環節中完全拋開偶包盡情瘋狂演戲，以「演技大爆發」形容絕不為過。首先原來「廉政三子」黃宗澤、Ron 及王浩信 三人扮演嬌俏女性均有番咁上下功夫，黃宗澤演繹洞房時的急色相更連見慣大場面的胡定欣也笑到不能自已；至於Ron演繹掀起頭巾的新娘子時，「含羞待放」的表情亦是令全場拍案叫絕。
蔡思貝連「如廁」動作都做足 玩得勁放
蔡思貝演繹「驗孕」題目時，不但做出除褲如廁動作，口中更發出「殊殊聲」表達小便中，獲讚夠晒豁出去。至於「老鼠屎」代表，除了由「三太」再度毫無懸念勝任外，原來Mandy亦是相當「㦸手」，不論理解、記性及表達能力均出現問題，令一眾隊員心如死水。不過世事無絕對，Mandy最終在「彈遮遮」環節成功雪前恥。
《獎門人》曾志偉曾嗌辛苦堅決停播
由已榮升TVB總經理曾志偉親自出山主持的經典遊戲節目《開心無敵獎門人》，在今年1月已宣布停播，當時曾志偉表示現階段難以分身兼顧：「好辛苦，因為我要返工啦，如果每個禮拜要錄話呢，我其實要兩三日同佢哋度問題，所以我頂到過年就話唔得喇，我真係要停一停。等我呢上半年將下半年節目安排好喇，或者睇下有冇機會下半年啦！」
靈感來自「TVB賽馬日」
相隔唔夠兩個月，《獎門人》再翻生，有傳媒收到風，指令次《獎門人》話唔播又播，原來係因為早前曾志偉在「TVB賽馬日」被一班廣告客戶，特別是女士們，追問他何時會「重操故業」再拍《獎門人》，令他靈機一觸，諗到要趁住三八婦女節前夕，夥拍閃購平台「鄰住買」，趁機推出《獎門人Ladies First感謝祭》，回饋一班女士，據聞當中的「超筍」優惠商品包括有日用品、食品及大受歡迎的電子產品等。
配合消費券刺激女士消費慾
原來早在去年10月播出的《嘩鬼無敵獎門人》，已經同「鄰住買」合作過，當時「鄰住買」平台瀏覽量高達19萬人次，並吸金逾313萬元，到12月《獎門人開心感謝祭》兩者再合作，又創出高達326萬的銷售額。當中最為人津津樂道的，自然是以一四折出售，劈價逾3萬元的按摩椅。今次感謝祭配合即將推出的$5,000港元消費券刺激大家消費慾，相信銷售額必定會再創新高。
仲有其他《獎門人 Ladies First 感謝祭》精彩鏡頭：
即睇《獎門人Ladies First感謝祭》！
常見問題
《新四十二章》分集劇情及結局劇透？
新四十二章｜第1-5集：龔嘉欣患有生鬚怪病 陳豪患有失眠症
新四十二章｜第6-10集：糖妹登場疑似Final Boss！再世總舵主手上藏有兩頁尋寶筆記
新四十二章｜（最新）第11-15集：江嘉敏周嘉洛闖進神秘組織
新四十二章｜第16-20集：（待更新）
新四十二章｜第21-25集大結局：（待更新）
《新四十二章》與梁朝偉版本《鹿鼎記》為何有關係？
《新四十二章》呼應1984年劇集版《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素，劇中角色都與《鹿鼎記》的角色有微妙連結⋯⋯按此看詳情