《獎門人》話唔播又播原來有「特別任務」 連《新四十二章》都要讓路？

TVB近日播出的劇集《新四十二章》有別於以往一般有25集的TVB劇，只得24集，到今個星期四已大結局，被指好「吊腳」！原來今個星期五（3月3日）同一時段，TVB已安排播出一個特別節目，就係早兩個月前已經宣布停播的《獎門人》。