獎門人 2022

獎門人｜新長老麥美恩、吳嘉儀打破全男班格局 盤點歷代美女助手個個吸睛

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曾志偉近日翻推無綫經典遊戲節目《開心無敵獎門人》，並加入新長老陣容：麥美恩、吳嘉儀、程浩駿，可說打破以往多年來都搵男藝人做節目長老的傳統，而吳嘉儀更搞笑話初時以為係搵自己做「獎品小姐」，點知被人嫌棄「老得滯」，因此只能做長老。此外原來過往的獎門人助手都係由曾志偉親自揀蟀或者由高層推薦，當中有不少都係落選港姐！

《獎門人》2022新長老 馮盈盈冇份

今年重啟的《獎門人》已經做到第11輯，過往節目中的長老陣容主要都係全男班，包括林曉峰、錢嘉樂、陳小春、王祖藍、阮兆祥、金剛和Otto（王志安），女藝人則只有過江欣燕和蘭茜，但當時的長老團仍是以男藝人為主。而今次的長老陣容只有5人，為錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、吳嘉儀及程浩駿，不過原本有傳為長老大熱的馮盈盈，最終未有入選。

獎門人 新一輯《獎門人》繼續由曾志偉揸Fit，長老團則有錢嘉樂左四）、阮兆祥右二）、麥美恩右三）、吳嘉儀左二）及程浩駿左三）。
新一輯《獎門人》繼續由曾志偉揸Fit，長老團則有錢嘉樂（左四）、阮兆祥（右二）、麥美恩（右三）、吳嘉儀（左二）及程浩駿（左三）。（圖片來源：[email protected](official)）
獎門人 馮盈盈 講你都唔信
馮盈盈早前曾夥拍曾志偉、錢嘉樂主持節目《講你都唔信》，有傳她被爆犯三宗罪被無綫怒掟入雪櫃後，全靠曾志偉出馬才得以解凍，不過今次她就無緣入《獎門人》做長老。（圖片來源：TVB）

麥美恩 吳嘉儀 以為被整蠱

錢嘉樂、阮兆祥再度主持節目，佢哋都話回憶返晒嚟，而麥美恩就話早在主持2016年節目《我愛香港》時，已曾被指會是長老之一，當時她以為只是講笑，結果現在真的當上長老，令她很開心可以獲得認證。吳嘉儀就指得知被選中做長老時，一度以為是在拍整蠱節目，誰知原來是真的。她又指初時曾以為係搵自己做「獎品小姐」，點知被人嫌棄「老得滯」，因此只能做長老！

獎門人 35歲麥美恩入行11年主持經驗豐富，2016年更在另一遊戲節目《我愛香港》中和曾志偉合作過。
35歲麥美恩入行11年主持經驗豐富，2016年更在另一遊戲節目《我愛香港》中和曾志偉合作過。（圖片來源：[email protected]
獎門人 31歲吳嘉儀加入無綫7年以拍劇為主，想不到今次一躍成為長老。
31歲吳嘉儀加入無綫7年以拍劇為主，想不到今次一躍成為長老。（圖片來源：[email protected]
蘭茜後排左二）是《獎門人》要員。
蘭茜（後排左二）同江欣燕（後排左四）是罕有曾做過《獎門人》長老的女藝人。（圖片來源：新傳媒圖庫）

即睇曾志偉率領新舊長老重啟獎門人：

盤點歷代獎門人美女/小生助手 曾志偉愛揀落選港姐 何廣沛曾做超級阿四

由95年起播出的一系列遊戲節目《獎門人》，至今已27年，相信陪住不少香港人長大，成為觀眾的集體回憶。除了曾志偉這個獎門人，每輯都有不同的長老，至於獎門人助手就並非每輯都有，好聽就是助手，唔好聽就是獎品妹及阿四，負責執頭執尾。過去做過獎門人助手的小花或小生，都由曾志偉親自揀蟀或有高層推薦，當中不少都是落選港姐，巧合地是有好幾位被曾志偉賞識完，都嫁得好可以上岸，而無綫近年力捧的一線小生何廣沛，原來當年都只是獎門人阿四。

1. 00年 岑寶兒與羅敏莊

獎門人 曾志偉
印象中阿夢岑寶兒與羅敏莊在這輯獎門人主要做揸lift女郎！（圖片來源：新傳媒照片庫）
獎門人 曾志偉
岑寶兒是00年的落選港姐，因為參選時經常遊魂傻吓傻吓，所以叫做阿夢，仲畀曾志偉賞識，演出機會唔少。阿夢14年與圈外男友莫如迪（Dickson）結婚，翌年生女，之後就全面淡出娛樂圈做幸福少奶奶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
獎門人 曾志偉
原來唱得之人羅敏莊都做過獎門人助手，啱晒玩得嘅佢。（圖片來源：新傳媒照片庫）

2. 02年 劉若莉

獎門人 曾志偉
02年參選港姐大熱倒灶的劉若莉，憑34D上圍的驕人身材，一落選便獲志偉賞識，在《吾係獎門人》擔任獎品女郎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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選港姐時已憑身材搶鏡的劉若莉，當年返電視城試衫準備晚上錄影，見到被分派的神奇女俠裝異常性感，上下身均要真空上陣，一時情緒低落，放下衫說了一句：「我唔著呀！」繼而衝入廁所飲泣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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當年曾志偉對劉若莉愛護有加，發生拂袖而去事件後，有傳是曾志偉出面為她擺平件事，不過做完獎品女郎後，劉若莉再冇在無綫有演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）

3. 04年 麥子樂

獎門人 曾志偉
麥子樂於02年無綫電視藝員訓練班畢業後加入無綫。由二打六做起，當年在獎門人做大茄，個水手造型都好爆！（圖片來源：新傳媒照片庫）
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麥子樂早年在無綫劇《雷霆掃毒》飾演智障人士一角開始受人注目；12年轉投HKTV，15年約滿後加盟英皇電影，佘詩曼是他的契姐。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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現在已轉投古天樂公司的麥子樂，專注拍電影，與鄭秀文亦非常老友。（圖片來源：新傳媒照片庫）

4. 08年 孫慧雪

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阿雪孫慧雪當年參加無綫電視第20期藝員訓練班，一畢業便成為《美女廚房》的助手「飯」，更在《頂CUP世界盃晚晚有德FUN》內當過「世界妹」以及在《一擲千金》和《志雲飯局》節目裡擔任千金小姐及助手，08年仲演出過獎門人系列，集集小背心同短裙騷身材。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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當年只有廿幾歲的阿雪，穿上短裙好青春。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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孫慧雪16年結婚，丈夫為木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo），兩人交往六年，17年宣佈懷孕，於7月順利誕下兒子 Riley，一家三口非常幸福。（圖片來源：新傳媒照片庫）

5. 08年 岑潔儀

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岑潔儀有1/4泰國血統，於2006年參加節目《美女廚房》中的美少女廚神爭霸戰後加入無綫電視成為藝員，08年被安排在獎門人中做獎品女郎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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岑潔儀曾與歌手陶喆交往，現任丈夫為馬來西亞富商人Dixon Chin，婚後成功「一索得男」即收老公送將軍澳天晉豪宅作獎勵，18年再生多個仔，母憑子貴。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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岑潔儀自從嫁給馬來西亞富商Dixon後，常在微博大晒貴氣，例如炫耀其百萬鑽戒、坐私人飛機和外遊坐頭等機位等。14年她買個車位都在微博呻：「有錢無碇使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」15年更發表「別問衫點解咁貴：問為甚麼買不起！」的言論，被網友直指過份炫富。（圖片來源：新傳媒照片庫）

6. 13年 何廣沛與陳華鑫

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原來何廣沛亦曾做過獎門人的獎品阿四，當時拍檔是落選港姐陳華鑫及譚永浩，何廣沛仲要扮紙紥公仔。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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何廣沛於11年修畢加州州立大學會計系學士課程後對演藝工作深感興趣，12年決定加入無綫電視第26期藝員訓練班，14年參與劇集《女人俱樂部》而為人熟悉，並受到重用，上位之快，相信很少人記得他曾經在獎門人中做過獎品阿四。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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當年的獎品女郎與獎品阿四，事隔多年仍是好朋友。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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陳華鑫參選12年度香港小姐落選，入讀第26期無綫電視藝員訓練班，即被曾志偉睇中加入獎門人做獎品女郎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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陳華鑫曾參與多部電視劇，包括《是咁的，法官閣下》、《性在有情》及《誇世代》等，憑清純甜美笑容，一度被宅男捧為「最靚學生妹」。18年她被爆秘嫁生意人周國榮，婚後退出幕前湊女，並成為網紅。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

《獎門人》新長老全女班嗎？

今次的長老陣容只有5人，除了新加入的麥美恩、吳嘉儀之外，仲有⋯⋯詳情請看

獎門人會有新助手嗎？

過去做過獎門人助手的小花或小生，都由曾志偉親自揀蟀或有高層推薦，當中不少都是落選港姐⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected](official)、[email protected][email protected]、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected](official)

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