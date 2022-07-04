獎門人｜新長老麥美恩、吳嘉儀打破全男班格局 盤點歷代美女助手個個吸睛

曾志偉近日翻推無綫經典遊戲節目《開心無敵獎門人》，並加入新長老陣容：麥美恩、吳嘉儀、程浩駿，可說打破以往多年來都搵男藝人做節目長老的傳統，而吳嘉儀更搞笑話初時以為係搵自己做「獎品小姐」，點知被人嫌棄「老得滯」，因此只能做長老。此外原來過往的獎門人助手都係由曾志偉親自揀蟀或者由高層推薦，當中有不少都係落選港姐！
《獎門人》2022新長老 馮盈盈冇份
今年重啟的《獎門人》已經做到第11輯，過往節目中的長老陣容主要都係全男班，包括林曉峰、錢嘉樂、陳小春、王祖藍、阮兆祥、金剛和Otto（王志安），女藝人則只有過江欣燕和蘭茜，但當時的長老團仍是以男藝人為主。而今次的長老陣容只有5人，為錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、吳嘉儀及程浩駿，不過原本有傳為長老大熱的馮盈盈，最終未有入選。
麥美恩 吳嘉儀 以為被整蠱
錢嘉樂、阮兆祥再度主持節目，佢哋都話回憶返晒嚟，而麥美恩就話早在主持2016年節目《我愛香港》時，已曾被指會是長老之一，當時她以為只是講笑，結果現在真的當上長老，令她很開心可以獲得認證。吳嘉儀就指得知被選中做長老時，一度以為是在拍整蠱節目，誰知原來是真的。她又指初時曾以為係搵自己做「獎品小姐」，點知被人嫌棄「老得滯」，因此只能做長老！
即睇曾志偉率領新舊長老重啟獎門人：
盤點歷代獎門人美女/小生助手 曾志偉愛揀落選港姐 何廣沛曾做超級阿四
由95年起播出的一系列遊戲節目《獎門人》，至今已27年，相信陪住不少香港人長大，成為觀眾的集體回憶。除了曾志偉這個獎門人，每輯都有不同的長老，至於獎門人助手就並非每輯都有，好聽就是助手，唔好聽就是獎品妹及阿四，負責執頭執尾。過去做過獎門人助手的小花或小生，都由曾志偉親自揀蟀或有高層推薦，當中不少都是落選港姐，巧合地是有好幾位被曾志偉賞識完，都嫁得好可以上岸，而無綫近年力捧的一線小生何廣沛，原來當年都只是獎門人阿四。
1. 00年 岑寶兒與羅敏莊
2. 02年 劉若莉
3. 04年 麥子樂
4. 08年 孫慧雪
5. 08年 岑潔儀
6. 13年 何廣沛與陳華鑫
常見問題
《獎門人》新長老全女班嗎？
今次的長老陣容只有5人，除了新加入的麥美恩、吳嘉儀之外，仲有⋯⋯詳情請看
獎門人會有新助手嗎？
過去做過獎門人助手的小花或小生，都由曾志偉親自揀蟀或有高層推薦，當中不少都是落選港姐⋯⋯詳情請看