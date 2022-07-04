獎門人｜新長老麥美恩、吳嘉儀打破全男班格局 盤點歷代美女助手個個吸睛

曾志偉近日翻推無綫經典遊戲節目《開心無敵獎門人》，並加入新長老陣容：麥美恩、吳嘉儀、程浩駿，可說打破以往多年來都搵男藝人做節目長老的傳統，而吳嘉儀更搞笑話初時以為係搵自己做「獎品小姐」，點知被人嫌棄「老得滯」，因此只能做長老。此外原來過往的獎門人助手都係由曾志偉親自揀蟀或者由高層推薦，當中有不少都係落選港姐！