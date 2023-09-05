曾志偉孖獎老爆笑惡搞《海賊王》 網民力推1位TVB女神做「娜美」
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TVB《獎門人》日前拍攝請嚟籃球男子組及J2女神兩隊成員作為嘉賓，不過獎門人及獎老的打扮成為焦點，主持們將以動漫《海賊王》造型現身，食正近日在Netflix熱播的《海賊王》真人版劇集，估唔到TVB今次跟得咁貼！網民更力推一位TVB女神做「娜美」。
曾志偉化身《海賊王》「脹爆版」索柏
上周日獎門人曾志偉未能參與錄影，找來「福祿壽」王祖藍、阮兆祥、李思捷合體客串一集，氣氛依然熱鬧搞笑。 今個星期日會播出預錄一集，志偉哥再次歸位化身《海賊王》「索柏」，身形脹爆，馴鹿形象非常搞笑！
麥美恩做「娜美」唔夠性感
不過，獎門人及獎老的《海賊王》打扮好明顯搞笑居多，當中麥美恩做女角色「娜美」；錢嘉樂做「山治」；阮兆祥做「卓洛」；金剛做「烏索普」等。單看每位造型都跟足動漫人物，不過性感女角色「娜美」就有點「貨不對辦」，麥美恩略嫌唔夠身材冇睇頭。
「路飛」林正峰首次擔任長老
值得留意是，主角「路飛」林正峰首次擔任長老，他受訪時指接到消息被嚇一跳，又稱珍惜機會做好準備，盡量放鬆心情。林正峰仲帶媽媽入電視城，喺IG晒出合照表示：「記錄人生第一次做獎門人嘅獎老」，不過引來好友何廣沛留言：「路飛邊有帶眼鏡架」
網民：TVB都跟風拍真人版？搵高ling做娜美！
對於獎門人扮海賊王造型，不少網友紛紛討論，更笑指：「TVB都跟風拍真人版？」、「麥美恩嘅身材做唔到娜美喎！」、「搵高ling做娜美啦！」、「路飛係邊個嚟？」、「好似睇緊業餘Cosplayer」。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB