曾志偉孖獎老爆笑惡搞《海賊王》 網民力推1位TVB女神做「娜美」

TVB《獎門人》日前拍攝請嚟籃球男子組及J2女神兩隊成員作為嘉賓，不過獎門人及獎老的打扮成為焦點，主持們將以動漫《海賊王》造型現身，食正近日在Netflix熱播的《海賊王》真人版劇集，估唔到TVB今次跟得咁貼！網民更力推一位TVB女神做「娜美」。