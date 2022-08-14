開心無敵獎門人｜「元祖獎老」王祖藍回歸 阿Bob林盛斌玩到流鼻血！
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《獎門人》系列欣逢踏入 25 周年，全新一輯《開心無敵獎門人》載譽歸來，節目逢周日晚 8 點半翡翠台播映。今晚播出的 第三集，「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」王祖藍、錢嘉樂、阮兆祥、以及「新 獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。
「獎老」王祖藍、阮兆祥更落場玩埋一 份，與李思捷、商天娥及鄺文珣組成「福祿壽隊」，決戰「大玩特玩隊」的林盛斌 （Bob）、林秀怡、周志康、楊潮凱及朱智賢。
阿Bob玩到流蚊飯
「辣辣壽司邊個食」環節今集同樣精彩，Bob 慘遭隊友大整蠱，被林秀怡、朱智賢 將食剩的辣辣壽司強行質落口，慘遭酷刑的 Bob 即時瞪大雙眼大嗌：「癡線架你 哋！」連啪三舊辣辣壽司的 Bob 更一度激動得流鼻血，十分誇張。而在一直備受觀 眾喜愛的「開心無敵彈遮遮」環節中，當出到泰文題時，祖藍及 Bob 即自誇與泰國 甚有淵源，更自稱是泰國人及當地華僑，可惜最終答案卻得啖笑，最後兩人決定放 飛自我「任雨灑我面」，相當爆笑。
李思捷玩有味笑話
今集氣氛繼續熱鬧，今晚首度重現的經典遊戲「開心無敵燈燈燈」更是笑料十足， 事緣眾人要邊玩紅綠燈邊做出指定動作，其中一條問題「扮一個人體器官」時，出 名扮嘢叻的思捷企到直筆甩硬晒軚兼雙手抱緊自己，他笑着解釋：「呢個係冇收縮
嘅器官，呢個係頭（郁郁頭說），呢個係（郁郁手說），之後嗰啲你哋估啦！」答案 相當耐人尋味。祖藍及 Bob 亦玩得好盡情，祖藍玩到撼頭埋牆兼全身趴地，Bob 則 除衫露出大肚腩兼騷胳肋底，究竟扮咩要扮到咁呢？