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開心無敵獎門人｜「元祖獎老」王祖藍回歸 阿Bob林盛斌玩到流鼻血！

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《獎門人》系列欣逢踏入 25 周年，全新一輯《開心無敵獎門人》載譽歸來，節目逢周日晚 8 點半翡翠台播映。今晚播出的 第三集，「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」王祖藍、錢嘉樂、阮兆祥、以及「新 獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。

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（圖片來源：TVB提供）

「獎老」王祖藍、阮兆祥更落場玩埋一 份，與李思捷、商天娥及鄺文珣組成「福祿壽隊」，決戰「大玩特玩隊」的林盛斌 （Bob）、林秀怡、周志康、楊潮凱及朱智賢。

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獎門人 曾志偉笑阿Bob著底衫上陣睇佢唔起！
曾志偉笑阿Bob著底衫上陣睇佢唔起！（圖片來源：TVB提供）

阿Bob玩到流蚊飯

「辣辣壽司邊個食」環節今集同樣精彩，Bob 慘遭隊友大整蠱，被林秀怡、朱智賢 將食剩的辣辣壽司強行質落口，慘遭酷刑的 Bob 即時瞪大雙眼大嗌：「癡線架你 哋！」連啪三舊辣辣壽司的 Bob 更一度激動得流鼻血，十分誇張。而在一直備受觀 眾喜愛的「開心無敵彈遮遮」環節中，當出到泰文題時，祖藍及 Bob 即自誇與泰國 甚有淵源，更自稱是泰國人及當地華僑，可惜最終答案卻得啖笑，最後兩人決定放 飛自我「任雨灑我面」，相當爆笑。

獎門人 連食幾嚿。
連食幾嚿。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 叫苦連天。
叫苦連天。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 阿Bob食到流鼻血！
阿Bob食到流鼻血！（圖片來源：TVB提供）
獎門人 濕身上陣！
濕身上陣！（圖片來源：TVB提供）
獎門人 朱智賢都濕身！
朱智賢都濕身！（圖片來源：TVB提供）

李思捷玩有味笑話

今集氣氛繼續熱鬧，今晚首度重現的經典遊戲「開心無敵燈燈燈」更是笑料十足， 事緣眾人要邊玩紅綠燈邊做出指定動作，其中一條問題「扮一個人體器官」時，出 名扮嘢叻的思捷企到直筆甩硬晒軚兼雙手抱緊自己，他笑着解釋：「呢個係冇收縮
嘅器官，呢個係頭（郁郁頭說），呢個係（郁郁手說），之後嗰啲你哋估啦！」答案 相當耐人尋味。祖藍及 Bob 亦玩得好盡情，祖藍玩到撼頭埋牆兼全身趴地，Bob 則 除衫露出大肚腩兼騷胳肋底，究竟扮咩要扮到咁呢？

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撰文：東方新地圖片來源：（圖片來源：TVB提供）

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