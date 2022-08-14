開心無敵獎門人｜「元祖獎老」王祖藍回歸 阿Bob林盛斌玩到流鼻血！

《獎門人》系列欣逢踏入 25 周年，全新一輯《開心無敵獎門人》載譽歸來，節目逢周日晚 8 點半翡翠台播映。今晚播出的 第三集，「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」王祖藍、錢嘉樂、阮兆祥、以及「新 獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。