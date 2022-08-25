獎門人｜69歲曾志偉確診肺炎復工無期 蘭茜臨危受命做「一次性」獎門人

「獎門人」曾志偉因為確診而缺席8月23日《開心無敵獎門人》嘅錄影、24日更因為颱風而停廠一天，難怪有說過存貨告急，不過每集嘉賓陣容依然充滿懷舊氣息唔輸蝕，更在獎門人缺席情況下，招來有傳「回巢做高層」的蘭茜現身，企C位做「一次性」獎門人！