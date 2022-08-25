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獎門人｜69歲曾志偉確診肺炎復工無期 蘭茜臨危受命做「一次性」獎門人

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「獎門人」曾志偉因為確診而缺席8月23日《開心無敵獎門人》嘅錄影、24日更因為颱風而停廠一天，難怪有說過存貨告急，不過每集嘉賓陣容依然充滿懷舊氣息唔輸蝕，更在獎門人缺席情況下，招來有傳「回巢做高層」的蘭茜現身，企C位做「一次性」獎門人！

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜箍牙後無咗一棚標記哨牙﹗暫代獎門人甚有台型！
蘭茜箍牙後無咗一棚標記哨牙﹗暫代獎門人甚有台型！（圖片來源：TVB影片截圖）

8月23日錄影的獎門人欠缺曾志偉做主持難免稍欠氣氛，不過呢集就有「七魔女」梁靖琪、文頌嫻、湯盈盈、周家蔚5位成員組隊做嘉賓，另一方面對賽的就有啱啱拍完《美麗戰場》嘅何遠東、鄭俊弘、方力申、吳家樂同埋黃建東，佢哋仲自稱做「五魔掌」同一班女士對抗。

蘭茜 獎門人 曾志偉 何遠東、鄭俊弘、方力申、吳家樂同埋黃建東自稱做「五魔掌」。
何遠東、鄭俊弘、方力申、吳家樂同埋黃建東自稱做「五魔掌」。（圖片來源：TVB影片截圖）

蘭茜闊別廿年再出現 疫情下會唔會刨西瓜？

過往都成日出現喺節目嘅前輩獎老蘭茜出現，被稱為暫代「一次性用完即棄」嘅職務咁話。而 阮兆祥、錢嘉樂同麥美恩幾位長老，就話開拍前有同志偉傾過電話，叫佢唔使擔心。

蘭茜 獎門人 曾志偉 麥美恩對前輩及「疑似高層」十分恭敬！
麥美恩對前輩及「疑似高層」十分恭敬！（圖片來源：TVB影片截圖）
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜企C位！
蘭茜企C位！（圖片來源：TVB影片截圖）

蘭茜刨西瓜最經典

蘭茜以刨西瓜絕技一鳴驚人，除了成為《獎門人》其中要員，又拍過不少電影，2006年蘭茜淡出娛樂圈後生活行蹤神秘，有報道指蘭茜離開娛樂圈後嫁人並居於跑馬地樂活道豪宅，被指嫁到有米老公Johnny後生活富泰﹗

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜一棚哨牙成為她的標記﹗
蘭茜一棚哨牙成為她的標記﹗（圖片來源：TVB影片截圖）
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜表演刨西瓜絕技，呢個畫面相當經典﹗
蘭茜表演刨西瓜絕技，呢個畫面相當經典﹗（圖片來源：TVB影片截圖）

佘詩曼無影 「七魔女」欠兩人

雖然「七魔女」爭佘詩曼 同姚樂怡唔齊人，不過魔女們就一樣信心十足，仲似乎要出動盈盈控制主持之一的嘉樂，佢哋仲講返當年好多經典遊戲，都想有機會試玩。

蘭茜 獎門人 曾志偉 「七魔女」欠佘詩曼及姚樂怡唔齊人，但仍自備紙面具勉強頂替，卻慘被摸胸。
「七魔女」欠佘詩曼及姚樂怡唔齊人，但仍自備紙面具勉強頂替，卻慘被摸胸。（圖片來源：TVB影片截圖）
蘭茜 獎門人 曾志偉 「錢妻」湯盈盈與一班姐妹從來都係獎門人節目常客！
「錢妻」湯盈盈與一班姐妹從來都係獎門人節目常客！（圖片來源：TVB影片截圖）

吳家樂原來都係獎門人 「資深嘉賓」

至於幾位男士就似乎冇有怕，因為佢哋有吳家樂呢位參與過34次獎門人嘅「資深參加者」，方力申仲話，因為獎門人失場，所以「一定唔會有打和」，爭勝信心十足。

蘭茜曾被傳獲曾志偉重金禮聘 被目擊掛員工證出入公司

當年在獎門人搞笑成名的蘭茜（真名簡詠嫻），去年曾在ViuTV劇集《940920》驚喜現身，被指為復出鋪路。早在她客串獎門人節目之前，有目擊者看到蘭茜掛上員工證出入無綫行政大樓，低調返工，據知蘭茜是由總經理曾志偉親自聘請，雖然職位保密，但一定是身居要職，絕不會返去表演刨西瓜。

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 今時今日的蘭茜，已不是當年的西瓜刨。
今時今日的蘭茜，已不是當年的西瓜刨。（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 曾志偉為整頓無綫近年四出招兵買馬，終於說服蘭茜復出。
曾志偉為整頓無綫過去一年四出招兵買馬，終於說服蘭茜復出。（圖片來源：東方新地資料庫）

蘭茜自爆：我未結過婚

蘭茜（簡詠嫻）退出娛樂多年，近年轉型做藝家開過書畫展，又曾亮相客串ViuTV劇集《940920》，鮮少現身幕前的她近日接拍廣告，受訪期間她首度開腔，回應多年來嫁給圈外富商的傳聞：「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」當被問到為何一直都沒有回應與富豪結婚的傳聞時，她說：「唔係事實嘅嘢，我覺得唔需要去澄清。」被問到現時是否對愛情有準備？她說：「我覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。」

獎門人 蘭茜 蘭茜日前拍攝資告，受訪期間自爆未結過婚，被問到為何多年來沒有回應，她表示不是事實的事情不需澄清。
蘭茜日前拍攝資告，受訪期間自爆未結過婚，被問到為何多年來沒有回應，她表示不是事實的事情不需澄清。（圖片來源：ig＠sai_volution）

蘭茜轉型做藝行家拍廣告露兩手

蘭茜轉型做藝術家有別以往的搞笑歡欣的形象，廣告中她露兩手寫書法及示範茶道手藝。久未現身幕前的她表示心情難免緊張，但看見團隊的專業，令她很快已經適應鏡頭，她說：「初頭我會有啲緊張，但係原來埋返位又覺得OK喎！呢個團隊每一個人都好專業，好放心，所以我一埋位，咦，嗰種感覺返番嚟！團隊俾我個感覺係好認真。由籌備到正式拍攝開心又放心！」

獎門人 蘭茜 蘭茜轉型做藝術家，在廣告中露兩手寫書法。
蘭茜轉型做藝術家，在廣告中露兩手寫書法。（圖片來源：ig＠sai_volution）

蘭茜變靚因為「加工」？

蘭茜回歸幕前而且變靚，當被問到是否加工時，她笑說：「一定要多謝我的牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以睇到我依家靚咗！以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，係嗰陣時用嗰個方法去表述自己；今日的我選擇另一種對話嘅方式，可能用文字用畫作，用書法同大家溝通，可能這樣大家比較有新鮮感！」

獎門人 蘭茜 蘭茜表示自己變靚要多謝牙醫。
蘭茜表示自己變靚要多謝牙醫。（圖片來源：大會提供）

蘭茜鋪路復出？

被問到是否準備正式全面復出？蘭茜坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型的節目主持，或者同大家一同分享成長路途的苦與樂，互相勉勵更是美事！」

獎門人 蘭茜 蘭茜表示有機會的話想復出。
蘭茜表示有機會的話想復出。（圖片來源：ig＠sai_volution）

蘭茜體享受體驗人生

由去年舉行個人書畫展開始，蘭茜給人完全蛻變的感覺，她說是經歷了人生不同的階段，「其實都係每一個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，你希望可以喺人生入面，成就一啲你追求嘅嘢，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡的！」蘭茜原來早在2008年，蘭茜已取得中文大學人類學碩士學位，及後在2015年取得香港大學輔導課程碩士學位，現時生活多姿多彩。她表示修讀輔導課程後有所轉變：「以前做節目，好多時要不停咁講嘢，我通過呢一個輔導科目，我學識咗聆聽！」

獎門人 蘭茜 蘭茜現時享受人生。
蘭茜現時享受人生。（圖片來源：大會提供）

到古董舖工作做眼界大開

除了不斷求學取得碩士學位，蘭茜又提到自己曾於古董店工作，她說：「我亦做過一間古董舖，我主要做sales consultant。當中除咗古董，我接觸到好多畫，瓷器，銀器與傢俬等，每件傢俬可能有百幾年歷史，物件本身都經歷咗一個好精彩嘅生命，我喺嗰個工作環境學到好多嘢，尤其對於美感嘅訓練，我覺得都好重要；當時我嘅老闆係一位外國人，佢教咗我好多嘢，仲有一位香港本地、做咗呢一個行業好多年嘅專業人士，教我點樣去睇一啲舊物古董，同事之間亦師亦友，非常融洽。」

蘭茜棚牙靚晒

蘭茜一棚哨牙曾經成為她的標記，當年在《獎門人》表演刨西瓜絕技更令觀眾非常難忘，事隔多年，蘭茜棚牙同個樣都靚晒，轉身一變成為知性才女，去年11 月舉行個人書畫展，周身墨水絕對今時唔同往日。

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 蘭茜與商台DJ雲妮是多年老友，由近年的照片可見，已年過半百的蘭茜保養得宜，愈來愈靚。
蘭茜與商台DJ雲妮是多年老友，由近年的照片可見，已年過半百的蘭茜保養得宜，愈來愈靚。（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 蘭茜離開娛樂圈多年，曾重返校園不斷進修，無論內在外在都大翻身，昔日的醜女諧角變成今日的知性才女，去年11月舉行書畫展。
蘭茜離開娛樂圈多年，曾重返校園不斷進修，無論內在外在都大翻身，昔日的醜女諧角變成今日的知性才女，去年11月舉行書畫展。（圖片來源：[email protected]_volution）
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 蘭茜與好友劉曉彤不時見面。
蘭茜與好友劉曉彤不時見面。（圖片來源：[email protected]

《940920》蘭茜演「余家聰」姨媽

蘭茜夫人在《940920》現身，令大家充滿驚喜，有網民對蘭茜竟然同簡慕華演兩姊妹，留言指：「呢個設定好特別」﹗簡慕華飾演余家聰母親，和蘭茜飾的余淑敏演一對姊妹﹗據導演羅嘉駿透露，早在構思選角時，ViuTV的製作部副總裁金廣成就大力推介蘭茜客串，導演爆料指原來蘭茜「本身都想出返嚟拍嘢」，傾談下來對今次演出也十分配合，一改以前搞笑戲路，雙方也十分滿遂。

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 網民對蘭茜出現劇集都感到好驚喜﹗
網民對蘭茜出現劇集都感到好驚喜﹗（圖片來源：《940920》截圖）
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 網民讚蘭茜比以前貴氣，又驚訝其一棚哨牙變靚咗﹗
網民讚蘭茜比以前貴氣，又驚訝其一棚哨牙變靚咗﹗（圖片來源：《940920》截圖）

蘭茜致辭：人生有著好多起伏，我也經歷好多

蘭茜習畫及書法廿年，去年在尖沙嘴文化中心舉行個人書畫展，蘭茜身穿一身白長裙，氣質跟外貌都跟以前很不同，蘭茜致辭時表示回看過去自己的作品時，感受每一幅作品都有靈魂，一度感觸哽咽話：「人生有著好多起伏，近幾年自己也經歷好多，睇番啲作品先諗番當時嘅心情，近幾年我遇到嘅人和事，都令我好大感觸。」 雖然蘭茜已淡出廣播界及娛樂圈多年，但一眾圈中好友包括嫁人退出的劉曉彤、葛民輝、谷德昭、吳家樂、陳奐仁、鄧兆尊、阮小儀等前來支持，場面相當熱鬧﹗

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜
（圖片來源：[email protected]

小儀自揭是蘭茜中學師妹

小儀與一眾商台同事前往撐蘭茜，小儀留言話「當年嘅蘭茜，現化身書畫家茜茜。係叻嘅，係感動嘅。」其後小儀指同蘭茜除了是舊同事之外，原來對方是其師姐「靜雞雞話畀你知吖，蘭茜係我中學師姐嚟㗎！所以今日喺佢個書畫展入面，可以畀機會我同一班師姐們合照，Yeah~~~~~」

蘭茜 獎門人 曾志偉 小儀透露蘭茜是其中學師姐，畫展當日跟其他師姐相認並合照留念﹗
小儀透露蘭茜是其中學師姐，畫展當日跟其他師姐相認並合照留念﹗（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 阮小儀
阮小儀（圖片來源：[email protected]

谷德昭親自撐場：「一口能刨下半楷大西瓜的頑皮蘭茜，選擇了用較為安靜的心態去踼人生下半場，寫寫字、畫畫畫、抄抄經變幻原是永恆，變得更加好。」

蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜 谷德昭
谷德昭（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 電台舊同事葛民輝都去捧蘭茜﹗
電台舊同事葛民輝都去捧蘭茜﹗（圖片來源：[email protected]

林柏希亦有前來欣賞，並留言「雖然我哋係電台舊同事，但印象中無一齊做過節目，只拍檔過做MC。不過，佢而家演而優則畫，係一名真正嘅藝術家，二十年嘅畫作及書法作品一次過晒冷﹗」

當奴（Donald）孖黃志淙去捧蘭茜場，並留言：「由從前帶來歡樂的娛樂家，到今天舉辦個人字畫展覽的藝術家，蘭茜就是那麼令人羨慕和尊敬的，見證她的另一個境界，今日至11月20日，文化中心4樓展覽館，茜茜個人書畫展「應無所住」，gogogo！作品很靜，作者茜茜的笑聲很響亮。」

蘭茜 獎門人 曾志偉 前DJ蘭茜神隱多年變索才女 開個人畫展眾星到賀
黃志淙及當奴（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 吳家樂：「真心佩服蘭茜，二十年時間畫畫和書法•勁~真係勁!👍🏼🔥🔥。還遇到兩位舊朋友」
吳家樂：「真心佩服蘭茜，二十年時間畫畫和書法•勁~真係勁!👍🏼🔥🔥。還遇到兩位舊朋友」（圖片來源：[email protected]吳家樂）
蘭茜 獎門人 曾志偉 前DJ蘭茜神隱多年變索才女 開個人畫展眾星到賀
劉曉彤在畫展上遇到鄧兆尊及吳家樂。（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 前DJ蘭茜神隱多年變索才女 開個人畫展眾星到賀
在畫展上，劉曉彤又遇到蝦頭劉詩敏及林偉亮﹗前藝人林偉亮09年看破紅塵，決心出家，法號為「衍偉」。（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 前年蘭茜曾上電台節目任嘉賓，余宜發、當奴等亦有向她集郵，網民紛紛留言大讚蘭茜靚晒。
前年蘭茜曾上電台節目任嘉賓，DJ余宜發（中）亦有向她集郵，網民紛紛留言大讚蘭茜靚晒。（圖片來源：[email protected]
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜後排左二）是《獎門人》要員。
蘭茜（後排左二）是《獎門人》要員。（圖片來源：新傳媒圖庫）
蘭茜 獎門人 曾志偉 蘭茜在鏡頭前主要演醜女諧角，不時扮鬼扮馬﹗
蘭茜在鏡頭前主要演醜女諧角，不時扮鬼扮馬﹗（圖片來源：新傳媒圖庫）

圖片來源：[email protected]_volution、[email protected]、無綫影片截圖、[email protected][email protected]吳家樂、東方新地資料庫

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