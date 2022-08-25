獎門人｜69歲曾志偉確診肺炎復工無期 蘭茜臨危受命做「一次性」獎門人
8月23日錄影的獎門人欠缺曾志偉做主持難免稍欠氣氛，不過呢集就有「七魔女」梁靖琪、文頌嫻、湯盈盈、周家蔚5位成員組隊做嘉賓，另一方面對賽的就有啱啱拍完《美麗戰場》嘅何遠東、鄭俊弘、方力申、吳家樂同埋黃建東，佢哋仲自稱做「五魔掌」同一班女士對抗。
蘭茜闊別廿年再出現 疫情下會唔會刨西瓜？
過往都成日出現喺節目嘅前輩獎老蘭茜出現，被稱為暫代「一次性用完即棄」嘅職務咁話。而 阮兆祥、錢嘉樂同麥美恩幾位長老，就話開拍前有同志偉傾過電話，叫佢唔使擔心。
蘭茜刨西瓜最經典
蘭茜以刨西瓜絕技一鳴驚人，除了成為《獎門人》其中要員，又拍過不少電影，2006年蘭茜淡出娛樂圈後生活行蹤神秘，有報道指蘭茜離開娛樂圈後嫁人並居於跑馬地樂活道豪宅，被指嫁到有米老公Johnny後生活富泰﹗
佘詩曼無影 「七魔女」欠兩人
雖然「七魔女」爭佘詩曼 同姚樂怡唔齊人，不過魔女們就一樣信心十足，仲似乎要出動盈盈控制主持之一的嘉樂，佢哋仲講返當年好多經典遊戲，都想有機會試玩。
吳家樂原來都係獎門人 「資深嘉賓」
至於幾位男士就似乎冇有怕，因為佢哋有吳家樂呢位參與過34次獎門人嘅「資深參加者」，方力申仲話，因為獎門人失場，所以「一定唔會有打和」，爭勝信心十足。
蘭茜曾被傳獲曾志偉重金禮聘 被目擊掛員工證出入公司
當年在獎門人搞笑成名的蘭茜（真名簡詠嫻），去年曾在ViuTV劇集《940920》驚喜現身，被指為復出鋪路。早在她客串獎門人節目之前，有目擊者看到蘭茜掛上員工證出入無綫行政大樓，低調返工，據知蘭茜是由總經理曾志偉親自聘請，雖然職位保密，但一定是身居要職，絕不會返去表演刨西瓜。
蘭茜自爆：我未結過婚
蘭茜（簡詠嫻）退出娛樂多年，近年轉型做藝家開過書畫展，又曾亮相客串ViuTV劇集《940920》，鮮少現身幕前的她近日接拍廣告，受訪期間她首度開腔，回應多年來嫁給圈外富商的傳聞：「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」當被問到為何一直都沒有回應與富豪結婚的傳聞時，她說：「唔係事實嘅嘢，我覺得唔需要去澄清。」被問到現時是否對愛情有準備？她說：「我覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。」
蘭茜轉型做藝行家拍廣告露兩手
蘭茜轉型做藝術家有別以往的搞笑歡欣的形象，廣告中她露兩手寫書法及示範茶道手藝。久未現身幕前的她表示心情難免緊張，但看見團隊的專業，令她很快已經適應鏡頭，她說：「初頭我會有啲緊張，但係原來埋返位又覺得OK喎！呢個團隊每一個人都好專業，好放心，所以我一埋位，咦，嗰種感覺返番嚟！團隊俾我個感覺係好認真。由籌備到正式拍攝開心又放心！」
蘭茜變靚因為「加工」？
蘭茜回歸幕前而且變靚，當被問到是否加工時，她笑說：「一定要多謝我的牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以睇到我依家靚咗！以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，係嗰陣時用嗰個方法去表述自己；今日的我選擇另一種對話嘅方式，可能用文字用畫作，用書法同大家溝通，可能這樣大家比較有新鮮感！」
蘭茜鋪路復出？
被問到是否準備正式全面復出？蘭茜坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型的節目主持，或者同大家一同分享成長路途的苦與樂，互相勉勵更是美事！」
蘭茜體享受體驗人生
由去年舉行個人書畫展開始，蘭茜給人完全蛻變的感覺，她說是經歷了人生不同的階段，「其實都係每一個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，你希望可以喺人生入面，成就一啲你追求嘅嘢，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡的！」蘭茜原來早在2008年，蘭茜已取得中文大學人類學碩士學位，及後在2015年取得香港大學輔導課程碩士學位，現時生活多姿多彩。她表示修讀輔導課程後有所轉變：「以前做節目，好多時要不停咁講嘢，我通過呢一個輔導科目，我學識咗聆聽！」
到古董舖工作做眼界大開
除了不斷求學取得碩士學位，蘭茜又提到自己曾於古董店工作，她說：「我亦做過一間古董舖，我主要做sales consultant。當中除咗古董，我接觸到好多畫，瓷器，銀器與傢俬等，每件傢俬可能有百幾年歷史，物件本身都經歷咗一個好精彩嘅生命，我喺嗰個工作環境學到好多嘢，尤其對於美感嘅訓練，我覺得都好重要；當時我嘅老闆係一位外國人，佢教咗我好多嘢，仲有一位香港本地、做咗呢一個行業好多年嘅專業人士，教我點樣去睇一啲舊物古董，同事之間亦師亦友，非常融洽。」
蘭茜棚牙靚晒
蘭茜一棚哨牙曾經成為她的標記，當年在《獎門人》表演刨西瓜絕技更令觀眾非常難忘，事隔多年，蘭茜棚牙同個樣都靚晒，轉身一變成為知性才女，去年11 月舉行個人書畫展，周身墨水絕對今時唔同往日。
《940920》蘭茜演「余家聰」姨媽
蘭茜夫人在《940920》現身，令大家充滿驚喜，有網民對蘭茜竟然同簡慕華演兩姊妹，留言指：「呢個設定好特別」﹗簡慕華飾演余家聰母親，和蘭茜飾的余淑敏演一對姊妹﹗據導演羅嘉駿透露，早在構思選角時，ViuTV的製作部副總裁金廣成就大力推介蘭茜客串，導演爆料指原來蘭茜「本身都想出返嚟拍嘢」，傾談下來對今次演出也十分配合，一改以前搞笑戲路，雙方也十分滿遂。
蘭茜致辭：人生有著好多起伏，我也經歷好多
蘭茜習畫及書法廿年，去年在尖沙嘴文化中心舉行個人書畫展，蘭茜身穿一身白長裙，氣質跟外貌都跟以前很不同，蘭茜致辭時表示回看過去自己的作品時，感受每一幅作品都有靈魂，一度感觸哽咽話：「人生有著好多起伏，近幾年自己也經歷好多，睇番啲作品先諗番當時嘅心情，近幾年我遇到嘅人和事，都令我好大感觸。」 雖然蘭茜已淡出廣播界及娛樂圈多年，但一眾圈中好友包括嫁人退出的劉曉彤、葛民輝、谷德昭、吳家樂、陳奐仁、鄧兆尊、阮小儀等前來支持，場面相當熱鬧﹗
小儀自揭是蘭茜中學師妹
小儀與一眾商台同事前往撐蘭茜，小儀留言話「當年嘅蘭茜，現化身書畫家茜茜。係叻嘅，係感動嘅。」其後小儀指同蘭茜除了是舊同事之外，原來對方是其師姐「靜雞雞話畀你知吖，蘭茜係我中學師姐嚟㗎！所以今日喺佢個書畫展入面，可以畀機會我同一班師姐們合照，Yeah~~~~~」
谷德昭親自撐場：「一口能刨下半楷大西瓜的頑皮蘭茜，選擇了用較為安靜的心態去踼人生下半場，寫寫字、畫畫畫、抄抄經變幻原是永恆，變得更加好。」
林柏希亦有前來欣賞，並留言「雖然我哋係電台舊同事，但印象中無一齊做過節目，只拍檔過做MC。不過，佢而家演而優則畫，係一名真正嘅藝術家，二十年嘅畫作及書法作品一次過晒冷﹗」
當奴（Donald）孖黃志淙去捧蘭茜場，並留言：「由從前帶來歡樂的娛樂家，到今天舉辦個人字畫展覽的藝術家，蘭茜就是那麼令人羨慕和尊敬的，見證她的另一個境界，今日至11月20日，文化中心4樓展覽館，茜茜個人書畫展「應無所住」，gogogo！作品很靜，作者茜茜的笑聲很響亮。」
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