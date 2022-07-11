開心無敵獎門人 | 原班人馬時隔9年回歸！回顧歷代9大經典遊戲
《獎門人》時隔9年回歸熒幕 預告會有濕身環節
《開心無敵獎門人》時隔9年，終於重回觀眾的懷抱，近日更完成拍攝第一集！獎門人曾志偉在接受傳媒採訪時，表示因為節目太久沒有播出和錄影，無論是小朋友觀眾，還是新藝人同事、歌手都沒有機會玩經典遊戲，希望能夠靠《獎門人》勾起大家的集體回憶，帶給港人更多開心的能量。此外，首集嘉賓陳瀅接受傳媒訪問時透露，首集將會有辣辣壽司、大電視等經典遊戲，同時大爆懲罰環節會玩濕身，令網民更加期待節目的播出！
獎門人9大經典遊戲逐個捉！你記得幾多個？
「俾獎金 (嘩) 送百萬當係碎銀 俾獎品 (嘩) 厚禮是凳凳凳凳 俾掌聲 (嘩) 替你贈興造氣氛 你要就有份 SUPER！」 相信各位80、90後的粉絲聽到這幾句歌詞已經知道歌曲是來自經典本地綜藝節目《獎門人》！在等待首集播出之前，我們一起重溫以下9大經典遊戲！
1. 超級無敵估歌仔
在「估歌仔」環節，《獎門人》會找來一班不懂中文的外國人，聽中文歌並嘗試唱出來。遊戲嘉賓需要從他們唱出的歌曲中，鬥快猜出所唱的歌曲名字。唔鹹唔淡的中文發音，令當年無論是嘉賓還是觀眾們都笑到噴飯！
2. 超級無敵搵啖食
「搵啖食」環節中，《獎門人》要求嘉賓用口接從彈彈板上飛出來的食物。而節目主持負責決定擲出的食物種類，及踏下彈彈板發射食物。當年甚至連張家輝等大牌明星都有參與過此環節！
3. 超級無敵馬拉松
至於「超級無敵馬拉松」環節，首先會由主持人講出一個詞語、成語或短句，第1位玩家要利用之前的詞語的最後1個字作為新的詞語的頭1個字，之後的玩家要先重複之前所有的詞語，最後再加上自己說出的詞語，才算完成。例如：你好個好呀，好好人個人呀，人仔個仔呀。如果玩家中途忘記或唸錯詞語，或不能立刻接上新的詞語，或者新的詞語是重複出現，獎門人便會按下喇叭並即時收起麥克風，示意玩家被淘汰。留守到最後沒有被淘汰的1名為勝方。遊戲玩法類似傳統遊戲「接龍」，但該遊戲不須重複之前的詞語。
話說林敏聰當年與曾志偉組合以《冇有線電台》名義出的唱片，其中一首「狂野篤番茄Tell Me Why榨榨橙Mix」的歌曲中其中一段獨白），由於很多觀眾到現在仍然記憶猶新。在這個情況下，獎門人會將該句子縮短，只要求林敏驄一人以原文讀出。
4. 超級無敵大電視
嘉賓須分成兩組，在限時內以動作或語言提示另一嘉賓估出電視裡的人物或物件，若嘉賓說出電視裡的其中1個字，此回合會作廢。大電視遊戲然還有落大閘，各位嘉賓都為了勝出比賽而閘門夾也再所不惜。
5. 超級無敵搭錯線
玩法：兩名隊員戴上隔音耳機，輪流於問題板及答案板抽選一句句子並讀出，若兩人說出的問題和答案與標準答案相符，則可得1分，最後總分最高的隊伍則為勝出。
6. 鐵甲無敵獎門人唔識抵死題集
遊戲玩法：嘉賓須坐在特製的座位上回答獎門人的問題，答錯便需被奶油打中。
7. 超級無敵開口中
玩法：兩隊輪流派出隊員於1至100中說出一個數字，數字範圍會因應參賽者所說的數字以一直縮窄，直至一名參賽者叫中謎底的數字，該隊員所代表的隊伍則為落敗，並須接受懲罰，而另一隊則加1分，最後總分最高的隊伍則為勝出。
8. 超級無敵乒乓波
遊戲玩法：嘉賓須分成兩組，以單打形式作桌球比賽。遊戲規則大致跟普通桌球比賽無異。不同之處，是獎門人在遊戲開始時會公布一個主題，參賽者在接桌球的同時，須要按照主題回答題目，如參賽者接不到桌球，或桌球不過網，或不能在接桌球時回答題目，或者答案重複，則被判為負方，須立刻換人作賽。勝方可獲得一分，而下一回合的題目，則由負方參賽者決定(第31集& 天下無敵獎門人全部由獎門人決定)。最先達到十一分的一方為勝。
9. 辣辣壽司邊個食
遊戲嘉賓分成兩組，每組以猜枚形式比大小，開頭第一句是：「辣辣壽司邊個食呀…」。猜輸的一組個別嘉賓或整組嘉賓，需要吃下沾上日式芥辣的壽司，以便露出嚐辣後的洋相，例如流眼淚、咳嗽、甚至吐出辣壽司等。
《獎門人》的經典遊戲大大小小超過40款！
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