開心無敵獎門人 | 原班人馬時隔9年回歸！回顧歷代9大經典遊戲

香港人的集體回憶《開心無敵獎門人》時隔9年，再度由原班人馬回歸，早前更進行了第一季錄影。新一季《獎門人》除了原班人馬曾志偉、錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩之外，吳嘉怡、程浩駿亦加入節目擔任新長老，將過去30年的經典遊戲打造成新節目！節目還沒出街，已經引起大眾的關注，第一季嘉賓陳瀅預告會有濕身環節，令觀眾更加期待滿滿！