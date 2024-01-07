獎門人｜波波「啜乒乓」奮身玩到盡 仲差啲同金剛攬埋一嚿
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《獎門人新春感謝祭》今晚（7日）晚八點翡翠台播映，今集主持陣容有「獎門人」曾志偉強勢回歸，率領「獎老」阮兆祥、金剛、林秀怡和林正峰大放笑彈，今集獎門人更會播足一個半小時。
為配合新春主題，今集獎門人與獎老以紅噹噹動漫造型登場,兩隊嘉賓陣容分別是「飛躍男女藝員隊」的陳曉華、陳星妤、孔德賢、陳懿德（德德）、林凱恩及蔡景行，「妳不是她隊」的丁子朗(丁丁)、馮盈盈、黃庭鋒、黃婧靈（波波）、馬貫東及彭慧中;當中「妳不是她隊」一出場即大玩甜蜜互錫,成功贏頭威。
波波金剛過份投入搞到紫菜都溶埋
今集「氣氛擔當」落在波波身上，玩「啜乒乓」及「傳紫菜」均相當進擊的波波，不但玩到整個乒乓波都是口水，出盡茅招以防金剛取勝之餘，在傳紫菜期間，更因與金剛過份投入，波波捉到對方實一實，搞到紫菜全部溶溶爛爛，場面十分搞笑。
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陳星妤玩「人肉呼拉圈」慘變滾地葫蘆
今集最搞笑遊戲，非被獎門人曾志偉譽為最瘋狂的「開心無敵接力賽」莫屬！每隊除了要派出三名隊員自轉十個圈考驗平衡力外，還要大玩人肉呼拉圈及挑戰奪命大長碌。之前獎老麥美恩挑戰大長碌時因嚇至容顏崩毁成為一時佳話，今集「東張女神」德德、林凱恩及馮盈盈FYY亦加入「女神崩毁」系列，FYY嚇至眼凸兼擘大口得個窿之餘，頭髮亦亂作一團兼紅都面晒；至於德德和林凱恩則崩毁在相當吵耳，二人由開始尖叫至最後一刻，當中德德瘋狂嗌救命、林凱恩則一味放聲大笑，令夾在中間兼落力保持港姐儀態的陳曉華更是苦不堪言。除了大長碌夠惡啃，「人肉呼拉圈」難度亦相當高，雖然陳星妤已出名輕盈，但孔德賢與她一起挑戰「人肉呼拉圈」時依然連番失手，令星妤數度慘成滾地葫蘆兼面露極痛苦表情，二人最後更要靠獎門人放水才成功過關。
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圖片來源：大會提供、TVB提供