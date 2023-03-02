獎門人︱王浩信蔡思貝再合體 胡定欣拒與馬國明鬥啜乒乓波
獎門人停播兩個月又復活
由無綫總經理曾志偉主持的《開心無敵獎門人》在今年1月1日播完終極篇就停播，不過話咁快又翻生，早前曾志偉為配合購物平台吸金的商機，在很短時間內決定再錄一集《獎門人Ladies First感謝祭》，嘉賓更是星光熠熠，由雙視帝馬國明與陳山聰帶領住劉佩玥、劉穎鏇等代表的《隱形戰隊》，大戰王浩信、黃宗澤、吳卓羲、胡定欣、蔡思貝等代表的《廉政狙擊》對戰。
兩對尷尬男女同場
一睇陣容就發現今次獎門人造就了兩對尷尬男女同場，分別是拍過拖的馬國明、胡定欣，以及因為與蔡思貝傳緋聞而搞到婚姻亮紅燈的王浩信，今次獎門人事先聲明會大玩過去多輯的經典遊戲，少不免會有身體接觸。
王浩信眼眉唔睄蔡思貝
昨晚錄影前，無綫娛樂新聞台派出新婚的主播王鎮泉在後台直播並訪問嘉賓，只見王浩信與蔡思貝明顯避免有太多交流，影合照都大圍影，一個眼神接觸都冇。二人因為是同一隊，所以避免了對戰時出現的尷尬場面。
胡定欣避開與馬明啜乒乓波
馬國明與胡定欣就冇咁好彩喇，在「開心無敵啜乒乓遊戲」中，胡定欣與舊愛馬國明原本被安排對戰啜，但胡定欣非常機警，見狀即耍手要求換人，最後由吳家樂頂替馬國明，胡定欣得以避過這尷尬一幕。
吳卓羲處男出戰 黃智雯被封「豬隊友」
吳卓羲原來咁多年都未上過獎門人，玩過6次的黃宗澤笑言是「群星拱照吳卓羲」，吳卓羲話自己有晒心理準備，要與敵隊的樊亦敏啜紫菜。至於玩遊戲出名鈍的黃智雯，就繼續被王浩信、黃宗澤與吳卓羲嘲諷是「豬隊友」，未知今次黃智雯有好友胡定欣及精叻的蔡思貝照住，能否為自己大平反呢？
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