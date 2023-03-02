獎門人︱王浩信蔡思貝再合體 胡定欣拒與馬國明鬥啜乒乓波

獎門人停播了僅兩個月時間又復活，總經理曾志偉拍住購物平台推出《獎門人Ladies First感謝祭》，安排在3月3日（星期五）推出，由熱播劇《廉政狙擊》同即將播出的《隱形戰隊》兩劇演員對決，除了有緋聞男女王浩信與蔡思貝，還有過氣戀人馬國明與胡定欣，節目中大玩多個經典遊戲，據知胡定欣一度避與馬國明鬥啜乒乓波，場面都幾老尷！