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獎門人｜陳山聰確診後節目繼續無罩式錄影 否認因玩遊戲中招

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充滿香港人集體回憶的TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》將於本周日（7月31日）再度回歸，近日陳山聰為節目第二集進行錄影後，卻驚爆確診了新冠肺炎，但其後一眾藝人繼續錄影節目時，仍未有戴上口罩，惹起爭議。

陳山聰拍完《獎門人》後開始喉嚨痛

曾志偉時隔9年再推出新一輯《獎門人》，將會重玩過去30年的經典遊戲，節目未出街已經引起大眾的關注，不過近日陳山聰在錄影《獎門人》後，卻驚爆確診了新冠肺炎。本周三（7月27日）陳山聰聯同袁偉豪、黃智雯、「豹嫂」胡蓓蔚、胡諾言組成「Crazy Runner」隊，一同為節目第二集進行錄影，同場還有由《愛．回家之開心速遞》演員滕麗名、呂慧儀、「豹哥」單立文、蘇韻姿和陳浚霆組成的「愛回家」隊，完騷後陳山聰回家休息，開始覺得喉嚨痛，經快測後證實確診了新冠肺炎。

獎門人 陳山聰有份錄影的一集《獎門人》將會於下周日8月7日）播出。
陳山聰有份錄影的一集《獎門人》將會於下周日（8月7日）播出。（圖片來源：[email protected] (official)）
獎門人 同場仲有豹哥單立文、滕麗名及呂慧儀等《愛回家》演員。
同場仲有豹哥單立文、滕麗名及呂慧儀等《愛回家》演員。（圖片來源：[email protected] (official)）
獎門人 眾人錄影時都係無罩演出。
眾人錄影時都係無罩演出。（圖片來源：[email protected] Weekly）

即睇第二集《獎門人》花絮片段：

陳山聰在家進行7日封閉式隔離

陳山聰在接受傳媒訪問時，透露他在上節目《獎門人》之前，正在拍攝劇集《美麗戰場》，因此當日（7月27日）早上及下午開工前，他一共做了兩次快測，兩次都是顯示陰性，直到拍完節目返回家中，他才開始感到喉嚨痛，之後進行快測，才知道已中招，但他強調一定不是在玩完《獎門人》後即刻中，又指當日同場的「兄弟姊妹」都已做快測，全部都無事。現在他有咳嗽及喉嚨痛的病徵，由於房有獨立廁所，所以可以在房間自己進行封閉式的7日居家隔離，家人都暫時未有受感染。

獎門人 陳山聰話一定唔會係玩完即刻中，所以佢中招唔關《獎門人》事。
陳山聰話一定唔會係玩完即刻中，所以佢中招唔關《獎門人》事。（圖片來源：[email protected] (official)）
獎門人 陳山聰近日正在拍攝TVB 55周年台慶劇《美麗戰場》，他透露目前有咳嗽及喉嚨痛等病徵，但精神良好。
陳山聰近日正在拍攝TVB 55周年台慶劇《美麗戰場》，他透露目前有咳嗽及喉嚨痛等病徵，但精神良好。（圖片來源：[email protected]
獎門人 陳山聰指太太Apple、2歲囝囝Jaco以及工人姐姐均已做快測，暫時未有受他感染。
陳山聰指太太Apple、2歲囝囝Jaco以及工人姐姐均已做快測，暫時未有受他感染。（圖片來源：[email protected]

李思捷、商天娥、鄺文珣等繼續無罩錄影

當日同陳山聰組隊玩遊戲的袁偉豪表示已去做了核酸檢測，暫時無事，黃智雯和胡蓓蔚等亦已做快測，證實沒有中招，胡諾言更在社交網上載了一張陰性快測棒照片，留言話：「繼續」。不過據知在翌日（7月28日）錄影《獎門人》第三集時，一眾主持人和李思捷、商天娥、鄺文珣等嘉賓，仍是以無罩形式大玩遊戲，有指已因此引起不少TVB藝人恐慌，擔心會出現《獎門人》染疫群組。

獎門人 李思捷、商天娥、鄺文珣等是第三集《獎門人》的嘉賓，與前一日第二集錄影時不同，今次未開始正式錄影前，除了鄺文珣外，大家唔敢除低口罩。
李思捷、商天娥、鄺文珣等是第三集《獎門人》的嘉賓，與前一日第二集錄影時不同，今次未開始正式錄影前，除了鄺文珣外，大家唔敢除低口罩。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
獎門人 陳山聰指當日與他同場的「兄弟姊妹」都已做過快測，全部都無事。
陳山聰指當日與他同場的「兄弟姊妹」都已做過快測，全部都無事。（圖片來源：[email protected] (official)）
獎門人 胡諾言更上載了快測結果，向大家報平安。
胡諾言更上載了快測結果，向大家報平安。（圖片來源：[email protected]
獎門人 第一季拍攝氣氛非常好
本周日（7月31日）播出的第一集《獎門人》中，亦只得現場觀眾有得戴口罩。（圖片來源：[email protected] Weekly）

即睇第一集《獎門人》預告：

重溫獎門人9大經典遊戲！你記得幾多個？

「畀獎金 (嘩) 送百萬當係碎銀 畀獎品 (嘩) 厚禮是凳凳凳凳 畀掌聲 (嘩) 替你贈興造氣氛 你要就有份 SUPER！」 相信各位80、90後的粉絲聽到這幾句歌詞已經知道歌曲是來自經典本地綜藝節目《獎門人》！在等待首集播出之前，我們一起重溫以下9大經典遊戲！

1. 超級無敵估歌仔

在「估歌仔」環節，《獎門人》會找來一班不懂中文的外國人，聽中文歌並嘗試唱出來。遊戲嘉賓需要從他們唱出的歌曲中，鬥快猜出所唱的歌曲名字。唔鹹唔淡的中文發音，令當年無論是嘉賓還是觀眾們都笑到噴飯！

2. 超級無敵搵啖食

「搵啖食」環節中，《獎門人》要求嘉賓用口接從彈彈板上飛出來的食物。而節目主持負責決定擲出的食物種類，及踏下彈彈板發射食物。當年甚至連張家輝等大牌明星都有參與過此環節！

3. 超級無敵馬拉松

至於「超級無敵馬拉松」環節，首先會由主持人講出一個詞語、成語或短句，第1位玩家要利用之前的詞語的最後1個字作為新的詞語的頭1個字，之後的玩家要先重複之前所有的詞語，最後再加上自己說出的詞語，才算完成。例如：你好個好呀，好好人個人呀，人仔個仔呀。如果玩家中途忘記或唸錯詞語，或不能立刻接上新的詞語，或者新的詞語是重複出現，獎門人便會按下喇叭並即時收起麥克風，示意玩家被淘汰。留守到最後沒有被淘汰的1名為勝方。遊戲玩法類似傳統遊戲「接龍」，但該遊戲不須重複之前的詞語。

話說林敏聰當年與曾志偉組合以《冇有線電台》名義出的唱片，其中一首「狂野篤番茄Tell Me Why榨榨橙Mix」的歌曲中其中一段獨白），由於很多觀眾到現在仍然記憶猶新。在這個情況下，獎門人會將該句子縮短，只要求林敏驄一人以原文讀出。

4. 超級無敵大電視

嘉賓須分成兩組，在限時內以動作或語言提示另一嘉賓估出電視裡的人物或物件，若嘉賓說出電視裡的其中1個字，此回合會作廢。大電視遊戲然還有落大閘，各位嘉賓都為了勝出比賽而閘門夾也再所不惜。

5. 超級無敵搭錯線

玩法：兩名隊員戴上隔音耳機，輪流於問題板及答案板抽選一句句子並讀出，若兩人說出的問題和答案與標準答案相符，則可得1分，最後總分最高的隊伍則為勝出。

6. 鐵甲無敵獎門人唔識抵死題集

遊戲玩法：嘉賓須坐在特製的座位上回答獎門人的問題，答錯便需被奶油打中。

7. 超級無敵開口中

玩法：兩隊輪流派出隊員於1至100中說出一個數字，數字範圍會因應參賽者所說的數字以一直縮窄，直至一名參賽者叫中謎底的數字，該隊員所代表的隊伍則為落敗，並須接受懲罰，而另一隊則加1分，最後總分最高的隊伍則為勝出。

8. 超級無敵乒乓波

遊戲玩法：嘉賓須分成兩組，以單打形式作桌球比賽。遊戲規則大致跟普通桌球比賽無異。不同之處，是獎門人在遊戲開始時會公布一個主題，參賽者在接桌球的同時，須要按照主題回答題目，如參賽者接不到桌球，或桌球不過網，或不能在接桌球時回答題目，或者答案重複，則被判為負方，須立刻換人作賽。勝方可獲得一分，而下一回合的題目，則由負方參賽者決定(第31集& 天下無敵獎門人全部由獎門人決定)。最先達到十一分的一方為勝。

9. 辣辣壽司邊個食

遊戲嘉賓分成兩組，每組以猜枚形式比大小，開頭第一句是：「辣辣壽司邊個食呀…」。猜輸的一組個別嘉賓或整組嘉賓，需要吃下沾上日式芥辣的壽司，以便露出嚐辣後的洋相，例如流眼淚、咳嗽、甚至吐出辣壽司等。

《獎門人》的經典遊戲大大小小超過40款！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] (official)、[email protected]娛樂新聞台、[email protected] Weekly資料或影片來源：[email protected] (official)

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