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獎門人｜高海寧著白Tee玩呼拉圈震撼眼球！經典場面仲有朱晨麗曾淑雅張慧儀

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高Ling（高海寧）日前上《開心無敵獎門人》大玩「人肉呼拉圈」遊戲，被拍檔黎諾懿左拋右拋，場面非常吸睛！其實之前朱晨麗和Jumbo（曾淑雅）都有玩過這個遊戲，不過拍檔係阿Bob，兩女要自轉，表情都變得十分趣怪！不過講到大家印象最深刻的「呼拉圈」場面，就要數到張慧儀著比堅尼被狂轉的一幕！

獎門人 高Ling有備而來，玩遊戲前特登除褸上陣！
高Ling有備而來，玩遊戲前特登除褸上陣！（圖片來源：TVB提供）

《獎門人》高Ling著白Tee玩呼拉圈

「開心無敵呼拉圈」要由女藝人用雙腿夾住男藝人身體，在不落地情況下看看可以轉到多少個圈，過去這個遊戲曾有過不少女藝人走光場面，更因此惹來投訴，不過新一輯《開心無敵獎門人》中，一眾女藝人衣著相對密實，最多好似高Ling一樣著白Tee上陣，突顯出玲瓏浮凸的身形！

獎門人 高Ling冇避忌胸貼胸抱實黎諾懿。
高Ling冇避忌胸貼胸抱實黎諾懿。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 請食波餅。
請食波餅。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 被狂揈。
被狂揈。（圖片來源：TVB提供）

Jumbo生擒人夫Bob

早前就由「四孩之父」Bob（林盛斌）同Jumbo（曾淑雅）及朱晨麗輪流玩「人肉呼拉圈」，一開波Bob已經展現出「體能零分」一面，將Jumbo拋落地，之後出盡奶力都係無咩進展，搞到佢乸埋口面，Jumbo決定改變策略，生擒人夫喺佢身上瘋狂爬圈圈，令到最尾Bob笑哂口話：「呢個遊戲都幾好玩喎！」

獎門人 Bob出盡奶力揈身高1.74米的 Jumbo，被Bob喝完一句「你要郁架」，Jumbo即出力在Bob身上爬圈圈，令 Bob 瞬間回復輕鬆。
Bob出盡奶力揈身高1.74米的 Jumbo，被Bob喝完一句「你要郁架」，Jumbo即出力在Bob身上爬圈圈，令 Bob 瞬間回復輕鬆。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 Bob與Jumbo。
Bob與Jumbo。（圖片來源：TVB提供）
獎門人
（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）

之後朱晨麗接力與Bob上演「示範賽」，在Bob身上自行用力兜圈，但爬到一仆一碌，搞到Bob黑人問號。

獎門人 朱晨麗嘗試自行「爬」Bob，惟表現勁遴迍論盡)更差點仆落地。
朱晨麗嘗試自行「爬」Bob，惟表現勁遴迍(論盡)更差點仆落地。（圖片來源：TVB提供）
獎門人 朱晨麗與Bob。
朱晨麗與Bob。（圖片來源：TVB提供）
獎門人
（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）

另一邊廂因抱B練出好腰力好臂力的陳山聰，以近乎「光速」狂揈何依婷，被任由擺布的依婷嚇到全程奪命狂呼。

獎門人 何依婷被陳山聰狂揈。
何依婷被陳山聰狂揈。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 全程尖叫。
全程尖叫。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 何依婷轉到頭暈，陳山聰就嗌攰。
陳山聰就嗌好攰。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）

張慧儀著比堅尼胸壓錢嘉樂

2008年曾志偉帶隊到馬來西亞拍攝《鐵甲無敵獎門人》水著版，張慧儀、楊秀惠、楊思琦和呂慧儀等女藝人奉旨要以三點式上陣任摸，張慧儀拍檔錢嘉樂玩「人肉呼拉圈」時，只怕跌而無懼走光，雙腿死挾錢嘉樂，一上背，張慧儀胸部已被錢嘉樂背肌擠到上喉嚨。

獎門人 張慧儀以比堅尼加濕透白背心上陣玩遊戲，完全無懼走光。
張慧儀以比堅尼加濕透白背心上陣玩遊戲，完全無懼走光。（圖片來源：新傳媒照片庫）
獎門人 場面香艷。
場面香艷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
獎門人 胸壓現Big波。
胸壓現Big波。（圖片來源：新傳媒照片庫）

楊思琦呂慧儀靚股任摸

楊思琦玩「人肉呼拉圈」時亦搏到盡，當日佢著住緊身T-shirt，同當奴、阿占玩「人肉呼拉圈」時，完全豁出去，多次胸壓兩人，又任由對方「抽股」！長腳蟹呂慧儀在馬來西亞玩「人肉呼拉圈」時，亦有被摸籮！

獎門人 楊思琦與當奴。
楊思琦與當奴。（圖片來源：新傳媒照片庫）
獎門人 楊思琦與阿占。
楊思琦與阿占。（圖片來源：新傳媒照片庫）
獎門人 呂慧儀與Otto陳志健。
呂慧儀與Otto陳志健。（圖片來源：TVB《鐵甲無敵獎門人》截圖）
獎門人 呂慧儀與Otto陳志健。
呂慧儀與Otto陳志健。（圖片來源：TVB《鐵甲無敵獎門人》截圖）

大家都玩得好落力！

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供圖片、TVB《開心無敵獎門人》截圖、新傳媒照片庫、TVB《鐵甲無敵獎門人》截圖資料或影片來源：[email protected] (official)、[email protected] USA Official

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