獎門人｜高海寧著白Tee玩呼拉圈震撼眼球！經典場面仲有朱晨麗曾淑雅張慧儀
《獎門人》高Ling著白Tee玩呼拉圈
「開心無敵呼拉圈」要由女藝人用雙腿夾住男藝人身體，在不落地情況下看看可以轉到多少個圈，過去這個遊戲曾有過不少女藝人走光場面，更因此惹來投訴，不過新一輯《開心無敵獎門人》中，一眾女藝人衣著相對密實，最多好似高Ling一樣著白Tee上陣，突顯出玲瓏浮凸的身形！
Jumbo生擒人夫Bob
早前就由「四孩之父」Bob（林盛斌）同Jumbo（曾淑雅）及朱晨麗輪流玩「人肉呼拉圈」，一開波Bob已經展現出「體能零分」一面，將Jumbo拋落地，之後出盡奶力都係無咩進展，搞到佢乸埋口面，Jumbo決定改變策略，生擒人夫喺佢身上瘋狂爬圈圈，令到最尾Bob笑哂口話：「呢個遊戲都幾好玩喎！」
之後朱晨麗接力與Bob上演「示範賽」，在Bob身上自行用力兜圈，但爬到一仆一碌，搞到Bob黑人問號。
另一邊廂因抱B練出好腰力好臂力的陳山聰，以近乎「光速」狂揈何依婷，被任由擺布的依婷嚇到全程奪命狂呼。
張慧儀著比堅尼胸壓錢嘉樂
2008年曾志偉帶隊到馬來西亞拍攝《鐵甲無敵獎門人》水著版，張慧儀、楊秀惠、楊思琦和呂慧儀等女藝人奉旨要以三點式上陣任摸，張慧儀拍檔錢嘉樂玩「人肉呼拉圈」時，只怕跌而無懼走光，雙腿死挾錢嘉樂，一上背，張慧儀胸部已被錢嘉樂背肌擠到上喉嚨。
楊思琦呂慧儀靚股任摸
楊思琦玩「人肉呼拉圈」時亦搏到盡，當日佢著住緊身T-shirt，同當奴、阿占玩「人肉呼拉圈」時，完全豁出去，多次胸壓兩人，又任由對方「抽股」！長腳蟹呂慧儀在馬來西亞玩「人肉呼拉圈」時，亦有被摸籮！
大家都玩得好落力！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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