獎門人｜高海寧著白Tee玩呼拉圈震撼眼球！經典場面仲有朱晨麗曾淑雅張慧儀

高Ling（高海寧）日前上《開心無敵獎門人》大玩「人肉呼拉圈」遊戲，被拍檔黎諾懿左拋右拋，場面非常吸睛！其實之前朱晨麗和Jumbo（曾淑雅）都有玩過這個遊戲，不過拍檔係阿Bob，兩女要自轉，表情都變得十分趣怪！不過講到大家印象最深刻的「呼拉圈」場面，就要數到張慧儀著比堅尼被狂轉的一幕！