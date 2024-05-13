性感擔當玩《獎門人》被梁競徽「胸襲」網民意見兩極：好唔自然隻手
廣告
《獎門人感謝祭終極篇》昨晚（12日）播出本季最後一集，節目中出現了一幕引起網民熱議的場面，「性感擔當」郭珮玩爭櫈仔時疑被胸襲！
郭珮文疑被梁競徽「胸襲」
在「開心無敵爭櫈仔」的遊戲環節中，郭珮文跟梁競徽等另外5位藝人比賽，音樂停止時，在郭珮文伸手試圖搶奪椅子的瞬間，梁競徽突然伸手用力推開了她，而他的手掌不慎觸碰到了郭珮文的胸部。呢個「胸襲」郭珮文畫面更被網友發現，當時郭珮文更雙手護胸作防備，跌坐在地時，只好無奈一笑。
網民意見兩極：好唔自然隻手d動作
這一事件迅速在網上引起了熱烈討論，許多網民在各大討論區紛紛留言，對於郭珮文無辜「被拍胸」表示同情，並對梁競徽的行為表示強烈不滿，有網民更是直言梁競徽是「鹹豬手」，亦有人反駁只是無心之失。「好唔自然隻手d動作」、「一定係唔小心」、「玩得呢啲game就預左啦」
Juliana泳裝環節震撼觀眾眼球
而在《2023香港小姐競選》決賽當晚，Juliana在泳裝環節時候，一出場已震攝觀眾，唔少網民都話「終於有嘢睇」、「全晚最勁就係Juliana」、「睇得好開心」。不過在最後Juliana 三甲不入，網民們也替她不值，紛紛在網上開Post討論，「咁都冇獎拎好可惜」、「搞錯呀」、「點解會咁」。
圖片來源：TVB