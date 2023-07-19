獎門人 4宗罪

獎門人｜網民怒斥4宗罪 藝人玩到見血仲要強顏歡笑

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TVB綜藝節目《獎門人》是TVB的經典遊戲節目，而早幾天播放的《獎門人Happy Summer感謝祭》播出後，有網民在討論區怒斥節目罔顧藝人人身安全，指有多個遊戲容易對人造成傷害。而藝人即使有受傷，仍然笑著企起來，讓人感到心酸！

《獎門人》4大遊戲被斥罔顧藝人人身安全

近日播出的《獎門人Happy Summer感謝祭》，最新一集（16／7）由林盛斌（Bob）、楊潮凱、朱智賢、陸浩明、何浩文、周志康等以及一班獎門人長老玩遊戲，不過觀眾看落除了睇得開心，更睇得驚心！今集內容涉及大量危險位，讓藝人陷入危險當中，其中林盛斌（Bob）及朱智賢更一度受傷，仍然笑著繼續拍攝。讓網民怒斥節目不顧藝人人身安全，更指：「遊戲垃圾又低俗，咁多年都係玩呢啲，玩到冇嘢好玩。」

獎門人 4宗罪 開心無敵獎門人 全民造星5 獎門人 性感 今晚一班主持以《櫻桃小丸子》造型現身。
一班主持以《櫻桃小丸子》造型現身。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）

獎門人｜1.玩咗咁多年都仲係玩噴奶

《獎門人》的一個遊戲，一位藝人需要猜中誰的口中沒有奶，猜錯需被噴奶。網民認為這個遊戲又嘔心又不衛生，其中朱智賢噴奶至Bob整張臉上，Bob一不小心忘記合上嘴，含過的奶直達Bob的喉嚨及鼻腔內，網民怒罵：「經過疫情都仲玩呢啲咁唔衛生嘅遊戲。」

獎門人 4宗罪 獎門人
（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）

獎門人｜2. 為遊戲咬傷嘴唇

《獎門人》遊戲「Short Short地」，2位藝人分別在頭或尾一齊將食物咬至最短為之勝出。其中Bob與周志康一組咬綿花糖，他們這組博到盡破紀錄，咬至綿花糖剩下2.57mm，不過Bob的嘴唇被咬傷，整個口腔及嘴內的綿花糖都沾上血漬。

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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
獎門人 4宗罪 開心無敵獎門人 全民造星5 獎門人 性感 Bob同周志康勁肉緊。
Bob同周志康勁肉緊。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
獎門人 4宗罪 開心無敵獎門人 全民造星5 獎門人 性感 Bob仲被咬爆嘴唇見紅。
Bob仲被咬爆嘴唇見紅。（圖片來源：TVB）

獎門人｜3. 爭凳仔互相推撞

雖然爭凳仔這個環節有齊軟墊防止藝人受傷，不過藝人的勝負心一起，用手出蠱惑推撞對方至地下或者用身體推至他人飛起，一不留神容易受傷！

獎門人 4宗罪 獎門人
（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）

獎門人｜4. 爆波波飛人

爆波波是《獎門人》的經典環節之一，今集朱智賢被何浩文抱起，高空直飛落壓爆軟墊上的波波，從片段中可見，朱智賢下巴先落地，加上高空的衝擊，導致朱智賢受傷，第一反應手托著下巴大鬧：「你哋都唔係人嚟㗎！」雖然成功製造節目效果，不過睇得出她真的受傷。

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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）
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（圖片來源：《獎門人Happy Summer感謝祭》節目截圖）

70歲甄妮除了是「巨肺歌后」，還是娛樂圈中一名非常敢言的前輩。近日她在社交平台撰文再發火，怒轟香港某遊戲節目超級亂來，更稱以「節目效果為由，明目張膽動手動腳！」

獎門人 4宗罪 甄妮 香港 近日甄妮在社交平台撰文，疑似暗諷香港某遊戲節目超級亂來，更稱借她「節目效果為由，明目張膽動手動腳！」
近日甄妮在社交平台撰文，疑似暗諷香港某遊戲節目超級亂來，更稱借她「節目效果為由，明目張膽動手動腳！」（圖片來源：新傳媒資料庫）

甄妮轟香港某遊戲節目超級亂來

甄妮早前有感而發在社文網發文，直斥說：「藉著做節目效果為由，明目張膽動手動腳，言語輕挑無品，這算不算騷擾霸凌？」雖然沒有指名道姓，但有網友提起《康熙來了》中，主持人小S坐馬英九大腿的事，指騷擾霸凌不分男女，甄妮再爆料，稱十幾年前香港某遊戲節目超級亂來，看著她們忍氣吞聲，全是大明星動手慘不忍睹。

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（圖片來源：[email protected]甄妮）

甄妮發火後即刪走貼文

貼文一出，即有人留言：「那些所謂的綜藝節目都是給那幫人自肥的」甄妮看來愈講愈生氣，她表示：「你現在明白我為什麼退的那麼徹底，噁心很久了！逃命」、「難道不能用欣賞藝術品般待藝人嗎？一定要瘋狂的吹捧追星，令他們感到自己異於常人，什麼壞事都敢嚐（嘗）試。」不過，甄妮發火過後，已經把貼文刪走了。

甄妮曾撰文被指斥李靚蕾:最毒婦人心

事緣李靚蕾自12月17日起不斷在社交平台發表千字、萬字聲明，踢爆前夫王力宏炮約炮、召妓、有性上癮、自戀型人格，也沒有盡到爸爸責任。王力宏終決定向大眾道歉，暫時退出娛樂圈。李靚蕾作出回應，批評對方以孩子情緒勒索。外界對她的做法有不同意見，有網民支持她向王力宏討回公道，亦有網民批評她太狠心，沒有為王力宏留餘地，也沒有顧及小朋友的感受，就將家人置於鎂光燈之下。

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（圖片來源：[email protected]王力宏）

雖然李靚蕾曾解釋自己所做一切都是為了小朋友，澄清想給小朋友一個健康、快樂的生活成長，所以才想爭取滿意的結果，但甄妮繼續展現其敢言個性，在社交平台撰文，疑不滿畢業於哥倫比亞大學碩士課程的學霸李靚蕾在不停爆前夫料，不懂點到即止：「「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」她指近日看任何一個電視台都播著同樣內容：「打開那裡都是重蝦，疫情大家已很苦悶，給點節日的氣氛行嗎？註屆時雙方必須共同釐清因事故而引起對外各項賠償完畢後『才可分產』。哇白搞了兩敗俱傷。唉！關心提示。」、「連人性基本底線都沒有，書念到哪兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎？學歷高，別笑死人了」、「踐踏善良人的同情心，極厭惡。」、「相信報應最終降臨。」

有網民認同甄妮看法，覺得將私事公開的做法有問題:「不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止。」、「很多人都喜歡把自己婚姻或感情的不幸丟在網路上討拍，其實打的都是自己臉。」甄妮回應：「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界，要加一系了！」、「肯定是聰明人，利用輿論不花分毫。賺的要不要分給大家？證明你的仁義道德。」、「該自己解決的家務事，由大家幫忙完成，一人獨享收成，不應該吧」、「再繼續下去，原本同情變不同情，太超過了」、「若怨世就到別的星球去，這裏已經很苦了，不是只有你一人可憐，夠了！」。

獎門人 4宗罪 甄妮 香港 甄妮撰文被指暗諷李靚蕾:最毒婦人心 敢言歌后曾鬧爆G.E.M. 轟張柏芝 陳奕迅擾民
（圖片來源：[email protected]甄妮）
獎門人 4宗罪 甄妮 香港 甄妮撰文被指暗諷李靚蕾:最毒婦人心 敢言歌后曾鬧爆G.E.M. 轟張柏芝 陳奕迅擾民
（圖片來源：[email protected]甄妮）

亦有網民不認同甄妮，覺得她說得太過份，污辱被暱稱做「雷神」的李靚蕾，但她毫不狂意：「志不同道不合的人，別理會！有病的大有人在，手癢沒事幹」、「永遠説別人有病的人才是真有病」。

甄妮敢言被封「樂壇風紀」

甄妮不是第一次公開批評其他人，捱罵者全部知衰道歉。她曾接受傳媒訪問，自爆多年前曾經與張柏芝、陳曉東及陳奕迅乘搭同一班飛機，但三人講話太大聲惹惱她，她直指三人十分擾民，最後張柏芝哭著道歉，陳奕迅在頒獎禮上對她恭恭敬敬。

她亦曾炮轟G.E.M.(鄧紫棋）沒有向自己打招呼，批評她目中無人、不尊重前輩、無家教。事後G.E.M.解釋當時見到甄妮旁邊有太多人排隊，又不知道對方是否認識自己，所以沒有上前打招呼，最後在微博上為對方致歉。

她也曾於Facebook鬧爆台灣作家、導演九把刀，指柯震東學壞是拜他所賜：「沒看過你的《那些年》，但知道很賣座你也成為年輕人的典範，請千萬不要『一朝得志語無倫次』，柯小弟就是拜你所（賜）才有今天，學不到好的，卻學會『一夜爆紅，囂張放肆』，今天何止成龍要道歉，甄身為娛樂圈一分子，也要向大家道歉才是，沒『規』沒『矩』的娛樂圈人太多了！」九把刀在Facebook留言：「所有一切我都會好好反省。」

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（圖片來源：三立台灣台《超級夜總會》截圖）

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：TVB

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