獎門人｜網民怒斥4宗罪 藝人玩到見血仲要強顏歡笑

TVB綜藝節目《獎門人》是TVB的經典遊戲節目，而早幾天播放的《獎門人Happy Summer感謝祭》播出後，有網民在討論區怒斥節目罔顧藝人人身安全，指有多個遊戲容易對人造成傷害。而藝人即使有受傷，仍然笑著企起來，讓人感到心酸！