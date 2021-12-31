451265

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

最新娛聞
撰文：東方新地

由於《全民造星4》女團成為近日熱話之一，為了想快人一步知道女團新動向，不少網民都地氈式搜索，結果真係畀佢哋發現疑似女團新名同埋隊徽！而且仲意外發現埋ViuTV已經冊咗「獎門人」商標！咁曾志偉點算好？

撰文：東方新地 圖片：IG截圖、連登討論區

ViuTV偷偷註冊埋「獎門人」

「獎門人系列」是TVB的經典綜藝節目，由「獎門人」曾志偉主持，而家間唔中都會喺大時大節重播等電視觀眾一齊笑吓！但今次在發掘女團團名嘅同時，網民無意中仲發現到ViuTV竟然註冊咗「獎門人」做商標。而記者翻查知識產權署網站後發現，「獎門人」的確由ViuTV「已註冊」。

（圖片來源：連登網民截圖）
（圖片來源：連登網民截圖）
（圖片來源：Trade Mark Search 截圖）
（圖片來源：Trade Mark Search 截圖）
獎門人變咗ViuTV專屬？唔係啩！（圖片來源：TVBUSA官方網站）
獎門人變咗ViuTV專屬？唔係啩！（圖片來源：TVBUSA官方網站）

觀眾一直期待《獎門人》系列回歸

其實自從曾志偉在2021年一月回巢TVB做高層之後，網民一直都期待曾志偉和王祖藍復活《獎門人》系列。然而一年後過去，經典系列仲未見影，類近的《開心大綜藝》亦都靜悄悄咁唔見咗。到底幾時先會再有好似《獎門人》咁嘅瘋狂綜藝節目再現TVB呢？

經典重溫：

盤點獎門人節目6大豪放性感女！勁多正妹屋企觀眾有份…睇

獎門人確確實實為香港人提供了很多歡樂，在綜藝節目中都可說是無可取替。只不過作為先天性鹹濕的病患者，睇獎門人當然要一睇節目的女嘉賓。在眾多女星中，有一群賞金女郎玩得豪放，笑得開心，單是看她們瞓身演（露）岀都經已值回票價，以下就跟各位盤點獎門人節目6大豪放性感女。真係勁多性女，屋企觀眾有份！

原文：新Monday｜ 圖片來源 ：新傳媒資料庫 ｜ 編輯：[email protected]（原文刊於新Monday

盤點獎門人節目6大豪放性感女

1. JJ 賈曉晨

不用小編多說，單是JJ這個朵，經已喚醒了不少人腦部的記憶。一眾男生都應該記得她如何高潮眼吹乒乓球。不過如此吹得的JJ，現已是人妻，近年更為樊少皇誕下愛情結晶品，慢慢淡岀娛樂圈，專心在家相夫教子。

獎門人
一眾男生都應該記得她如何高潮眼吹乒乓球
如此吹得的JJ，現已是人妻
如此吹得的JJ，現已是人妻
近年更為樊少皇誕下愛情結晶品
近年更為樊少皇誕下愛情結晶品
專心在家相夫教子
專心在家相夫教子
單是JJ這個朵，經已喚醒了不少人腦部的記憶
單是JJ這個朵，經已喚醒了不少人腦部的記憶

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

2. 孟瑤

能操「譚仔阿姐方言」的孟瑤，上圍非常岀眾，每次上獎門人都彈下彈下那般。加上唔鹹唔淡的廣東話，總在節目中弄岀很多笑話。不得不提，她每次上節目都大Show 身材，又可能是世間上的布料都不足以掩蓋她的導彈了。

操「譚仔阿姐方言」的孟瑤，上圍非常岀眾
操「譚仔阿姐方言」的孟瑤，上圍非常岀眾
每次上獎門人都彈下彈下那般
每次上獎門人都彈下彈下那般
唔鹹唔淡的廣東話，總在節目中弄岀很多笑話
唔鹹唔淡的廣東話，總在節目中弄岀很多笑話
她每次上節目都大Show 身材
她每次上節目都大Show 身材

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

獎門人

3. 彭丹

與孟瑤一樣，彭丹同樣有涉獵「譚仔阿姐方言」的習慣，同屬內地的她不知是不是受當地水質育大，身材同樣達導彈級數，加上腳筋鬆軟，就算心口仔如何笨重，她仍可在獎門人節目中輕鬆駕馭一字馬及拱橋等高難度動作。

孟瑤一樣，彭丹同樣有涉獵「譚仔阿姐方言」的習慣
孟瑤一樣，彭丹同樣有涉獵「譚仔阿姐方言」的習慣
同屬內地的她不知是不是受當地水質育大，身材同樣達導彈級數
同屬內地的她不知是不是受當地水質育大，身材同樣達導彈級數

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

4. 黃泆潼

終於來到純正香港女星系列，黃泆潼絕對是女星中的獎門人常客。港姐岀身的她身材非常標準，應大則大應幼則幼。每次上親獎門人節目都瞓身去玩，真正夠晒放！近年黃泆潼轉戰DJ打碟界，取名DJ Miss Yellow。

黃泆潼絕對是女星中的獎門人常客
黃泆潼絕對是女星中的獎門人常客

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

5. 陳彥行

有名你叫「行姐」的陳彦行，與獎門人常客鄧兆尊常被喻為賞金情侶。除了《皆大歡喜》中的「金日」，行姐的身材同樣是觀眾之間的話題。不論是甚麼款式的衣服都難掩行姐驕人的身材。

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

6. 姚樂怡

作為前TVB 性感女星組合「電波少女」的一員，姚樂怡坐擁34C 火辣身材。同是獎門人常客的她，一樣在節目中玩得夠放。於2008年約滿TVB後轉戰幕後，擔起經理人角色，近年更為圈外丈夫誕下女兒。

獎門人

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？

讀者留言

熱門文章

 