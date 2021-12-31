網民發現ViuTV偷偷地註冊「獎門人」做商標 曾志偉冇得再「打和」？
撰文：東方新地 圖片：IG截圖、連登討論區
ViuTV偷偷註冊埋「獎門人」
「獎門人系列」是TVB的經典綜藝節目，由「獎門人」曾志偉主持，而家間唔中都會喺大時大節重播等電視觀眾一齊笑吓！但今次在發掘女團團名嘅同時，網民無意中仲發現到ViuTV竟然註冊咗「獎門人」做商標。而記者翻查知識產權署網站後發現，「獎門人」的確由ViuTV「已註冊」。
觀眾一直期待《獎門人》系列回歸
其實自從曾志偉在2021年一月回巢TVB做高層之後，網民一直都期待曾志偉和王祖藍復活《獎門人》系列。然而一年後過去，經典系列仲未見影，類近的《開心大綜藝》亦都靜悄悄咁唔見咗。到底幾時先會再有好似《獎門人》咁嘅瘋狂綜藝節目再現TVB呢？
經典重溫：
盤點獎門人節目6大豪放性感女！勁多正妹屋企觀眾有份…睇
獎門人確確實實為香港人提供了很多歡樂，在綜藝節目中都可說是無可取替。只不過作為先天性鹹濕的病患者，睇獎門人當然要一睇節目的女嘉賓。在眾多女星中，有一群賞金女郎玩得豪放，笑得開心，單是看她們瞓身演（露）岀都經已值回票價，以下就跟各位盤點獎門人節目6大豪放性感女。真係勁多性女，屋企觀眾有份！
原文：新Monday｜ 圖片來源 ：新傳媒資料庫 ｜ 編輯：[email protected]（原文刊於新Monday）
盤點獎門人節目6大豪放性感女
1. JJ 賈曉晨
不用小編多說，單是JJ這個朵，經已喚醒了不少人腦部的記憶。一眾男生都應該記得她如何高潮眼吹乒乓球。不過如此吹得的JJ，現已是人妻，近年更為樊少皇誕下愛情結晶品，慢慢淡岀娛樂圈，專心在家相夫教子。
2. 孟瑤
能操「譚仔阿姐方言」的孟瑤，上圍非常岀眾，每次上獎門人都彈下彈下那般。加上唔鹹唔淡的廣東話，總在節目中弄岀很多笑話。不得不提，她每次上節目都大Show 身材，又可能是世間上的布料都不足以掩蓋她的導彈了。
3. 彭丹
與孟瑤一樣，彭丹同樣有涉獵「譚仔阿姐方言」的習慣，同屬內地的她不知是不是受當地水質育大，身材同樣達導彈級數，加上腳筋鬆軟，就算心口仔如何笨重，她仍可在獎門人節目中輕鬆駕馭一字馬及拱橋等高難度動作。
4. 黃泆潼
終於來到純正香港女星系列，黃泆潼絕對是女星中的獎門人常客。港姐岀身的她身材非常標準，應大則大應幼則幼。每次上親獎門人節目都瞓身去玩，真正夠晒放！近年黃泆潼轉戰DJ打碟界，取名DJ Miss Yellow。
6. 姚樂怡
作為前TVB 性感女星組合「電波少女」的一員，姚樂怡坐擁34C 火辣身材。同是獎門人常客的她，一樣在節目中玩得夠放。於2008年約滿TVB後轉戰幕後，擔起經理人角色，近年更為圈外丈夫誕下女兒。