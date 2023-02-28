獨家旅行團｜王卓淇帶隊遊內地被出賣高清真面目 引發網民熱議：對腳爭好遠
《獨家旅行團》王卓淇 旅遊節目初體驗
自2021年宣布離巢TVB後，王卓淇轉往內地發展，主力做KOL及直播，今次回流香港拍HOY TV旅遊節目《獨家旅行團》，除了是她首次為HOY TV拍攝節目外，亦是她拍攝旅遊節目的初體驗。
王卓淇帶領4位「女專員」玩轉內地
今次《獨家旅行團》除了有王卓淇外，又派出4位嘉賓主持：張可盈（Bonnie）、陳思穎（Michelle）、樂翊榆（Annalise）、卓淑貞（Hannah）助陣，在內地預計逗留22日，務求玩轉多個內地短線旅行團，包括廣州、珠海、佛山、順德及韶關等，享受美食、酒店、溫泉之旅。
王卓淇 分享著泳衣自拍照
王卓淇在社交網亦透露今次在10天的拍攝中，已換了10套泳衣，同時她又分享了其中一套一件頭泳衣照，笑言：「6年前買的泳衣還穿得下…快誇我。」引來不少網民大讚：「睇到流鼻血」、「沒變過」、「更清純甜美」等等。
官方宣傳照「原相直出」
不過與此同時HOY TV亦發放了《獨家旅行團》的官方宣傳照，當中亦有王卓淇穿著同款泳衣的高清相，被網民指出與她所po的照片相差甚遠，尤其雙腿上布滿瘀痕，面上又油光滿面，引來網民紛紛指責HOY TV「原相直出」，不肯為王卓淇P圖！
重溫王卓淇回港拍HOY TV旅遊節目見前輩感觸流涕
王卓淇早前回港準備拍攝HOY TV的節目《獨家旅行團》，她透露節目將於3月27日至4月7日逢星期一至五晚9點在HOY TV播出，又表示會在3月中拍完節目後，返回廣州繼續做直播。
相隔近三年才回到香港，王卓淇似乎非常感觸，她在社交網上載了一條爆喊的影片，語帶哽咽地表示：「啱啱返到嚟香港，見返當初我入行幫過我好多嘅前輩，唔知點解突然間就喊咗，咩嘢都未講就喊，好似見到啱啱入行嘅自己，好似行咗好遠嘅路，又返番原點。」講到中途，王卓淇仲喊到連鼻涕都流了下來，在配文中她亦承認自己情緒崩不住，有點失態。
網民狠批喊住拍片太「扮嘢」
不過網民都紛紛狠批王卓淇：「喊都要拍片，好綠茶（意指扮嘢）的感覺」、「為了拍視頻，假到啊」、「最不喜歡一邊哭一邊拍片，還要戴有色隱形眼鏡，好假」等等，此外還有網民鬧爆她之前狂踩TVB：「用抹黑前東家來提高自己知名度，唔係鬼識佢咩！」又指HOY TV收視低，節目即使拍出來也冇noise等。而對於被指喊住拍片太「扮嘢」，王卓淇也有親自向網民解釋：「剛剛見完前輩拍的，所以必須化妝見人啦，我的職業就是要分享大家我的生活和感受，請見諒！」
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