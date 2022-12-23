獨家試愛｜平安夜重播方力申鄧麗欣定情作 網民大呼厭悶：重播世界盃好過！
平安夜安重播《獨家試愛》
今年平安夜與聖誕節剛好撞上了周末，ViuTV於本周的電影時段「週六好戲勢」決定重播16年前上映的電影《獨家試愛》，日前在Facebook發放預告並寫道：「平安夜晚，一個飽滿愛嘅日子，不如試下愛，試下感受愛，平唔平安，就睇下你有幾了解愛！」
消費舊情網民感厭悶
預告上載Facebook後，吸引不少網民留言，大部份人都對於繼續消費這段已分手6年的戀情感厭悶，亦非常關心Stephy的感受：「放過Stephy啦」、「我諗連Stephy自己都唔想睇」、「來套《飯氣攻心》頂住」、「Stephy黑歴史，放過佢好唔好」。
網民狠評方力申演技：重播世界盃好過！
相對Stephy，網民就未有太顧及方力申感受，大大力批評他當年的演技：「『我好好㗎，你唔好唔要我』望到個樣都想嘔」、「個啲硬膠式表情加埋只用一種聲調嘅演技，當年入場都係頂到十幾分鐘後離場。」亦有網民給予提議：「我寧願你播家有喜事好過」、「不如重播世界盃決賽可能還更多人睇！」
針對導演葉念琛
有部份網民則針對導演葉念琛，當年葉導以《獨家試愛》為首部曲，接連兩年先後推出續集《十分愛》和《我的最愛》，全都以方力申和鄧麗欣擔演主角，上演都市男女的愛恨糾纏，加深觀眾對一對主角的螢幕情侶印象。不過葉導的作品並未受到大眾認同，有網民留言：「我以一世都未睇過一套葉念琛既戲為榮～唔會睇」、「仲葉念琛？留番俾CCTVB播丫嘛，依家仲喺度出軌又出軌，好悶呀咪播啦 ，仲要佢兩個分左手十世」，亦有人用葉導最近的劇集作品作對比：「咁好睇過套垃圾美麗戰場嘅」
定情作《獨家試愛》上映16周年
方力申和前度鄧麗欣合作葉念琛系列電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，鄧麗欣的「阿寶」一角成為經典！分手6年，方力申突然出po賀二人定情作《獨家試愛》16周年，感性撰長字文又公開多謝Stephy，網民緊張追問是否有暗示。
方力申、鄧麗欣憑戲撻著拍拖十年分手
方力申和鄧麗欣被塑造成熒幕情侶，2006年宣傳《獨家試愛》時開始交往，成為真情侶，愛情長跑十年，一直玩地下情，為了避傳媒追訪，在港從未試過單獨約會，每次都要助手做遮護，2016年宣布分手，方力申在記者會上喊住證分手。
方力申po電影對白：我要追番你！ 網民：係咪有暗示？
3月23日是《獨家試愛》公映日子，今年剛好16周年，方力申忽然出po兼公開感謝鄧麗欣「從此成為熒幕情侶」，因為一部電影及主題曲《好心好報》「改變了我嘅演藝事業」，方力申更配上電影最後一幕經典場面，片中方力申為挽留鄧麗欣，爆喊求原諒，「我哋有好多過去，我唔想就咁就完…依家我淨係要做一樣嘢就係將你追番嚟…」不過「阿寶」鄧麗欣表現決絕你！
斷聯鄧麗欣首次畀Like
方力申又指《獨家試愛》是葉念琛執導《愛情四部曲》的第一部，是他首次做男主角，所以特別有紀念價值，「一切，都是從這部作品開始。＃阿寶 」隨即引起網民追問「係咪有暗示？」、「快啲追番人啦﹗」、「等咗你六年啦﹗」、「出po試水溫？快啲行動啦﹗」、「我淨係聽到你喺片度講『我要追番你』加油啦﹗」，而分手後已斷聯的鄧麗欣，社交網亦沒有follow方力申，竟在方力申出po後畀like，引起網民更激烈的討論：「咁多年嚟第一次畀Like﹗」、「係咪有機？」、「千祈唔好啦，Stephy值得擁有更好！」議論紛紛。
網民好激動：唔好淨係追，直情求婚啦
重溫《獨家試愛》壓軸一幕拍攝花絮
方力申與鄧麗欣(Stephy)這對經已半公開的緋聞男女，2006年初為新片《獨家試愛》而忙著趕工，電影壓軸一幕，兩人於何文田山道拍攝一場分居夫婦久別重逢的戲份，由於不知本刊全程在場直擊，出名細心的小方除肆無忌憚在旁侍候Stephy外，更情不自禁緊擁因穿得少而受寒的Stephy，場面既甜蜜又溫馨。
Stephy喊唔出
劇情講述Stephy發現丈夫方力申移情吳佩慈，二人因而分開，Stephy在街上重遇分開已一段日子的方力申，二人見面均忍不住淚流披面。拍攝當日天氣相當寒冷，氣溫只有攝氏十四度，下著毛毛細雨，飾演空中小姐的Stephy冒寒穿上空姐制服，與小方在街頭拉扯。身穿單薄空姐制服的Stephy，不時蜷縮著身體喊凍，要借助助手的體溫及熱茶來驅寒。
女友怕凍，小方看在眼况心痛不已，無奈Stephy現場喊極喊唔出，一個心痛落淚shot，連番NG，埋位前Stephy雖已獨自走到一旁培養情緒，但當埋位時小方一唸對白，「老婆，唔緊要，我一定幫你截到的士！」一聽到小方公然叫自己老婆，Stephy即禁不住偷笑，勞動導演葉念琛多番教戲仍不得要領，連累全世界遲收工。
收工即抱抱
如是者，一場簡單戲份，由下午一直拍至天黑，NG 8次，Stephy仍然谷極谷唔出眼淚，最後更要滴眼藥水及靠小方背著鏡頭做反應，導演才勉強收貨。導演一喊cut，小方如常在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上，夫妻檔拍戲，愛郎又如斯緊張自己，難怪Stephy開心到喊極喊唔出。好不容易把Stephy的戲份拍完，輪到補拍小方的close up落淚戲份，小方培養好感情，不消一分鐘便漲紅了臉濠哭起來，豆大的淚水一滴滴沿眼角淌下，導演隨即滿意地嗌收工，小方蹦跳著跑到Stephy身邊，Stephy向小方投以感激嘉許眼神。小方心領神會地緊擁Stephy，一切盡在不言中！直至助手發現有記者，兩人才迫於無奈分開。
假戲真做偷拍Stephy 方力申片場依泣
其實在拍攝煞科戲之前，二人在《獨家試愛》名正言順假戲真做做夫妻，還有一幕於汀九拍攝結婚戲份，出名細心的方力申也是遂肆無忌憚在旁侍候Stephy。當日天氣仍然相當寒冷，身穿薄質婚紗的Stephy，不時捲縮著身體，導演一喊cut，小方在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上，對此，Stephy的助手早已見慣不怪，Stephy亦顯得相當受落，眼見愛郎小方如斯緊張自己，Stephy不禁暗自偷笑，表情既冧且姣！如是者，一披便是十多次，甚是甜蜜。等埋位期間，兩人更不時避開劇組人員，走到一旁咬耳仔，狀甚投契！
鬧市手拖手
鏡頭前，小方與Stephy應導演要求，溫馨地頭碰頭，鏡頭後，為免Stephy落樓梯時滑倒，小方有風度地為Stephy握裙襬及整理頭飾，拍攝完畢，小方知道記者欲追訪Stephy，即特意命保母車司機以保母車攔截本刊記者的座駕，好讓Stephy離開，關愛之情盡溢於言表，說是沒關係也沒人相信。當時《獨》片邀請傳媒探班，小方與Stephy公然攞正牌親熱，更在傳媒要求下手拖手合照，然而，合照後小方卻避忌地即時彈開，無私顯見私！
一路有關注鄧麗欣 但唔會細心望
39歲的鄧麗欣宣傳電影《飯戲攻心》時，揚言票房報捷會大派福利照，並先後兩次「找數」貼相，她分享完一件頭大Deep V泳裝後，似乎露上癮，早前到台北拍攝節目的她，順勢去浸溫泉，一時興起大晒裸背浸溫泉的照片，唔止震撼網民眼球，就連《飯戲攻心》導演陳詠燊及戲中的男友張繼聰都留言搞事。有網民更指她似向戲中另一女角林明禎施壓！方力申（小方）與蔡立兒近日以評審身份，現身灣仔出席歌唱比賽《歌手的誕生》記者會，被問到有否看過鄧麗欣的晒背浴照？作為舊愛嘅小方就好靦腆咁話：「其實我係一路都有關注佢啲嘢嘅，如果有睇到就會睇到，如果睇唔到就會睇唔到，通常我都係碌過就算，就唔會點細心咁去望。」
寧願CG多聲道 都唔肯同場演出
小方又表示最近有入場欣賞鄭伊健及楊千嬅的演唱會，令他想起自己喜愛聽歌的年代，回憶當年首次踏台板，便是01年楊千嬅的拉闊音樂會，並獻唱一曲《可人兒》。他稱現在也很想開音樂會，但問到成事的話會否考慮邀Stephy合唱，他就回應傳媒說︰「有其他方法嘅，可以CG、多聲道或找其他人。」小方又表示現時沒有跟任何唱片公司簽約，因怕蝕錢故亦不打算自資出歌，有錢寧願儲起。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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