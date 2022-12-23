獨家試愛｜平安夜重播方力申鄧麗欣定情作 網民大呼厭悶：重播世界盃好過！

ViuTV安排平安夜（12月24日）重播葉念琛執導的經典作《獨家試愛》，電影中的男、女主角方力申與鄧麗欣（Stephy）分手6年，至今仍然經常被人相提並論。今次再於普天同慶的日子被「擺上枱」，重播他們當年嘅「定情作」，網民對ViuTV嘅安排有唔少意見。