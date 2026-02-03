陳定幫揭4大漏財真相！鼻頭與手指竟是財運關鍵

玄學家陳定幫近日在社交平台分享「為何你總是漏財」的面相分析，指出不少人明明有賺錢能力，卻總是存不到錢的根本原因。他提出四大關鍵因素，當中更以一倫理關係對財運的影響最為重要。陳定幫表示，這些觀察來自多年實戰經驗，準確度相當高，不少網民看完分析後都大呼「中晒」！

面相學解密：鼻部痣瘡影響財運

陳定幫首先從面相學角度分析，指出鼻部在相學中代表「財帛宮」，是觀察一個人財運的重要部位。他特別提醒「你個鼻呢上面有冇痣，尤其是鼻頭、鼻翼有痣呢，應該都係漏錢嘅」，強調鼻頭有痣的人容易破財。除了痣之外，鼻部如果經常生暗瘡、脫皮或看起來暗沉，同樣會影響財運。陳定幫建議有這些問題的人，應該考慮點痣或改善皮膚狀況，「如果你係鼻有痣呢，我都建議脫咗佢」。他更透露，對於女性而言，鼻部有痣不僅影響自身財運，還會影響丈夫的財運。

父子關係竟是財運關鍵？八字財星揭秘

陳定幫更指出父子關係是影響財運的最重要因素。他從八字學角度解釋，無論男女，八字中的財星都代表父親，因此與父親的關係好壞，直接影響個人的財富運勢。他觀察到「好多人破財，我會建議你哋審視你哋同爸爸嘅關係」，特別是那些經常感到賺錢困難、升職加薪不順的人，往往都與父親關係疏離或存在矛盾。陳定幫進一步從心理學和能量學角度解釋這個現象，追溯到遠古時代男性負責外出打獵覓食的角色分工，「男性能量其實係幫助我哋創造財富」，如果一個人排斥父親、不尊重父親，或者與父親關係惡劣，就等於切斷了這種財富能量的連結。陳定幫建議「最好嘅方法就係同阿爸有傾有講，有一種叫做良好嘅互動，你都會尊重佢」，強調尊重是改善財運的關鍵。

手相漏財特徵與改善方法

除了面相和父子關係，陳定幫也提到手相中的「漏財手」特徵。他指出「手指罅大」容易漏財。對於這種情況，他分享了一個實用的改善方法就是戴戒指，象徵性地「堵住」漏財的縫隙。另外，他也提到鼻孔，「如果你個鼻哥窿比較大，比較深，完全老遠都見到好大個鼻哥窿嘅，咁嗰啲又係漏財嘅」，建議他們留「二撇雞」補救。

網民熱烈討論分享親身經歷

陳定幫的分析在網上引起熱烈討論，不少網民分享自己的親身經歷驗證這些說法。有網民留言表示「我鼻頭真係有粒痣，而且真係好難儲錢」，也有人分享「自從同阿爸關係改善咗之後，工作真係順利咗好多」。部分網民對於父子關係影響財運的說法感到驚訝，紛紛開始反思自己與父親的相處模式。陳定幫強調這些方法都是免費的改善建議，鼓勵大家嘗試從改善家庭關係開始提升財運。

陳定幫 面相 財運 陳定幫從面相學角度分析，指出鼻部在相學中代表「財帛宮」，是觀察一個人財運的重要部位。（圖片來源：YouTube@陳定幫）
陳定幫 面相 財運 陳定幫師傅指無論男女，八字中的財星都代表父親，因此與父親的關係好壞，直接影響個人的財富運勢。高海寧是圈中出名的孝順女，早年搏命工作，成功儲錢為父母買樓，更不時抽空陪伴家人。（圖片來源：高海寧IG）
陳定幫 面相 財運 陳定幫師傅指出，與父親關係好壞直接影響財運。高海寧是圈中出名的孝順女，人氣與收入穩定上升。（圖片來源：高海寧IG）
陳定幫 面相 財運 陳定幫師傅拆解，八字中財星代表父親，想財運亨通，必先孝順父親。古天樂正是最佳人辦，事業版圖不斷擴大！（圖片來源：古天樂IG）
陳定幫 面相 財運 師傅指想賺錢順利，就要審視與爸爸的關係。「教主」Anson Lo盧瀚霆絕對是滿分示範！他曾公開表示家人是他的最強後盾，賺錢首要目標就是讓家人過好生活。（圖片來源：盧瀚霆IG）
陳定幫 面相 財運 幫幫師傅指如果鼻孔大亦是漏財面相，建議留二撇雞聚財。（圖片來源：J2）
圖片來源：YouTube@陳定幫、高海寧IG、古天樂IG、盧瀚霆IG、J2資料或影片來源：原文刊於新假期

