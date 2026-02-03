陳定幫揭4大漏財真相！鼻頭與手指竟是財運關鍵

玄學家陳定幫近日在社交平台分享「為何你總是漏財」的面相分析，指出不少人明明有賺錢能力，卻總是存不到錢的根本原因。他提出四大關鍵因素，當中更以一倫理關係對財運的影響最為重要。陳定幫表示，這些觀察來自多年實戰經驗，準確度相當高，不少網民看完分析後都大呼「中晒」！