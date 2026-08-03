玄戰｜玄學高手直播挑機！即場估算六合彩結果一秒現形

香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》即將登場！節目雲集各路玄學高手，為爭奪「一代先知」殊榮各出奇謀。為證明實力，節目將於明晚（4日）進行直播面試，一眾參賽者更要接受終極挑戰，即場估算六合彩結果，是神算還是神棍，屆時將無所遁形！