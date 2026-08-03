玄戰｜玄學高手直播挑機！即場估算六合彩結果一秒現形
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香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》即將登場！節目雲集各路玄學高手，為爭奪「一代先知」殊榮各出奇謀。為證明實力，節目將於明晚（4日）進行直播面試，一眾參賽者更要接受終極挑戰，即場估算六合彩結果，是神算還是神棍，屆時將無所遁形！
明晚直播挑機 即場估算六合彩結果
為令觀眾能第一時間直擊《玄戰》面試的刺激過程，無綫將於明晚（4 日）晚上八點，於娛樂新聞台及TVB綜藝youtube channel進行直播。屆時，一眾參賽者將面臨史上最艱鉅的挑戰之一，即場推算當晚六合彩的攪珠結果。這個環節將會是實力的最佳證明，究竟誰能精準預測，誰又會當場出醜，絕對是萬眾期待的焦點，相當刺激！
香港首個直播玄學競賽 爭奪一代先知殊榮
TVB節目《玄戰》自7月15日起已先後進行了兩次秘密面試，吸引了來自香港、澳門、內地等多位玄學界高手參與。參賽者背景極之多元，當中不乏塔羅、高感、紫微斗數、梅花易數、八字五行、占星、道術、奇門遁甲卜卦等不同界別的專家。他們將施展渾身解數，通過重重考驗，力爭最終的「一代先知」崇高殊榮。
洪永城陳懿德坐鎮 聯同玄學顧問陳定幫
為了這個創新節目，TVB亦邀請了星級陣容坐鎮。評審方面，除了幕後靈魂人物，三位藝人主持洪永城、陳懿德、甄敏芳亦會參與其中，以觀眾角度見證奇蹟。此外，節目更邀得著名玄學家陳定幫擔任玄學顧問，確保節目的專業性及公正性，令整個競賽更具說服力。
網民洗版勁期待：終於有新嘢睇！
節目預告一出，立即在網上引起極大迴響，網民紛紛表示期待。不少留言指：「估六合彩？玩到咁大！一定睇！」、「如果估中我即刻跟佢買！」、「坐等睇戲，睇下邊個係神棍邊個係神算」、「TVB終於有啲創新節目，值得支持」、「好期待！明晚一定準時睇直播！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期