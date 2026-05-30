玄戰｜香港首個直播玄學騷！即場預測六合彩賽馬結果？震驚網民！
廣告
香港電視圈今晚投下震撼彈！由陳懿德、甄敏芳、洪成城主持的《玄戰》宣布將於8月啟播，號稱香港電視史上首個現場直播玄學競賽節目，竟要參賽者即時預測六合彩、賽馬甚至股市結果，消息一出即引爆熱議，究竟這場玄學界的大戰會如何呈現？
香港電視史上首創 直播預測六合彩賽馬
《玄戰》打破傳統玄學節目框架，將以現場直播形式進行玄學競賽。節目最大膽的賣點，是要求一眾「先知」參賽者，直播預測包括六合彩攪珠結果、賽馬名次、甚至股市升跌等普羅大眾最關心的事。節目滙集了「算命系」、「卜卦系」、「高感系」及「風水系」四大派系的玄學高手，他們將根據資歷與知名度被分為黑、白兩大陣營，在直播中進行高難度的即時預測挑戰，刺激程度前所未見。
4大派系先知即場對決 專家評審決定生死
為了確保競賽的專業性及公正性，節目特設「專家評審團」，在參賽者完成各項高難度即時預測挑戰後，進行即時評核。評審團將根據預測的準確度及理據，決定參賽者的晉級或淘汰。在陳懿德、甄敏芳及洪成城三位主持的帶領下，觀眾將見證這場玄學界最強者之間的生死對決，過程絕對緊張刺激。節目預計將於8月正式啟播，勢必掀起全城話題。
網民反應兩極：「太癲了吧！」、「坐等開播！」
節目消息公布後，網民反應極為熱烈，討論區瞬間被洗版。不少網民對此創新概念表示期待：「終於有啲新嘢睇！直播預測六合彩？諗起都刺激！」、「坐等開播，睇下邊個先係真正嘅玄學大師！」但亦有網民抱持懷疑態度：「如果真係預測到，仲使出嚟做節目？自己買飽佢啦！」、「咁樣算唔算聚賭？電視尺度咁大？」更有網民笑言：「如果真係中，記得通知聲！」，討論氣氛異常踴躍。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期