玄戰｜香港首個直播玄學騷！即場預測六合彩賽馬結果？震驚網民！

香港電視圈今晚投下震撼彈！由陳懿德、甄敏芳、洪成城主持的《玄戰》宣布將於8月啟播，號稱香港電視史上首個現場直播玄學競賽節目，竟要參賽者即時預測六合彩、賽馬甚至股市結果，消息一出即引爆熱議，究竟這場玄學界的大戰會如何呈現？