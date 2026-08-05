玄戰｜13號麥兆恒神算驚人！紫微斗數100%命中亡父死因嚇窒全場！
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TVB全新玄學節目《玄戰》昨晚直播面試，其中一位參賽者麥兆恒（阿John）的表現簡直令人毛骨悚然！他在分組比賽中，竟以「紫微斗數」近乎100%準確地算出一名陌生「白面具男」的亡父細節，其神準程度連幕後主腦都直言「起雞皮」，場面極度震撼！
昨晚分組賽現神蹟 麥兆恒挑戰估算「白面具男」親人死因
在昨晚的「八字奇門組」分組競技中，13號參賽者麥兆恒（阿John）與同組另外五人，面臨一項極高難度的挑戰：他們需要估算出大會安排的一位「白面具男子」，在過去十年間有哪位親人離世、離世年份及原因。期間，每位參賽者只能向「白面具男」問一條是非題。阿John在提問環節已初露鋒芒，一矢中的地估中對方是「靠度橋搵食」的，為之後的驚人表現埋下伏筆。
阿John三詞直擊真相 「父親心臟病2021年」近乎全中
到了揭曉答案的緊張時刻，其他參賽者都寫下較為複雜的推算，唯獨阿John的答案板上只簡單寫下三個關鍵詞：「父親」、「心臟病」及「2021年離世」。令人震驚的是，這個答案竟與「白面具男」手上持有的標準答案近乎完全一樣！雖然標準答案是「突發性心臟病」，並且有提及月份，但阿John的答案已足以令所有評審及觀看直播的網民當場嘩然。
「白面具男」當場呆滯 主動握手致敬
作為考題的「白面具男」，在看到阿John的答案後亦被其神算能力徹底驚呆。他在離場前，更親自步向參賽者席與阿John握手，以示敬意，這個舉動足以證明其內心的震撼。經過兩輪考核後，節目玄學顧問陳定邦師傅更一再斷言，阿John除了紫微斗數外，必定還擁有高感能力，令性格內斂的阿John大感不好意思，這位參賽者的後續表現絕對值得期待。
網民睇到毛骨悚然：呢個真係屈機！
阿John的神級表現讓所有網民看得目瞪口呆，紛紛留言：「痴線！準到咁，睇到我起晒雞皮！」「個白面具男個樣勁震驚，仲專登行去握手，就知堅料。」「雖然差『突發性』三個字，但已經係99.9%準確啦！」「阿John好似好怕醜咁，真人不露相！」「呢個節目啲參賽者好高質，個個都好似有超能力咁！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期