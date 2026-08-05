玄戰｜13號麥兆恒神算驚人！紫微斗數100%命中亡父死因嚇窒全場！

TVB全新玄學節目《玄戰》昨晚直播面試，其中一位參賽者麥兆恒（阿John）的表現簡直令人毛骨悚然！他在分組比賽中，竟以「紫微斗數」近乎100%準確地算出一名陌生「白面具男」的亡父細節，其神準程度連幕後主腦都直言「起雞皮」，場面極度震撼！