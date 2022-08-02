王丹妮參演ViuTV新劇《那年盛夏》女主角由20歲Marf擔正

今年1月成立的8人女團Collar出道至今6個月，廣告不絕，但影視方面一直未有大搞作，只在5月時拍攝綜藝節目《我哋係COLLAR》。不過，原來機會早已預備，ViuTV即將開拍原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》，由《全民造星IV》冠軍、20歲的Collar主將邱彥筒（Marf）首次擔正做女主角。仲請到金像新人王王丹妮特別演出！