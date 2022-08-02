王丹妮

王丹妮參演ViuTV新劇《那年盛夏》女主角由20歲Marf擔正

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今年1月成立的8人女團Collar出道至今6個月，廣告不絕，但影視方面一直未有大搞作，只在5月時拍攝綜藝節目《我哋係COLLAR》。不過，原來機會早已預備，ViuTV即將開拍原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》，由《全民造星IV》冠軍、20歲的Collar主將邱彥筒（Marf）首次擔正做女主角。仲請到金像新人王王丹妮特別演出！

《那年盛夏》金像新人王丹妮特別演出

ViuTV原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》即將開拍，由Collar成員Marf擔任女主角，男主角是《I SWIM》飾演何大秋的P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco），值得一提是剛在香港電影金像獎憑《梅艷芳》奪得最佳新演員的王丹妮，亦會於《那年盛夏》特別演出。

Marf 剛奪香港電影金像獎最佳新演員的王丹妮，會於《那年盛夏》特別演出。
剛奪香港電影金像獎最佳新演員的王丹妮，會於《那年盛夏》特別演出。（圖片來源：[email protected]_for_louise）
王丹妮 ViuTV原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》，由20歲的Collar主將Marf擔正做女主角。
ViuTV原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》，由20歲的Collar主將Marf擔正做女主角。（圖片來源：[email protected]_）
王丹妮 Marf COLLAR出道至6個月，拍了不少廣告，但影視方面一直未有大搞作。
COLLAR出道至6個月，拍了不少廣告，但影視方面一直未有大搞作。（圖片來源：[email protected]_）
王丹妮 Marf是《全民造星IV》冠軍，可塑性甚高。
Marf是《全民造星IV》冠軍，可塑性甚高。（圖片來源：[email protected]_）
王丹妮 Marf P1X3L成員歐鎮灝中）同葉振弘左）任《那年盛夏》男主角。
P1X3L成員歐鎮灝（中）同葉振弘（左）任《那年盛夏》男主角。（圖片來源：[email protected]

Ivy So未跑出 網民失望

Collar出道短短半年，Marf成為首位成員擔任劇集女主角，令到不少網民大吃一驚，紛紛表示以爲會是最靚成員Ivy So率先跑出拍劇，又形容Marf同兩位男主角「冇CP感」！另外，於《全民造星IV》30強止步的郭東彩（東東）和男友陳焯嵐亦會參演。

王丹妮 Marf 網民以爲會是最靚成員Ivy So率先跑出拍劇。
網民以爲會是最靚成員Ivy So率先跑出拍劇。（圖片來源：[email protected]
王丹妮 Marf 《造星IV》東東都有份演出《那年盛夏》。
《造星IV》東東都有份演出《那年盛夏》。（圖片來源：[email protected]
王丹妮 Marf 網友在社交網專頁開post，提議Collar圖）翻拍20年前由Cookies主演的電影《9個女仔1隻鬼》。
網友在社交網專頁開post，提議Collar（圖）翻拍20年前由Cookies主演的電影《9個女仔1隻鬼》。（圖片來源：[email protected]

網民建議拍《9個女仔1隻鬼》

另外，近日有網友在社交網專頁開post，提議Collar翻拍20年前由Cookies和陳冠希（Edison）主演的電影《9個女仔1隻鬼》，有網民指Collar只得8位成員，要計埋經理人阿Wing一齊拍，才可以湊齊9個女主角。網民又問大家應該搵邊個取代Edison做男主角，好多網民就話第一時間就諗起魏浚笙（Jeffrey）！

王丹妮 Marf 電影《9個女仔1隻鬼》20年前由Cookies和陳冠希主演，是青春校園片經典之一。
電影《9個女仔1隻鬼》20年前由Cookies和陳冠希主演，是青春校園片經典之一。（圖片來源：新傳媒照片庫）

靚仔Jeffrey完美取代陳冠希

網民都好認同Jeffrey是翻拍這套電影的最佳男主角人選，紛紛大讚他「仲靚仔過Edison，要膠時又可以膠，又可以靚仔」、「可以完美取代希叔個角色」、「我都揀煨sir，靚仔得嚟又正氣」等等，不過有網民就話搵Jeffrey做男主角的話，就不能加阿Wing一齊拍，要改為加阿正，仲一定要搵阿正做「癡女Miss」！

王丹妮 Marf Jeffrey是翻拍《9個女仔1隻鬼》最佳男主角人選，網民大讚他「仲靚仔過Edison。
Jeffrey是翻拍《9個女仔1隻鬼》最佳男主角人選，網民大讚他「仲靚仔過Edison。（圖片來源：[email protected]

Frankie被指最靚仔但太乖

而第二個網民最Buy的男主角人選較為令人意外，就係MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie），在網民的討論中，支持Frankie做男主角的人比姜濤更多，不少網民認為論顏值的話，Frankie絕對不比Edison差，只係形象太乖。此外，P1X3L成員George被網民指感覺上頗似當年的Edison，建議搵他做男主角！

王丹妮 Marf Frankie憑顏值成為第二個最多網民支持的《9個女仔》男主角人選。
Frankie憑顏值成為第二個最多網民支持的《9個女仔》男主角人選。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、[email protected]_、collar.weare、[email protected][email protected]_for_louise、[email protected][email protected]

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