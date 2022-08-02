王丹妮參演ViuTV新劇《那年盛夏》女主角由20歲Marf擔正
《那年盛夏》金像新人王丹妮特別演出
ViuTV原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》即將開拍，由Collar成員Marf擔任女主角，男主角是《I SWIM》飾演何大秋的P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco），值得一提是剛在香港電影金像獎憑《梅艷芳》奪得最佳新演員的王丹妮，亦會於《那年盛夏》特別演出。
Ivy So未跑出 網民失望
Collar出道短短半年，Marf成為首位成員擔任劇集女主角，令到不少網民大吃一驚，紛紛表示以爲會是最靚成員Ivy So率先跑出拍劇，又形容Marf同兩位男主角「冇CP感」！另外，於《全民造星IV》30強止步的郭東彩（東東）和男友陳焯嵐亦會參演。
網民建議拍《9個女仔1隻鬼》
另外，近日有網友在社交網專頁開post，提議Collar翻拍20年前由Cookies和陳冠希（Edison）主演的電影《9個女仔1隻鬼》，有網民指Collar只得8位成員，要計埋經理人阿Wing一齊拍，才可以湊齊9個女主角。網民又問大家應該搵邊個取代Edison做男主角，好多網民就話第一時間就諗起魏浚笙（Jeffrey）！
靚仔Jeffrey完美取代陳冠希
網民都好認同Jeffrey是翻拍這套電影的最佳男主角人選，紛紛大讚他「仲靚仔過Edison，要膠時又可以膠，又可以靚仔」、「可以完美取代希叔個角色」、「我都揀煨sir，靚仔得嚟又正氣」等等，不過有網民就話搵Jeffrey做男主角的話，就不能加阿Wing一齊拍，要改為加阿正，仲一定要搵阿正做「癡女Miss」！
Frankie被指最靚仔但太乖
而第二個網民最Buy的男主角人選較為令人意外，就係MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie），在網民的討論中，支持Frankie做男主角的人比姜濤更多，不少網民認為論顏值的話，Frankie絕對不比Edison差，只係形象太乖。此外，P1X3L成員George被網民指感覺上頗似當年的Edison，建議搵他做男主角！
常見問題
COLLAR全員近日全面停工?
有消息指ViuTV新劇《那年盛夏》請到王丹妮作特別演出，但連日來都不見主角的縱影……詳情請看
謝安琪方皓玟開騷都受MIRROR演唱會影響?
近日有消息指兩人受MIRROR演唱會上發生的慘劇影響，被保險公司拒保，此外近月還有不少歌手即將舉行演唱會或會受影響……詳見：仲有邊個演唱會被影響
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