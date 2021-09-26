王俊棠29歲細仔王東泰入行 網民：男神級數！
TVB綠葉王之一的王俊棠不時都在公仔箱出現，不過唔講唔知，原來棠哥細仔王東泰（James）已經入行娛圈，重點係James有齊男神特徵，高大又靚仔！
撰文：東方新地｜圖片：Instagram、電視截圖
不過，今次就唔係同大家講王俊棠，而係想講佢嘅囝囝！今年65歲嘅王俊棠有兩個仔，大仔王子銘係個攝影師，至於29歲細仔王東泰（James）原來已經加入咗娛樂圈做藝人！
原來當年James係由爸爸介紹下入行，2010年喺TVB第24期藝員訓練班畢業，之後加入TVB！
不過，2015年時James就同TVB結咗部頭合約，之後只係間唔時喺TVB用特約演員身份拍劇，所以佢都客串過幾多電視劇。 身高達190cm嘅James外表英俊，唔少TVB嘅監製都覺得James夠高大靚仔，所以都鐘意搵佢客串角色。不過，就算James唔拍劇都有接模特兒嘅工作，所以都叫多一個方向發展。
另一方面，James原來鐘意玩cosplay，平日喺個人社交網都會不時上載自己cosplay嘅相，據知James喺Cosplay圈都儲落有唔少人氣！至於棠哥對於細仔嘅生活都好開通，曾表示只要呀仔嗜好係健康嘅都會支持。
另外，棠哥就曾透露從來冇諗過要個仔養返佢，仲話自己唔係冇能力照顧自己，仲表示想呀仔返內地發展。對此，James就話自己好幸福，雖然爸爸想佢返內地發展，但James就反而想向模特兒界發展，唔知係咪代表想留喺香港呢？