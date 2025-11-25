全民造星6｜63號王偉俊 Teller 個人資料懶人包！27歲Beatbox戰神IG起底 盼推廣Beatbox文化

《全民造星6》殺入6強的63號參賽者王偉俊（Teller）以其獨特的「Beatbox戰神」形象及音樂才華，成功吸引了觀眾的目光。這位27歲的年輕人不僅是一位技藝精湛的Beatboxer，更是一位樂器銷售員，生活與音樂密不可分。本文將為你深入剖析王偉俊 Teller 的個人背景、音樂專長、參賽目標以及其獨特魅力，讓你全面了解這位潛力新星。