全民造星6｜63號王偉俊 Teller 個人資料懶人包！27歲Beatbox戰神IG起底 盼推廣Beatbox文化
63號王偉俊 Teller 基本資料
王偉俊 Teller 於1998年7月31日出生，是一位充滿自信與活力的獅子座男生。今年27歲的他，在參賽時的職業是Beatboxer及樂器銷售員，雙重身份讓他對音樂有著更立體的理解。他的座右銘是「Be yourself, everybody else is taken」，充分展現了他忠於自我、不隨波逐流的個性。
- 參賽編號： 63
- 中文姓名： 王偉俊
- 英文姓名： Teller
- 出生日期： 1998年7月31日
- 參賽年齡： 27歲
- 星座： 獅子座
身體特徵
王偉俊 Teller 擁有173cm的身高和65kg的標準身型，外形陽光健康。當被問到最滿意自己哪個身體部位時，他毫不猶豫地選擇了「眼睛」。這份自信或許源於他相信眼神是傳達情感與音樂靈魂的重要窗口，也預示著他在舞台上將會用堅定的目光征服觀眾。
性格與興趣
在性格方面，王偉俊的MBTI人格類型為「INFJ」（提倡者）。這類型的人通常富有理想、具備強烈的價值觀和創意，傾向於為自己的信念而奮鬥。這點與他希望「令更加多人認識Beatbox呢個Community」的參賽目標不謀而合，顯示他不僅是為了個人發展，更肩負著推廣整個Beatbox文化的使命感。
舞台下的Teller，興趣亦相當多元化。他熱愛做Gym，透過鍛鍊維持最佳的身體狀態，這對需要極強心肺功能的Beatbox表演者來說至關重要。此外，他也喜歡煮嘢食和畫畫，這些靜態的愛好展現了他細膩和富有藝術感的另一面，動靜皆宜的特質讓他的形象更為豐滿。
音樂背景與專長
音樂是王偉俊 Teller 生命中不可或缺的核心。他自稱為「Beatbox戰神」，這個稱號不僅是對自己技術的自信，也代表著他對Beatbox文化的熱愛與投入。
Beatbox 技能
Beatbox（節奏口技）是一種利用口腔、嘴唇、舌頭和聲音來模仿鼓聲、節奏和音樂效果的藝術形式。作為Teller的核心技能，這項專長在選秀節目中極具獨特性和記憶點。除了Beatbox，他更掌握Fast Rap（高速說唱）的技巧，兩者結合能創造出極具爆發力和節奏感的表演，勢必成為他在《全民造星6》舞台上的「秘密武器」。
樂器銷售經驗
Teller的另一份職業是樂器銷售員。這份工作讓他每天沉浸在音樂的環境中，接觸各式各樣的樂器和音樂人。這段經歷不僅加深了他對音樂理論和器材的認識，更讓他能從商業和市場的角度理解音樂產業的運作。這種獨特的視角，使他比一般參賽者更能理解如何將自己的才華轉化為事業，並與市場接軌。
音樂偏好
從王偉俊 Teller 喜愛的歌曲和歌手中，可以窺見他深受歐美Hip-Hop文化及本地流行音樂的影響。他最喜愛的歌曲包括美國R&B女歌手 SZA 的《Open Arms》 和饒舌之神 Eminem 的《Till I Collapse》，前者展現了他對旋律和情感的欣賞，後者則代表了他對饒舌技巧和力量的追求。
他最喜愛的歌手名單更是星光熠熠，包括 Eminem，以及香港當紅的 張天賦（MC）、Tyson Yoshi 和 張敬軒。這個名單橫跨了國際殿堂級Rapper與本地頂尖唱作人，顯示他的音樂品味既國際化又接地氣，並期望能將Beatbox與不同音樂風格融合，創造出新的火花。
參加《全民造星6》
對於王偉俊 Teller 而言，《全民造星6》不僅是一個追逐星夢的舞台，更是一個實現理想、推廣文化的平台。
參賽動機
Teller的參賽動機非常明確而遠大：「令更加多人認識Beatbox呢個Community!」他深知Beatbox在香港仍屬於相對小眾的次文化，希望藉著《全民造星》這個高曝光度的平台，讓主流觀眾欣賞到Beatbox的魅力，打破大眾對它的刻板印象，並鼓勵更多年輕人加入這個充滿活力的社群。
比賽表現
雖然比賽仍在初期階段，但從Teller的背景和技能組合可以預期，他的表演將會充滿驚喜。他極有可能將Beatbox與Fast Rap無縫結合，帶來充滿節奏感和視覺衝擊力的舞台。同時，他對不同音樂風格的喜愛，也可能促使他嘗試將Beatbox融入抒情、電子甚至搖滾等多元化的表演中，展現其音樂的可塑性。他的目標是晉級30強，這個務實的目標顯示他對比賽有著清晰的規劃和認知。
未來目標
除了晉級30強的短期目標，Teller的長遠目標是成為香港Beatbox文化的推動者。他期望透過自己的努力，讓Beatbox不僅僅是街頭表演或饒舌音樂的點綴，而是能登上大雅之堂、被視為一種獨立且完整的音樂表演藝術。
社交媒體與粉絲互動
想緊貼王偉俊 Teller 的最新動態，社交媒體是最佳的渠道。
Instagram 帳號
王偉俊 Teller 的官方 Instagram 帳號是 @t4eller。他會在此分享自己的日常生活、練習片段以及參賽的心路歷程。對於希望支持他並深入了解Beatbox文化的粉絲來說，這是最直接的互動平台。
其他社交平台
目前，Teller主要活躍於Instagram。隨著比賽的進行和人氣的上升，未來或會開設更多社交平台帳號，以擴大其影響力，與更多粉絲建立聯繫。
與粉絲的互動方式
透過Instagram，粉絲可以留言為Teller打氣，參與他的限時動態問答，或欣賞他發佈的Beatbox即興創作。這種互動不僅能拉近偶像與粉絲的距離，也成為他傳遞Beatbox知識和熱情的重要途徑。
王偉俊的獨特之處
在眾多《全民造星6》的參賽者中，王偉俊 Teller 憑藉其鮮明的個人特色脫穎而出。
Beatbox 與 Fast Rap 結合
將高難度的Beatbox技巧與清晰而高速的Fast Rap結合，是Teller最核心的競爭力。這種「一人樂隊」式的表演形式，不僅技術門檻高，而且舞台感染力極強，能瞬間點燃現場氣氛，是他最獨一無二的標誌。
多元化的音樂才能
除了口技，他作為樂器銷售員的背景，意味著他對傳統樂器和音樂製作有著超越一般表演者的理解。加上他對繪畫、烹飪等藝術形式的涉獵，構成了一個立體而多元的藝術家形象，潛力無限。
個人風格與魅力
「Beatbox戰神」的霸氣形象，與INFJ內在的理想主義性格形成有趣的反差。他自信（最滿意自己的眼睛）、忠於自我（座右銘），同時又肩負著推廣社群的使命感。這種兼具力量與溫度的個人魅力，使他不僅僅是一個技術高超的表演者，更是一個有故事、有溫度的偶像。
未來發展與期望
展望未來，王偉俊 Teller 的音樂之路充滿了可能性。
音樂事業規劃
成功在《全民造星6》打響名堂後，Teller有望成為香港樂壇中獨樹一幟的Beatboxer藝人。他可以選擇發行個人單曲，將Beatbox元素融入Canto-pop，或以音樂製作人及合作嘉賓的身份，為其他歌手的作品增添獨特的節奏色彩。
對 Beatbox 社群的貢獻
這是他最重視的目標。無論最終名次如何，他已經成功地將Beatbox帶到了更廣闊的舞台。未來，他可以透過舉辦工作坊、擔任比賽評審、或與本地Beatbox組織合作，繼續培育新一代，壯大香港的Beatbox社群。
合作願望
Teller曾表示希望與張天賦（MC）、Tyson Yoshi及張敬軒等藝人同台演出。可以想像，當他的Beatbox節奏遇上MC的R&B唱腔、Tyson Yoshi的Hip-Hop能量，或是張敬軒的華麗編曲時，定能碰撞出前所未有的音樂火花，為香港樂壇帶來新的衝擊和可能性。