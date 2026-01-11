《尋秦記》趙高重遇嬴政影片瘋傳 王偉樑教材級演技示範 網民激讚催淚感人

TVB經典劇集《尋秦記》近日再度成為網民熱話，其中王偉樑飾演的趙高與林峯飾演的嬴政重遇一幕被瘋傳網絡，網民大讚演技爆發超感人！更令人關注的是，這位曾經在螢幕上演過不少經典角色的資深演員，為什麼《尋秦記》電影版裡面不見趙高身影呢？