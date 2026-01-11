《尋秦記》趙高重遇嬴政影片瘋傳 王偉樑教材級演技示範 網民激讚催淚感人
王偉樑趙高重遇嬴政演技炸裂
TVB社交平台最近分享《尋秦記》經典場面，其中趙高重遇大王嬴政一幕令無數觀眾動容。王偉樑飾演的趙高僅憑背影就認出化身乞兒的嬴政，從他的眼神變化，展現出貼身侍衛的敏銳觸覺和深厚情誼。這個細膩的演技處理讓網民紛紛留言大讚「王偉樑演技真係好」、「呢幕睇到眼濕濕」，證明經典劇集的魅力歷久不衰。劇中趙高與嬴政的君臣情深完全顛覆歷史上陰險小人的形象，成為全劇最感人的情感線之一！
電影版趙高角色神秘消失
有趣的是，在《尋秦記》電影版中趙高這個重要角色竟然完全消失，畢竟趙高在電視版中是如此重要的角色，與嬴政的深厚友誼更是劇集的一大亮點。網民紛紛討論「點解電影版冇趙高」、「王翦趙高最應該要重戲分」，可見觀眾對這個角色的喜愛程度。
王偉樑效力TVB二十年演技獲認可
王偉樑在TVB效力超過20年間參演近百套劇集，以飾演極端角色見稱，包括精神病患者、色魔、變態佬等。他在《天龍八部》飾演朱丹臣及《楊貴妃》飾演李白都為觀眾留下深刻印象，展現出色的演技實力。然而自2010年拍完《施公奇案II》後，王偉樑便淡出幕前，消失演藝圈超過10年，令不少觀眾都好奇他的近況。
最新工作消息曝光
去年11月有報導指，在Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況的帖子意外爆紅。有網民爆料指「有可靠消息佢而家喺油塘某髮型屋做」，隨即點燃討論熱度。一名自稱是王偉樑老闆的網民迅速回覆確認「有做呀，佢係我哋公司員工呀，佢好好呀，有禮貌」。
網民大讚接地氣轉行獲欽佩
得知王偉樑從昔日鎂光燈下的演員變成普通髮型屋員工後，網民紛紛表示欽佩。不少人留言「從大明星變成普通員工，好接地氣」、「做咩工都係搵食，最緊要開心」，對他腳踏實地的工作態度表示讚賞。有網民更回憶起他在《尋秦記》中的精彩演出，感嘆「歷史書寫嘅趙高係陰險小人，但王偉樑演嘅趙高完全係有情有義、嬴政嘅生死之交」。
王偉樑息影超過10年
王偉樑於1989年在TVB劇集《他來自江湖》中首次有「角色」，其後在《卡拉屋企》、《壹號皇庭》等劇亦可以找到他的身影，而他所飾演的總是「變態佬」、精神病患者、癮君子或其他小角色，不過在古裝片卻又常扮演武術高手。直至1995年的《情濃大地》，王偉樑飾演「大包米」令人印象深刻，隨後的角色亦愈見顯眼，例如在《醉打金枝》（1997）飾演「長樂坊五虎」華十八、《尋秦記》中的趙高、以及《大唐雙龍傳》中的虛行之等等。不過直至2010年《施公奇案II 》出演胡公公後，就消失在了熒幕上，結束了大約20年的演員生涯，曾參演過的作品逾100部。
王偉樑近況曝光？
由於王偉樑的演出往往都令人印象深刻，所以每逢在TVB重播的劇集見到他的身影都特別掛念。但原來不少網民都對他的動向很是關心，早年更有網民在社交網站上為他開設專頁並追查他息影後的去向。皇天不負有心人，有熱心網友就表示，大約在10年前見到他剃光了頭，一身和尚服現身東薈城，疑似出家做和尚；而在3、4年前，更有人貼出一張照疑似王偉樑的近照，相片中的王偉樑雖然銀鬚滿面，但尚算精神飽滿。
王偉樑幫人洗頭
另一方面，有網民又分享自己曾經在一間油塘的髮型屋見過王偉樑，並表示他幫過自己洗頭髮，「佢幫我洗頭，佢仲話我差唔多就生（果陣我個肚8個月），佢叫我慢慢小心返埋位」；但與此同時，在討論區亦有不少網民都表示在街上遇見過王偉樑，更透露他「呆下呆下唔知做咩咁」、「2004年果陣見到佢已經成日自言自語」。不過至於消息孰真孰假卻難以證實，事關據知有傳媒曾經嘗試聯絡過王偉樑，可惜對方已經更改了聯絡方法。