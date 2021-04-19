58歲王傑神隱兩年長居加拿大 兩鬢斑白近照首曝光 重溫十首王傑金曲

王傑憑名曲《幾分傷心幾分痴》唱到街知巷聞，八十年代紅極一時， 早年到內地發展，但於17年宣布退出樂壇，19年於美國舉行演唱會後正式退出，神隱兩年，王傑原來長駐加拿大，最近有網民在社交網上載多張王傑的自拍近照，相中的王傑兩鬢斑白，滄桑味不減，不過精神飽滿，氣色不錯。

文：東方新地 ｜圖：王傑微博、新傳聞圖庫