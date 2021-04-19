58歲王傑神隱兩年長居加拿大 兩鬢斑白近照首曝光 重溫十首王傑金曲
文：東方新地 ｜圖：王傑微博、新傳聞圖庫
王傑87年推出首張唱片《一場遊戲一場夢》，憑獨特歌聲及浪子形象令他紅遍東南亞，其後事業卻未能一帆風順，早年王傑轉戰內地發展，17年突然宣布推出最後一張唱片後正式退出樂壇，19年完成美國大西洋城演唱後正式退出。
王傑退出樂壇後，神隱兩年，原來長駐加拿大，去年在疫情期間，曾在社交網向大家報平安，並自嘲：「我老了…但是我依然不忘初心？思想依然可愛…心中依然充滿了愛…艱難時期，大家保重…永遠愛你們…」
居於加拿大的王傑生活低調，最近有網民上載多張王傑的自拍照，相中王傑一臉滄桑，兩鬢及鬍鬚斑白，臉龐也飽滿了不少，每張相他都對鏡有笑容，相信對在加國的新生活感到滿意。
台灣出生的王傑，12歲父母離婚回港，17歲獨自到台灣工作。王傑 1987年出道，推出第一張專輯便一砲而紅。1993年再婚後淡出樂壇並移居加拿大，及後回流香港發展，以滄桑的歌喉及浪子形象，推出過不少經典金曲，以下十首同大家重溫：
1.《幾分傷心幾分癡》
「 哭泣聲絕無意義，它不會扭轉分開的心意，
夢似是失去收結一首詩，彷彿聽別人故事，
今天我豈可關心多一次」
2.《誰明浪子心》
歌詞「 可以笑的話 不會哭，可找到知己 那會孤獨，偏偏我永沒有遇上，問我一雙足印的風霜 怎可結束」
3.《一無所有》
「 是否我 真的一無所有 心中怨恨難道要繼續不斷逃
是否我 真的一無所有 不知哪日才能夠擁得所有」
4.《忘了你忘了我》
「 當你留給我 我不想接受的傷痛
愛情到頭來還是夢 別說我倆的世界有太多不同」
5.《安妮》
「 安妮 我不能失去妳 安妮 我無法忘記妳
安妮 我用生命呼喚妳 永遠地愛妳」
6.《一場遊戲一場夢》
「 那只是一場遊戲一場夢 雖然你影子還出現我眼裡
在我的歌聲中 早已沒有你
那只是一場遊戲一場夢 不要把殘缺的愛留在這裡
在兩個人的世界裡 不該有你」
7.《溫柔的你》
「 隨時日在遠飛 難捨棄 (又再跟你)
溫柔的你 (縱是別離)
那年冬天 (我又決意地)
兩心遇上 沒逃避 (跌入愛戀墓碑) 」
8.《今生無悔》
「 這常冷一臉我非偽裝
因時光一再無情盡繪
妳曾於笑面跌出淚水
哀濃於癡百倍」
9.《說謊的愛人》
「為何越是講得真心 越會偷偷愛別人
為何賣弄初戀天真 是說謊的愛人
騙吧 若你仍然肯接近
10.《愛不起》
「 Wow ～ 永沒法子愛你 你或會同情我
極度迷惑了 而能力上永遠付不起
Wow ～ 永遠沒法給予你 你渴望那份完美
越是迷住我 豪華名貴 越是發現愛不起」