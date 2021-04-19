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58歲王傑神隱兩年長居加拿大 兩鬢斑白近照首曝光 重溫十首王傑金曲

東方新地 - 娛聞

王傑憑名曲《幾分傷心幾分痴》唱到街知巷聞，八十年代紅極一時， 早年到內地發展，但於17年宣布退出樂壇，19年於美國舉行演唱會後正式退出，神隱兩年，王傑原來長駐加拿大，最近有網民在社交網上載多張王傑的自拍近照，相中的王傑兩鬢斑白，滄桑味不減，不過精神飽滿，氣色不錯。
文：東方新地 ｜圖：王傑微博、新傳聞圖庫

王傑 加拿大
王傑於19年3月在美國大西洋城舉行演唱會後，便正式退出樂壇，他在微博留言：「人最快樂的事，莫過於平時可以周遊列國，多看看外面的世界增廣見聞…謝謝來自世界各地的你們。」

王傑87年推出首張唱片《一場遊戲一場夢》，憑獨特歌聲及浪子形象令他紅遍東南亞，其後事業卻未能一帆風順，早年王傑轉戰內地發展，17年突然宣布推出最後一張唱片後正式退出樂壇，19年完成美國大西洋城演唱後正式退出。

王傑 加拿大
王傑在美國開騷後，曾出po貼出身在機場的相，悠閒在飲凍飲，相信是到加國展開新生活。

王傑退出樂壇後，神隱兩年，原來長駐加拿大，去年在疫情期間，曾在社交網向大家報平安，並自嘲：「我老了…但是我依然不忘初心？思想依然可愛…心中依然充滿了愛…艱難時期，大家保重…永遠愛你們…」

王傑 加拿大
王傑的自拍照，對鏡微笑，精神不錯。
王傑 加拿大
王傑在近照中兩鬢及鬍鬚斑白，但精神不錯，更對鏡say hi自拍。

居於加拿大的王傑生活低調，最近有網民上載多張王傑的自拍照，相中王傑一臉滄桑，兩鬢及鬍鬚斑白，臉龐也飽滿了不少，每張相他都對鏡有笑容，相信對在加國的新生活感到滿意。

王傑 加拿大
王傑曾上載冰天雪地的相片，相信當時人在加拿大，但沒有正面相。
王傑 加拿大
王傑曾透露在家煮重慶麻辣火鍋，並跟友人分享，相信在加國生活愜意。
王傑唱歌以外，曾拍過劇《老婆大人》，與宣萱、陳錦鴻主演。
王傑唱歌以外，曾拍過劇集《老婆大人》，與宣萱、陳錦鴻擔演。
13年擔《鄧紫棋「G.E.M. X.X.X. Live」香港站演唱會嘉賓。
13年擔任《鄧紫棋「G.E.M. X.X.X. Live」香港站》演唱會嘉賓。

台灣出生的王傑，12歲父母離婚回港，17歲獨自到台灣工作。王傑 1987年出道，推出第一張專輯便一砲而紅。1993年再婚後淡出樂壇並移居加拿大，及後回流香港發展，以滄桑的歌喉及浪子形象，推出過不少經典金曲，以下十首同大家重溫：

1.《幾分傷心幾分癡》

「 哭泣聲絕無意義，它不會扭轉分開的心意，
夢似是失去收結一首詩，彷彿聽別人故事，
今天我豈可關心多一次」

2.《誰明浪子心》

歌詞「 可以笑的話　不會哭，可找到知己　那會孤獨，偏偏我永沒有遇上，問我一雙足印的風霜　怎可結束」

3.《一無所有》

「 是否我　真的一無所有　心中怨恨難道要繼續不斷逃
是否我　真的一無所有　不知哪日才能夠擁得所有」

4.《忘了你忘了我》

「 當你留給我　我不想接受的傷痛
愛情到頭來還是夢　別說我倆的世界有太多不同」

5.《安妮》

「 安妮　我不能失去妳　安妮　我無法忘記妳
安妮　我用生命呼喚妳　永遠地愛妳」

6.《一場遊戲一場夢》

「 那只是一場遊戲一場夢　雖然你影子還出現我眼裡
在我的歌聲中　早已沒有你
那只是一場遊戲一場夢　不要把殘缺的愛留在這裡
在兩個人的世界裡　不該有你」

7.《溫柔的你》

「 隨時日在遠飛　難捨棄 (又再跟你)
溫柔的你 (縱是別離)
那年冬天 (我又決意地)
兩心遇上　沒逃避 (跌入愛戀墓碑) 」

8.《今生無悔》

「 這常冷一臉我非偽裝
因時光一再無情盡繪
妳曾於笑面跌出淚水
哀濃於癡百倍」

9.《說謊的愛人》

「為何越是講得真心　越會偷偷愛別人
為何賣弄初戀天真　是說謊的愛人
騙吧　若你仍然肯接近

10.《愛不起》

「 Wow ～ 永沒法子愛你 你或會同情我
極度迷惑了 而能力上永遠付不起
Wow ～ 永遠沒法給予你 你渴望那份完美
越是迷住我 豪華名貴 越是發現愛不起」

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