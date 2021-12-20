王力宏遭內地品牌割席折返台灣 中共中紀委國家監委：立藝先要立德

王力宏和太太李靚蕾育有三名子女，是圈中模範夫婦，周三（15日）驚爆離婚消息，新聞轟動中港台，繼李靚蕾一連兩天以萬字文揭開二人婚姻背後的秘密之後，12月19日（香港時間）王力宏亦終於打破沉默開腔回應，繼而李靚蕾又不斷反擊，各執一詞源源不絕。早前有指王力宏已從內地返回台灣，亦遭內地品牌割席，就連「中共中紀委國家監委網站」昨晚（19/12）亦刊登了一篇名為《立藝先要立德》的評論。