王力宏遭內地品牌割席折返台灣 中共中紀委國家監委：立藝先要立德
王力宏和太太李靚蕾育有三名子女，是圈中模範夫婦，周三（15日）驚爆離婚消息，新聞轟動中港台，繼李靚蕾一連兩天以萬字文揭開二人婚姻背後的秘密之後，12月19日（香港時間）王力宏亦終於打破沉默開腔回應，繼而李靚蕾又不斷反擊，各執一詞源源不絕。早前有指王力宏已從內地返回台灣，亦遭內地品牌割席，就連「中共中紀委國家監委網站」昨晚（19/12）亦刊登了一篇名為《立藝先要立德》的評論。
文：東方新地｜圖：微博＠李靚蕾、微博＠王力宏、Facebook＠王力宏、中共中紀委國家監委網站
前文提要：
李靚蕾千字文揭離婚真相 爆王力宏有小三有炮友
慘遭內地品牌割席
前文提要：王力宏首度開腔回應前妻李靚蕾指控：是我活在恐懼、勒索和威脅之下
其實自從李靚蕾「毀滅性爆料」之後，內地已開始爆發了「割席」潮，先後有至少六個品牌排住隊與他解約，當中包括讀書郎、周大生珠寶以及菲尼迪等。而另一方面，內地劇集《大決戰》片尾曲《寸心》原本是王力宏與內地歌手譚維維合唱，昨日（19/12）起王力宏亦被消音，片尾曲變成譚維維「獨唱」，「王力宏」甚至消失於連片尾字幕，有網民都不禁揶揄王力宏「徹式涼了」。
《立藝先要立德》：嚴把明星藝人內容導向
中共中紀委國家監委網站於12月19日晚發布一篇名為《立藝先要立德》的評論，內文第一句就表明以「人設崩塌」和明星「翻車」係為論點。文中引述中國國家主席的言論：「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」，藉以措釋放出一種信號：「嚴把明星藝人內容導向，加強正面引導，建立負面清單，違法失德必究、沒有任何例外。」雖然沒有指名道姓，但在這個時間點去發布此文章，不少網民都認為與王力宏不無關係。