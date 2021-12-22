王力宏有女撐 周揚青曾公開仰慕 網民恥笑：眼光完全唔掂
王力宏離婚事件又再添花生，日前網民笑指小豬羅志祥終於有人陪做賤男，要多謝王力宏。但原來去年親撰千字文爆小豬大鑊的周揚青，原來亦曾仰慕王力宏，而且在社交網公開講，網民不禁揶揄她專冧渣男，眼光完全唔掂！
撰文：東方新地 圖片：微博@周青揚、YouTube影片截圖、東方新地資料庫
王力宏超越「渣中之渣」小豬羅志祥
去年4月台灣歌手「小豬」羅志祥與內地網紅周揚青分手，雖然與周揚青拍拖9年，但小豬依然緋聞無數，帶女返家、開酒池肉林P等等傳聞不絕，女方於分手後終於忍唔住大爆小豬是「渣中之渣」，而近日近日王力宏被老婆李靚蕾咬住唔放一樣，男方形象一夜盡毀，難以翻身，比起小豬有過之而無不及！
周揚青被翻舊賬
周揚青曾以長文爆料，指小豬愛多人運動、劈腿等誇張行徑，與李靚蕾撕開王力宏真面目同樣震撼，被不少網友封兩大女戰神。不過周揚青被網友翻出她曾在13年發文狂讚王力宏：「看來～在大部分人眼中，又帥又有錢又專一的男人，只有王力宏了……」遇上一個小豬已經終身抱憾，周揚青更被網民笑「看人的眼光確實不行」！
周揚青仲講明非一時衝動，文筆中表現平靜，除咗鬧爆小豬係渣男，更大爆對方經常以「信任」為由拒絕展示手機，最爆嘅係，佢直指多年來容忍小豬帶不同女生返家或在酒店等約會，連小豬旗下的女藝人，貼身的化妝師等等都有長期不正當男女關係，更爆的是還會經常與其他男友人一起「舉行正常人都無法想像的多人運動！約P成癮！
周揚青爆料後四小時，作為「渣男」男主角的小豬，亦急急腳在微博回應指控，文中亦見平靜，對於被指「玩多p」跟旗下女藝下及化妝師有不尋常關係等，亦一一迴避！
小豬微博全文如下：
「首先，很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心，或許很多人都在等我會如何回應 但我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷，九年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋，感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔@周揚青 」
誰是誰非，真係大把花生繼續食！