王力宏親證8年婚姻玩完 傳涉婆媳巨額財產管理權大戰
文：東方新地｜圖：[email protected]王力宏 Wang Leehom、[email protected]、[email protected]
王力宏：已提出申請
在今日（15日）王力宏就在社交網親自發文宣布：「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」
王力宏 同老婆兩年冇公開晒恩愛
翻看王力宏和李靚蕾的社交網，可以發現過往不時貼出合照晒恩愛的兩人，自2019年6月的父親節後，就不曾在社交網上有過任何互動，因此早在今年6月，外界已猜測兩人的婚姻出現危機，不過王力宏的經理人曾出面否認傳聞。直至日前有台灣傳媒報道，早在11月底就接獲爆料，指王力宏和李靚蕾已正式辦妥離婚手續，結束8年婚姻。
王媽對新抱學歷要求高
王力宏本身是波士頓伯克利音樂學院碩士，父母分別畢業於台灣政大及台大醫學系，哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工（MIT）碩士，因此有傳王媽對新抱的學歷亦要求甚高，過往同王力宏拍過拖的兩名天后級女友張惠妹和舒淇，都因為不符合王媽的學歷要求，而未能嫁入王家。
李靚蕾 哥倫比亞商學院MBA畢業
而李靚蕾2004年於名校普林斯頓大學修讀工程管理學，後又於哥倫比亞商學院修讀MBA，並曾於摩根大通諮詢服務部門任職助理副總裁（AVP），2013年11月，王力宏與她在美國登記結婚，不久後王力宏便宣布太太懷有身孕，8年來兩人育有兩女一子，分別為7歲、5歲及3歲。
傳結婚初期已想離婚
有傳兩人離婚的最大原因是婆媳問題，有指早在兩人結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾，讓李靚蕾開始生出離婚的念頭，然而先後3次懷孕生下小朋友，才令離婚的事一拖再拖。有指在約2017年時，兩人已在認真準備執行離婚事宜，只是因為李靚蕾懷上第3胎，才令離婚一事被暫時擱置。
同王媽爭奪30億財產管理權
而有傳李靚蕾婚後開始插手打理王力宏的經紀事務及其30億台幣（約8.5億港元）的財產，這些原本都由王媽負責打理，因此令她和王媽的婆媳關係進一步惡化。不過有指李靚蕾因為不了解行內的規矩與流程，態度又太強勢，讓原先王力宏團隊中不少人員都選擇了離開。
3名仔女疑交女方撫養
李靚蕾經常在社交網晒出同仔女的合照，卻不見王力宏的蹤影，因此有傳兩人已處於分居狀態，而3名仔女都交由女方負責撫養。而今次離婚的消息，有指是由王力宏親口向身邊的親友透露，但王力宏的經理人在回應傳媒時就表示：「據自己的了解，並沒有離婚一事。」