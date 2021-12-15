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王力宏親證8年婚姻玩完 傳涉婆媳巨額財產管理權大戰

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撰文：東方新地

現年45歲的台灣天王王力宏2013年與拍拖多年的圈外人李靚蕾拉埋天窗，至今已誕下兩女一子，但近年因為兩人在社交網零交流，並不再晒合照放閃，令兩人多次傳出婚變，日前更傳出兩人早已辦妥離婚手續，原因竟然同王力宏的30億台幣（約8.5億港元）財產有關，而王力宏亦在社交網親自證實了已申請離婚的消息！

文：東方新地｜圖：[email protected]王力宏 Wang Leehom、[email protected][email protected]

王力宏：已提出申請

在今日（15日）王力宏就在社交網親自發文宣布：「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

王力宏透露他和李靚蕾已提出了離婚申請。（圖片來源：Facebook@王力宏 Wang Leehom）
王力宏透露他和李靚蕾已提出了離婚申請。（圖片來源：[email protected]王力宏 Wang Leehom）

王力宏 同老婆兩年冇公開晒恩愛

翻看王力宏和李靚蕾的社交網，可以發現過往不時貼出合照晒恩愛的兩人，自2019年6月的父親節後，就不曾在社交網上有過任何互動，因此早在今年6月，外界已猜測兩人的婚姻出現危機，不過王力宏的經理人曾出面否認傳聞。直至日前有台灣傳媒報道，早在11月底就接獲爆料，指王力宏和李靚蕾已正式辦妥離婚手續，結束8年婚姻。

王力宏8年婚姻驚傳玩完 原來同財產有關？
李靚蕾和王力宏最後一次在社交網貼出一家五口的全家福合照，是在2019年2月出遊時。（圖片來源：[email protected]
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當時兩人仍表現得十分恩愛。（圖片來源：[email protected]
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而兩人最後一次晒合照，是在2019年6月父親節時，當時李靚蕾還冧爆大讚王力宏是「My Superman」和「我心目中最慈愛的筋肉人爸爸」。（圖片來源：[email protected]
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兩人最後一次公開慶祝結婚周年紀念，是在2018年11月。（圖片來源：[email protected]

王媽對新抱學歷要求高

王力宏本身是波士頓伯克利音樂學院碩士，父母分別畢業於台灣政大及台大醫學系，哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工（MIT）碩士，因此有傳王媽對新抱的學歷亦要求甚高，過往同王力宏拍過拖的兩名天后級女友張惠妹和舒淇，都因為不符合王媽的學歷要求，而未能嫁入王家。

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李靚蕾現年35歲，比王力宏年輕10歲。（圖片來源：[email protected]

李靚蕾 哥倫比亞商學院MBA畢業

而李靚蕾2004年於名校普林斯頓大學修讀工程管理學，後又於哥倫比亞商學院修讀MBA，並曾於摩根大通諮詢服務部門任職助理副總裁（AVP），2013年11月，王力宏與她在美國登記結婚，不久後王力宏便宣布太太懷有身孕，8年來兩人育有兩女一子，分別為7歲、5歲及3歲。

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李靚蕾在前年11月時，曾單拖出席林志玲婚宴。（圖片來源：[email protected]

傳結婚初期已想離婚

有傳兩人離婚的最大原因是婆媳問題，有指早在兩人結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾，讓李靚蕾開始生出離婚的念頭，然而先後3次懷孕生下小朋友，才令離婚的事一拖再拖。有指在約2017年時，兩人已在認真準備執行離婚事宜，只是因為李靚蕾懷上第3胎，才令離婚一事被暫時擱置。

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王力宏一向對父母都非常孝順。（圖片來源：[email protected]

同王媽爭奪30億財產管理權

而有傳李靚蕾婚後開始插手打理王力宏的經紀事務及其30億台幣（約8.5億港元）的財產，這些原本都由王媽負責打理，因此令她和王媽的婆媳關係進一步惡化。不過有指李靚蕾因為不了解行內的規矩與流程，態度又太強勢，讓原先王力宏團隊中不少人員都選擇了離開。

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有指王力宏出道26年，累積了超過30億台幣（約8.5億港元）身家。（圖片來源：[email protected]

3名仔女疑交女方撫養

李靚蕾經常在社交網晒出同仔女的合照，卻不見王力宏的蹤影，因此有傳兩人已處於分居狀態，而3名仔女都交由女方負責撫養。而今次離婚的消息，有指是由王力宏親口向身邊的親友透露，但王力宏的經理人在回應傳媒時就表示：「據自己的了解，並沒有離婚一事。」

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李靚蕾經常在社交網貼出同仔女的合照，身邊卻不見王力宏的蹤影。（圖片來源：[email protected]
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經常同3個小朋友一齊出遊，開心玩樂。（圖片來源：[email protected]
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而王力宏的社交網中，大多是單人照，不是在工作，就是在隔離。（圖片來源：[email protected]
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早前又單拖出席朋友婚禮。（圖片來源：[email protected]

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