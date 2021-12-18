全城競猜王力宏「已婚炮友」 徐若瑄漏夜發文撇清關係
王力宏和李靚蕾是圈中模範夫妻，周三（15日）驚爆離婚，王力宏證實消息，外界對婚變原因有不少揣測，有指婆媳關係又傳出王力宏出軌等，李靚蕾沉默兩天後發萬字文向王力宏作出毁滅性的反擊，當中提及出軌、召妓、炮友等，大爆王力宏私生活混亂不檢點，在炮友名冊中更提及有小孩的人妻﹗掀起全城競猜「已婚炮友」是誰？有網民及台媒提及與王力宏傳過緋聞的徐若瑄﹗
文：東方新地｜圖：IG＠vivianhsu.ironv
李靚蕾爆王力宏欲邀「已婚炮友」來家過聖誕
李靚蕾在萬字文中提及王力宏一位炮友是已婚及有小孩「自己已婚有小孩還要你（王力宏）跟她一起騙他老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，騙她老公。」李靚蕾指王力宏提出邀請「已婚炮友」到家開聖誕派對，李靚蕾感到很不舒服問「可不可以不要」婉拒，令王力宏很氣到表示以後不要搞聖誕派對，最後更「明知違反法規也要飛奔去她家聚會」。
徐若瑄搞聚會 王力宏疑違反隔進令出席
李靚蕾在文中提及的「已婚炮友」掀起全城競猜，有網民及台媒提到徐若瑄的名字﹗徐若瑄社交網更被洗版，同時網民又翻舊帳指9月王力宏美國登台後返台灣，完成14天家居隔離後，理應還有7天自主健康管理， 但王力宏卻出現徐若瑄的聚會中﹗王力宏疑似違反了防疫條例，及後王力宏及徐若瑄先後公開致歉﹗
台灣媒體指有爆料者指曾見王力宏深夜去找徐若瑄，有網民又翻出王力宏上《康熙來了》時被小S戲稱徐若瑄有王力宏家的鎖匙，更指徐若瑄「是王力宏的菜」不停逼供指王力宏對女方有意，令王力宏無還擊之力﹗
徐若瑄凌晨發聲明刪了又重發
徐若瑄被捲入事件當中，凌晨三時在社交網發文撇清關係：「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毁、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬貸﹗」有網民發現深夜發聲明的徐若瑄出現錯字，曾刪文再重發，可見她很匆忙趕急﹗