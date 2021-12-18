全城競猜王力宏「已婚炮友」 徐若瑄漏夜發文撇清關係

王力宏和李靚蕾是圈中模範夫妻，周三（15日）驚爆離婚，王力宏證實消息，外界對婚變原因有不少揣測，有指婆媳關係又傳出王力宏出軌等，李靚蕾沉默兩天後發萬字文向王力宏作出毁滅性的反擊，當中提及出軌、召妓、炮友等，大爆王力宏私生活混亂不檢點，在炮友名冊中更提及有小孩的人妻﹗掀起全城競猜「已婚炮友」是誰？有網民及台媒提及與王力宏傳過緋聞的徐若瑄﹗