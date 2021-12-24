王力宏「16歲小師妹」張綺倫抽水被圍攻 發聲明列9點反駁：全部皆屬事實

王力宏與李靚蕾的離婚事件發酵多日到了尾聲，曾是王力宏「16歲小師妹」的網紅張綺倫，因為發文指王力宏曾話要替她寫歌，一句「還好我嫁的不是你」引發外界聯想，被指抽水受到網民圍攻。張綺倫趁散場前再把握機會，再發文列出9點為自己澄清。