王力宏「16歲小師妹」張綺倫抽水被圍攻 發聲明列9點反駁：全部皆屬事實
王力宏與李靚蕾的離婚事件發酵多日到了尾聲，曾是王力宏「16歲小師妹」的網紅張綺倫，因為發文指王力宏曾話要替她寫歌，一句「還好我嫁的不是你」引發外界聯想，被指抽水受到網民圍攻。張綺倫趁散場前再把握機會，再發文列出9點為自己澄清。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]張綺倫、[email protected]
王力宏 小師妹自捲漩渦
王力宏的離婚事件牽連甚廣，女主角之一的徐若瑄努力為自己洗白，卻竟然有人自動捲入漩渦，所指的就是王力宏當年「16歲的小師妹」張綺倫。李靚蕾發長文時提到「是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實，例如：2012-2013年，你是否跟我和孫小姐(Yumi)同時交往？你是否同時也約砲小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」
張綺倫衝出來講當年
李靚蕾沒有指明誰是小師妹，不過張綺倫就自己衝出來，在Facebook發文表示，「還好我嫁的不是你！」並說出當年16歲時遇到22歲的王力宏，二人的相處細節、甚至自爆王力宏要寫一首歌送給她……最後還煞有介事表示「還好我們終究無緣，還好我現任老公比你好1000萬倍！」內容耐人尋味，令人有無限聯想，張綺倫因此飽受網民圍擊，不斷受到人身攻擊，嘲諷她不自量力。
9點聲明澄清
被指抽水抽著火水的張綺倫，終於抵受不了網民勁插，她在Facebook列出9點聲明，為自己澄清，表示王力宏當年說要為她寫歌，以及後台等敘述皆屬事實，而她並未於文章內提及與王力宏有超乎同門師兄妹之情誼。張綺倫的9點聲明更付上一張老公在熟睡的照片，話自己老公1000萬分，此舉其實亦非常奇怪。
網民繼續狙擊
雖然張綺倫好清晰地為自己辯護，但網民都係唔收貨，繼續鬧張綺倫抽水刷存在感，其中網民重點質疑「還好我嫁的不是你！」這句說話，力指王力宏根本沒有向張綺倫求過婚，何來好彩冇嫁畀王力宏呢？網民又嘲張綺倫心廣體胖，冇水照鏡！