王力宏首度開腔回應前妻李靚蕾指控：是我活在恐懼、勒索和威脅之下

王力宏和太太李靚蕾育有三名子女，是圈中模範夫婦，周三（15日）驚爆離婚消息，其後消息獲王力宏證實並指二人仍以家人相待，在王力宏一方發表是在和平及有共識的情況下分開！新聞轟動中港台，繼李靚蕾一連兩天以萬字文揭開二人婚姻背後的秘密之後，12月19日（香港時間）王力宏終於首度開腔回應，其聲明在王力宏Facebook刊登後不到半小時已經有近 8,000次轉發。