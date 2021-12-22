王力宏疑送李靚蕾舊iPhone並將偷食證據親手奉上 網民揶揄：原來衰孤寒！
王力宏早前被前妻李靚蕾踢爆結婚多年擁有大量「炮友」、性成癮、召妓等，「優質男神」形象嚴重受損。有網友好奇問，為何李靚蕾如此有把握，手上「證據」怎樣取得？發現這可能與王力宏的舊手機有關。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]王力宏、[email protected]李靚蕾、[email protected]游魚論
疑舊iPhone未清機交李靚蕾使用
有網民發現李靚蕾日前在微博及IG所發出的千字長文，是用iPhone 12手機發出，而王力宏則是用最新的iPhone 13，引起內地知名博主「游魚論」偵探上身，在微博發文「大膽猜測王力宏不會是親手把證據交給李靚蕾的吧？」為題，仔細找出王力宏及前妻的微博客戶端，抽絲剝繭發現自2019年開始，似乎王力宏每次換新iPhone，舊手機就交給李靚蕾翻用，二人交接時間幾乎吻合！
兩大巧合位
博主「游魚論」指出兩大巧合，王力宏用iPhone XS Max發出的最後一條微博是2019年9月21日，而李靚蕾用XS Max發的第一條微博是同年的9月24日，容易令人聯想到，難道王力宏的舊XS Max不用後就交給李靚蕾用嗎？除了XS Max之外，王力宏在本年 11 月24時使用 iPhone 12 Pro Max的最後一條微博，到了12 月 15 日、即發表離婚消息時，王力宏的手機就轉為顯示 iPhone 13 Pro Max，而與此同時李靚蕾用iPhone 12 Pro Max發的第一條微博是今年12月18日，也就是對Yumi說「請把警察連繫方式給我，我提供證據」的那則貼文。博主「游魚論」也不禁驚呼：「不是我說，如果是真的，你也太心大了吧！手機裡面的資訊是很容易被恢復的…」，亦有網民表示王力宏今次「原來衰孤寒！」