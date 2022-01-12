王力宏硬闖不遂自揭3男身份 反指李靚蕾想像力豐富 蕾神重申鐵證在手
文：東方新地｜圖：[email protected]
王力宏 透過經理人回應
對於李靚蕾昨晚(1月11日)發文指控王力宏，不顧她反對帶3男回家硬闖探3個小孩，而且不只他原先說的2男，後面還躲了一位她素未謀面的男子，王力宏即晚透過經紀人公司向傳媒表示「吾疆旁邊就是警察局（大安分局），她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對？」至於3男的身分，王力宏經紀人則表示「另外的人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位是保全。」
蕾神再以8點回敬
王力宏再次硬撐，隨即挑起蕾神的反駁神經，她於今日(1月12日)早上，在社交網再以8點回敬，仍然是字字珠璣，包括王力宏指服務了12年的夫妻助理，但他們只結婚8年，最後一點更是觀眾最期待的，「如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…(原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私，也不知道甚麼需要遮蔽甚麼不需要遮蔽…)」
李靚蕾清算王力宏：我和孩子的人身安全問題和精神虐待
李靚蕾昨晚(1月11日)在社交網發長文表示：「沈默了三周，每天除了層出不窮, 千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」
鬧爆王力宏帶「陌生男子」回家嚇親孩子
李靚蕾在文中透露，王力宏曾經去過她的住處，雖然蕾神曾經向他表示過為了孩子著想而歡迎他「單獨」回家，可是當時王力宏卻帶同兩位「孩子熟識的工作人員」以及一位素未謀面的陌生人前往，要求進門時更向李靚蕾提出要拔除監控：「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有銷門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」
斥王力宏-身心不健全的爸爸
蕾神亦表示因為今次的事件而令家中的孩子在日後或會面對霸凌或打擾，直斥王力宏是一位「身心不健全的爸爸」，比起「缺席的爸爸」更加可怕。
回應BY2妹妹Yumi挑機
而另一方面，在2022年1日10日，被指是「小三」的BY2妹妹Yumi（孫雨）竟突然發聲明挑釁李靚蕾。事源在李靚蕾早前「暗示」Yumi與王力宏「有關係」之後，BY2工作室已經發言表示「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」及後李靚蕾亦轉發該貼文反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」即使爆出Yumi「送院急救」一事，網民仍是幾乎一面倒力撐蕾神。終於在1月10日Yumi突然爆翻炒舊事，By2工作室在微博向李靚蕾喊話：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。正義也許會遲到，但絕不會缺席！」更加標註李靚蕾。
BY2工作室狙擊被漠視
而今次在蕾神的長文中亦有作回應，蕾神表示，她表示該訊息有可能在1,512萬個訊息之中埋沒了，更拍了電話屏幕影片去搜尋該訊息亦搜尋不到。最後又暗示王力宏和「閨密」的近日不斷發放的消息要適可而止。及後BY2工作室又先後再發文，稱李靚蕾在顛倒是非和撒謊，而且直斥蕾神人不在內地所以不用顧「法律責任」。可是靚蕾今早的回應中，半句都沒再提過關於BY2工作室的指控。