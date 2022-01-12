王力宏硬闖不遂自揭3男身份 反指李靚蕾想像力豐富 蕾神重申鐵證在手

還以為2021年最轟動華人娛樂圈的王力宏和李靚蕾離婚風波已暫告一段落，蕾神在12月23日之後一直禁聲，即管日前一名「王力宏工作人員」在微博指控李靚蕾5宗罪，蕾神依然是不為所動。終於，蕾神昨晚（1月11日）突然在IG分享長文鬧爆王力宏帶3陌生男子回家嚇親孩子，王力宏透過經理人否認，再次令蕾神起身反擊，又唔使瞓喇！