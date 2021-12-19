重溫王力宏泰國生擒洋妞 巡迴演出極盡火辣性感
文：東方新地 圖：東方新地
瞞住緋聞女友舒淇 王力宏泰國擒女
多年來性向成疑的王力宏，雖然與不少女藝人傳過緋聞，但都被外間認為是「斷背」煙幕，直至2005年尾，王力宏被拍得與舒淇以情侶姿態遊日，性向終於明確。成功脫離斷背族，王力宏曾被指得在泰國舉行的「2006MTV亞洲大獎」頒獎禮慶功宴上與身材火辣辣的洋妞啜嘴，完全將當時的緋聞女友舒淇拋諸腦後。
攬啜洋妞旁若無人
2006年5月6日，當年的「2006MTV亞洲大獎」在Hilton Hotel舉行慶功派對，現場各人情緒高漲，明顯放下戒心，於昏暗的燈光下，本刊發現王力宏先與曾與舒淇傳緋聞的襟兄弟張震打招呼，然後便獨自坐到較偏僻的位置嘆香檳，未幾，一名穿Deep-v短裙的洋妞，坐到他旁邊，兩人迅速打得火熱，洋妞更將手袋交由他保管，幾杯酒落肚，洋妞索性蹺起雙腿放電，落搭的王力宏，不停在洋妞耳邊竊竊私語，逗得她大笑，半醉的她，將頭枕在王肩膀上，王即垂頭來個火辣辣的濕吻，直至凌晨三時多，王力宏才與助手離開返酒店休息。
「蓋世英雄演唱會」巡迴演出極盡性感
當年30歲的王力宏在舉行「蓋世英雄巡迴演唱會」15場演出以台北作首站，遊遍名古屋、上海、香港、紐約、印尼等城市，王力宏施展畢生嘅功力，全個show3個鐘全冇悶場， 數得到嘅樂器佢都玩齊晒，同成隊舞蹈員吊威吔舞大旗，重倒埋豎蔥，十足成隊「索拉奇藝坊」咁，最後重同索dancer跳辣身淫亂舞：
王力宏、舒淇緋聞傳足十年
05年尾，有傳舒淇與王力宏十指緊扣同遊日本兼喺百貨公司内買戒指，戀情曝光後，2人堅稱彼此只係好友關係，之後，王力宏提早來港爲個唱做準備，被影到連日夜闖舒淇位於半山嘅香閨。
去到2012年又有傳佢哋聖誕節期間去咗峇里玩幾日，雖然Leehom話自己一直身在台灣，之不過聲稱唔喺台灣嘅佢竟然喺12月29日晚搭飛機返抵台灣桃園機場，擘大眼講大話。而舒淇亦喺當晚八點幾返現身香港機場入境大堂，素顏戴住口罩嘅佢一見記者，即鬼祟打電話再喺大堂狂奔落停車場，可惜人到車未到，走唔甩嘅舒淇索性笠住頂帽，企埋一邊粒聲唔出狂打機，對本刊記者嘅提問完全充耳不聞。