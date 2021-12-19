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重溫王力宏泰國生擒洋妞 巡迴演出極盡火辣性感

最新娛聞
撰文：東方新地

這幾天王力宏前妻李靚蕾以社交平台控訴王力宏多宗罪，王力宏一直默默不談醜聞一事，事情發展到王力宏80歲老父親「寫信救駕」，卻仍未能將李靚蕾怒火潑息，甚至再發出千字文反駁！其實王力宏的風流韻事早有線索，「每個城市都有唯一的炮友」是否屬實還要看李靚蕾手持怎樣的據，本刊在2006年就曾拍攝過王力宏泰國生擒洋妞的場面⋯⋯

文：東方新地 圖：東方新地

瞞住緋聞女友舒淇 王力宏泰國擒女

多年來性向成疑的王力宏，雖然與不少女藝人傳過緋聞，但都被外間認為是「斷背」煙幕，直至2005年尾，王力宏被拍得與舒淇以情侶姿態遊日，性向終於明確。成功脫離斷背族，王力宏曾被指得在泰國舉行的「2006MTV亞洲大獎」頒獎禮慶功宴上與身材火辣辣的洋妞啜嘴，完全將當時的緋聞女友舒淇拋諸腦後。

（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）

攬啜洋妞旁若無人

2006年5月6日，當年的「2006MTV亞洲大獎」在Hilton Hotel舉行慶功派對，現場各人情緒高漲，明顯放下戒心，於昏暗的燈光下，本刊發現王力宏先與曾與舒淇傳緋聞的襟兄弟張震打招呼，然後便獨自坐到較偏僻的位置嘆香檳，未幾，一名穿Deep-v短裙的洋妞，坐到他旁邊，兩人迅速打得火熱，洋妞更將手袋交由他保管，幾杯酒落肚，洋妞索性蹺起雙腿放電，落搭的王力宏，不停在洋妞耳邊竊竊私語，逗得她大笑，半醉的她，將頭枕在王肩膀上，王即垂頭來個火辣辣的濕吻，直至凌晨三時多，王力宏才與助手離開返酒店休息。

（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
「2006MTV亞洲大獎」王力宏順利拿下「台灣區最受歡迎歌手」獎項。（圖片來源：新傳媒資料室）
「2006MTV亞洲大獎」王力宏順利拿下「台灣區最受歡迎歌手」獎項。（圖片來源：新傳媒資料室）

「蓋世英雄演唱會」巡迴演出極盡性感

當年30歲的王力宏在舉行「蓋世英雄巡迴演唱會」15場演出以台北作首站，遊遍名古屋、上海、香港、紐約、印尼等城市，王力宏施展畢生嘅功力，全個show3個鐘全冇悶場， 數得到嘅樂器佢都玩齊晒，同成隊舞蹈員吊威吔舞大旗，重倒埋豎蔥，十足成隊「索拉奇藝坊」咁，最後重同索dancer跳辣身淫亂舞：

「蓋世英雄演唱會」巡迴演出由06年3月演出到翌年08年1月。（圖片來源：新傳媒資料室）
「蓋世英雄演唱會」巡迴演出由06年3月演出到翌年08年1月。（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
當年的巡迴演唱會，每個城市都有唯一的⋯⋯演出。（圖片來源：新傳媒資料室）
當年的巡迴演唱會，每個城市都有唯一的⋯⋯演出。（圖片來源：新傳媒資料室）

王力宏、舒淇緋聞傳足十年

05年尾，有傳舒淇與王力宏十指緊扣同遊日本兼喺百貨公司内買戒指，戀情曝光後，2人堅稱彼此只係好友關係，之後，王力宏提早來港爲個唱做準備，被影到連日夜闖舒淇位於半山嘅香閨。

05年尾，有傳舒淇與王力宏十指緊扣同遊日本兼喺百貨公司内買戒指，戀情曝光後，2人堅稱彼此只係「好友關係」。（圖片來源：新傳媒資料室）
05年尾，有傳舒淇與王力宏十指緊扣同遊日本兼喺百貨公司内買戒指，戀情曝光後，2人堅稱彼此只係「好友關係」。（圖片來源：新傳媒資料室）

去到2012年又有傳佢哋聖誕節期間去咗峇里玩幾日，雖然Leehom話自己一直身在台灣，之不過聲稱唔喺台灣嘅佢竟然喺12月29日晚搭飛機返抵台灣桃園機場，擘大眼講大話。而舒淇亦喺當晚八點幾返現身香港機場入境大堂，素顏戴住口罩嘅佢一見記者，即鬼祟打電話再喺大堂狂奔落停車場，可惜人到車未到，走唔甩嘅舒淇索性笠住頂帽，企埋一邊粒聲唔出狂打機，對本刊記者嘅提問完全充耳不聞。

舒淇同王力宏（Leehom）嘅緋聞自06年開始一直冇停過，曾被發現「口供唔夾」同期聖誔外遊。（圖片來源：新傳媒資料室）
舒淇同王力宏（Leehom）嘅緋聞自06年開始一直冇停過，曾被發現「口供唔夾」同期聖誔外遊。（圖片來源：新傳媒資料室）
外遊返台後的王力宏離開機場時被記者捕鑊，表現驚青！（圖片來源：新傳媒資料室）
外遊返台後的王力宏離開機場時被記者捕鑊，表現驚青！（圖片來源：新傳媒資料室）
舒淇外遊港返後被記者拍到，表現淡定但無回應記者提問。（圖片來源：新傳媒資料室）
舒淇外遊港返後被記者拍到，表現淡定但無回應記者提問。（圖片來源：新傳媒資料室）

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