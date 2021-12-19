重溫王力宏泰國生擒洋妞 巡迴演出極盡火辣性感

這幾天王力宏前妻李靚蕾以社交平台控訴王力宏多宗罪，王力宏一直默默不談醜聞一事，事情發展到王力宏80歲老父親「寫信救駕」，卻仍未能將李靚蕾怒火潑息，甚至再發出千字文反駁！其實王力宏的風流韻事早有線索，「每個城市都有唯一的炮友」是否屬實還要看李靚蕾手持怎樣的據，本刊在2006年就曾拍攝過王力宏泰國生擒洋妞的場面⋯⋯