王力宏曾遇狂粉自稱王太仲生埋小朋友 事隔多年網民回想：或許她說的都是真

王力宏被前妻李靚蕾大爆沉迷約炮、召妓等醜聞，事件牽連不少圈中人，包括徐若瑄、女子組合By2的Yumi等，最後王力宏亦終於跪低宣布「暫時退出工作」。對於王力宏多年來塑造的好男人形象一朝喪，網民亦開始重新審視王力宏以往在鏡頭前的言行舉止，並驚訝發現，王力宏很可能一早已有「老婆」，女方是他的粉絲，似乎更為他生過孩子！