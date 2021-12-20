王力宏曾遇狂粉自稱王太仲生埋小朋友 事隔多年網民回想：或許她說的都是真
王力宏被前妻李靚蕾大爆沉迷約炮、召妓等醜聞，事件牽連不少圈中人，包括徐若瑄、女子組合By2的Yumi等，最後王力宏亦終於跪低宣布「暫時退出工作」。對於王力宏多年來塑造的好男人形象一朝喪，網民亦開始重新審視王力宏以往在鏡頭前的言行舉止，並驚訝發現，王力宏很可能一早已有「老婆」，女方是他的粉絲，似乎更為他生過孩子！
文：東方新地｜圖：《魯豫有約》截圖、[email protected]韋觀World、[email protected]
瘋狂女粉大鬧節目問王力宏：你是個男人嗎？
王力宏曾擔任內地知名訪談節目《魯豫有約》的受訪者，並與主持人魯豫在南京機場邊走邊聊天，準備出發往成都。期間，一名王力宏的瘋狂女粉絲一見男方現身即大吵大鬧，不單與保安人員推撞，更大聲叫嚷：
「王力宏，你出來！是個男人嗎你？七年了⋯⋯（節目和諧了女粉絲的說明內容）⋯⋯不敢出來，是個男人嗎你？」
王力宏隨即在鏡頭前回應：「是個男人，我是個男人。」
據王力宏在節目上說，這位狂粉會全國各地一直跟著他，而且是暴力的，會推人、抓人，即使嘗試聯絡女方家人也無果，只會被Cut線，因此王力宏顯得無可奈何。
女粉自稱與王力宏結婚並生子
該名女粉的瘋狂行為並不是一時三刻。據網民「考古」發現，王力宏的公開活動尤其是演唱會，長年能見到上述女粉絲的身影，因為她的裝扮幾乎風雨不改、始終如一。她多次在王力宏的演唱會現場舉牌，並寫上：
「力宏，告訴大家，我高瑞霞才是你王力宏真正的妻子。我們已經（是）夫妻八年了，現在我要你兌現給我的承諾。」
她有時甚至會說自己為王力宏生了個孩子，王力宏就是在她懷孕的時候離開她。
網民：或許女粉所說都是真的
過去，外界普遍認為該名瘋狂女粉絲患有妄想症，更罵她是神經病，斥責她嚴重影響了王力宏的工作以致私生活。不過，隨著近日王力宏被李靚蕾大爆約炮與召妓遍及各地後，上述自稱是王力宏妻子並為他生了孩子的瘋狂女粉絲，在網民細思極恐下開始獲得同情，並紛紛認為：「她說的或許都是真的。」「她看雖像個神經病，但可能只是她沒有得到應得的承諾。」
圖片來源：《魯豫有約》截圖、[email protected]韋觀World、[email protected]
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