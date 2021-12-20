王力宏聲明錯漏百出 網民揶揄中文差 捕捉5大出錯位
文：東方新地 ｜圖：[email protected]王力宏、[email protected]王力宏 Wang Leehom
王力宏日前終於首度開腔，一一回應前妻李靚蕾的千字文約炮指控，不過有網民指他的聲明卻錯漏百沒有誠意，文筆比李靚蕾相差甚遠，有如小學生！聲明全文有超過30個錯別字、標點及邏輯錯誤，雖然王力宏約一小時後在Facebook再貼出相同聲明的更正版，但網民仍未收貨，有網民更列出聲明的5大不合理之處。
1.寫錯前妻日文名
聲明中王力宏寫道：「我與西春美智子（當時認識時的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的，但是後來沒聯絡差不多有十年時間。」網民狠斥王力宏將前妻的日文名都搞錯，指出郵件中前妻的名字Nishimura Michiko即是西村美智子，而非西春美智子（Nishiharu Michiko）」
2.年齡不符-未成年已認識
王力宏聲明中表示與前妻是在2003年他的演唱會現場認識的，指當年李靚蕾已經26歲，並非如她暗示的未成年已認識。但網民反駁如果二人26歲才認識，推算李靚蕾會與王力宏同是45歲，但二人實際年齡相差十年。
3.英文水平差
王力宏在聲明中附上當年在Facebook二人的英文對話截圖，王力宏寫道：「她還稱呼我陌生人，我和你說了”永遠沒見”。」不過截圖中「永遠沒見」英文原句為「 Haven’t seen you in forever」，意思實際是「很久沒見」；另外李靚蕾說的「Hello Stranger」是關係親密朋友打招呼，並非直譯的「陌生人」。網民認為美籍的王力宏應該不會搞錯意思的，恥笑撰寫聲明的槍手水平太差。
4.前後矛盾-又要逼婚又要造人
網民又指王力宏在聲明中表示自己活在恐懼、勒索及威脅之下，要看心理醫生，又形容當年是被李靚蕾借肚逼婚，但奇怪在他之後又與前妻繼續造人，並再誕下兩名小朋友，講法前後矛盾。
5.父母稱呼奇怪
到聲明尾聲部分，王力宏竟然稱呼父母為「王爸爸、王媽媽」，關係疏離如同陌生人，被網民嘲笑聲明下款應該改成「王力宏的團隊」，而非王力宏自己。